16 de febrero de 2026
{}
Sitio Andino
¡Atención conductores!

Por ampliación del Metrotranvía, una importante calle de Godoy Cruz queda intransitable

Por las obras de ampliación del metrotranvía, habrá un corte vehicular que se extenderá desde este lunes 16 hasta el 26 de febrero. Buscar vías alternativas.

Detalles del corte y plazos

La interrupción de la calzada se localiza específicamente en la intersección de Perito Moreno y la traza de las vías, abarcando el segmento entre las calles Avenida del Trabajo y Artigas.

Debido a que las calles adyacentes en este sector no poseen salida hacia el sur, las autoridades departamentales piden buscar vías alternativas, por lo que han dispuesto un operativo de tránsito con las siguientes alternativas:

  • Sentido Sur a Norte: quienes circulen por Perito Moreno deberán desviar por Avenida del Trabajo para empalmar con la Avenida San Martín Sur.

  • Sentido Norte a Sur: los conductores deberán anticipar el desvío varias cuadras antes de la zona de obra, girando por la calle Loria Oeste hacia San Martín Sur.

corte de calle en godoy cruz

Recomendaciones

Desde la comuna solicitaron a los vecinos y conductores:

  • Circular con extrema precaución.
  • Prestar especial atención a la señalización provisoria.
  • Seguir las indicaciones del personal de tránsito apostado en las inmediaciones para evitar congestionamientos.
