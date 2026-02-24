Trágica muerte de un operario en pleno Godoy Cruz

Un operario de 35 años falleció trágicamente al caer desde unos 10 metros de altura cuando realizaba trabajos de mantenimiento en un transformador en la vía pública de Godoy Cruz , hecho que causó una enorme conmoción entre sus compañeros y vecinos de la zona.

El triste accidente ocurrió a las 10 de este martes en calle Primitivo de la Reta al 500 de Godoy Cruz , cuando un grupo de operarios realizaban trabajos sobre un transformador de esa calle.

Emergencia por lluvias Rescate contrarreloj: tres conductores quedaron atrapados por la crecida del río en el Dique Frías

Emergencia policial Incendio y rescate en Godoy Cruz: un hombre fue auxiliado tras sufrir una crisis de salud mental

La víctima, de quien se pidió por ahora mantener su identidad en reserva, golpeó fuertemente su cabeza al caer desde la altura y falleció en cuestión de minutos.

Según se informó oficialmente, el empleado s e encontraba realizando tareas de mantenimiento en un transformador sobre un poste, a unos 10 metros de altura.

De acuerdo a las primeras informaciones, el trabajador habría intentado cambiar de posición, momento en el que su arnés de seguridad se desenganchó, provocando que perdiera el equilibrio y cayera al vacío.

Producto del impacto, el hombre sufrió una grave lesión craneal. Minutos después, personal del Servicio de Emergencias Coordinado arribó al lugar y constató el fallecimiento del operario.