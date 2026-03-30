30 de marzo de 2026
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Sitio Andino
San Rafael

San Rafael acerca programas laborales y mediación a los vecinos

La propuesta incluye asesoramiento laboral y resolución de conflictos en distintos puntos del departamento de San Rafael.

Oficina d eempleo y el ärea de Mediación de San Rafael.

Oficina d eempleo y el ärea de Mediación de San Rafael.

Por Sitio Andino Departamentales

El Municipio de San Rafael, a través de la Oficina de Empleo y el Área de Mediación, llevará adelante un operativo territorial en distintos distritos con el objetivo de acercar servicios, asesoramiento y programas a vecinos y vecinas.

La iniciativa busca facilitar el acceso a herramientas laborales y promover la resolución pacífica de conflictos, evitando que situaciones cotidianas escalen a instancias judiciales.

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En una acción conjunta, ambos equipos recorrerán diferentes puntos del departamento, fortaleciendo la presencia del Estado en el territorio y acercando soluciones concretas a la comunidad. Las actividades comenzarán este miércoles de 9.00 a 12.00 horas en Monte Comán y continuarán el miércoles 8 en El Nihuil, en ambos casos con atención abierta al público.

Programas laborales en San Rafael

Desde la Oficina de Empleo informaron que quienes se encuentren en búsqueda laboral deberán asistir con currículum vitae y fotocopia del DNI (frente y dorso), documentación necesaria para la carga de datos en los programas vigentes.

La titular del área, Fabiana Esperanza, destacó la importancia de esta iniciativa: “Es una oportunidad para quienes estén buscando trabajo y quieran acercar su currículum o participar de programas laborales. Es una propuesta abierta a todo el público”, señaló.

Mediación comunitaria

Por su parte, desde el Área de Mediación remarcaron el valor de este servicio como herramienta para la convivencia. Su coordinadora, Matilde Pronoto, explicó que el objetivo es garantizar el acceso en todo el territorio: “La mediación es una herramienta para que los vecinos puedan dialogar y encontrar soluciones a sus conflictos de manera pacífica, sin necesidad de recurrir a instancias judiciales”, indicó.

El servicio está orientado a la resolución de conflictos no delictivos, como problemas entre vecinos, ruidos molestos, límites de propiedades o cuestiones vinculadas al arbolado, entre otros.

Más cercanía en los distritos de San Rafael

Desde el Municipio destacaron que este tipo de operativos permiten descentralizar servicios y acercarlos a los distritos, facilitando el acceso a programas clave para mejorar la calidad de vida de los vecinos.

La propuesta continuará recorriendo distintos puntos del departamento, con el objetivo de ampliar su alcance y garantizar que más personas puedan acceder a estas herramientas.

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