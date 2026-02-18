Investigan brutal agresión a un hombre en Godoy Cruz

La víctima de la agresión permanece internada en el hospital Central.

Un hombre fue víctima de una brutal agresión en Godoy Cruz , donde un grupo de sujetos lo golpeó, apuñaló y baleó en una de sus piernas, en tanto que por estas horas la víctima permanece internada en el hospital Central.

El hecho ocurrió este martes por la tarde en el interior del barrio Sarmiento de Godoy Cruz y la víctima, Emiliano Petersen (39), sufrió heridas de gravedad en varias partes del cuerpo.

Por el caso, l a policía y justicia busca testigos para intentar esclarecer cómo ocurrió la agresión y en ese sentido, atrapar a los responsables.

Según fuentes policiales, la novedad salió a la luz cuando un hombre de 39 años fue trasladado, en un auto particular, al Centro de Salud 168.

La víctima, luego identificada como Emiliano Petersen, tenía múltiples golpes, cortes y una aparente herida de arma de fuego en una de sus piernas.

Ante esto, el hombre fue derivado al Central, donde fue sometido a una serie de estudios de urgencia. Por estas horas, los médicos aguardan su evolución para tomar decisiones a seguir.

Mientras tanto, la policía espera su recuperación para que pueda explicar qué ocurrió. Es que hasta el momento, sus familiares sólo dijeron que el individuo “fue a hacer compras y no volvió más”.

El caso es investigado por la justicia.