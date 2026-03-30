CONICET Mendoza ofrece un servicio clave para detectar el riesgo de cáncer hereditario.

El Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) , a través de su laboratorio en el IMBECU de Mendoza, puso en marcha un servicio de vanguardia para la prevención del cáncer hereditario. Mediante el análisis de mutaciones genéticas, un equipo de especialistas logra identificar riesgos en familiares sanos, permitiendo intervenciones tempranas.

El procedimiento, dirigido por la investigadora del CONICET y directora del laboratorio, Laura Vargas Roig , se destaca por su accesibilidad. Al tratarse de una técnica que utiliza muestras de mucosa bucal, los interesados pueden realizar la "auto-toma" desde sus hogares y enviar el material por correo , eliminando barreras geográficas para quienes residen lejos de los centros urbanos.

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“Se obtiene una muestra mediante un hisopado bucal y luego se diseñan secuencias muy cortas de ADN específicas para la mutación a analizar. Esa región se amplifica, se secuencia y finalmente se entrega al paciente un informe escrito que indica si la mutación familiar fue detectada o no”, detalló Vargas Roig.

Derivación médica: con la orden de un profesional y el informe del familiar donde se halló la mutación original.

Autoconsulta: el equipo del IMBECU realiza un asesoramiento genético previo para determinar si el solicitante cumple con los criterios clínicos necesarios para el estudio.

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“Todo lo que podamos aportar a la prevención ayuda a evitar el impacto del cáncer en la vida de las personas. La prevención no es un gasto, es una inversión en salud”, afirmó Vargas Roig, destacando que el equipamiento del laboratorio fue posible gracias a una donación de la Fundación Rotaria.

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Cobertura y legislación

En Mendoza, la Ley 9055 garantiza la cobertura obligatoria de estos estudios por parte del Ministerio de Salud provincial y la OSEP. Aquellos que no cuenten con dicha cobertura estatal pueden acceder al servicio de forma particular.

El laboratorio no solo se limita a cáncer de mama u ovario, sino que tiene capacidad para estudiar mutaciones familiares conocidas en cualquier tipo de cáncer con componente hereditario, brindando una herramienta fundamental para definir estrategias de reducción de riesgo y diagnóstico precoz.

Para informes o consultas al laboratorio, los interesados pueden comunicarse al correo electrónico: [email protected].