18 de febrero de 2026
{}
Sitio Andino
la policía atrapó al ladrón

Godoy Cruz: pánico por el robo de un auto con una niña a bordo

Una mujer sufrió el robo de su auto con su hija de un año en el interior, generando un importante despliegue policial en Godoy Cruz.

El robo ocurrió en calle Cervantes al 1900 de Godoy Cruz.&nbsp;

El robo ocurrió en calle Cervantes al 1900 de Godoy Cruz. 

 Por Pablo Segura

Una mujer de 41 años vivió un momento de pánico al sufrir el robo de su auto con su hija de un año en el interior, por lo que la policía tuvo que actuar de inmediato, desplegando un importante operativo en Godoy Cruz, para atrapar al delincuente, quien minutos antes había “liberado” a la menor en la vía pública.

El robo ocurrió en la tarde noche de este martes en calle Cervantes al 1900 de Godoy Cruz, cuando un delincuente sustrajo un Citröen C3 blanco, en el cual estaba la hija de un año de la víctima.

Lee además
Insólito hallazgo en La Matanza: policía encontró a un prófugo escondido en un freezer video
con hipotermia

Imágenes sensibles: la policía encontró a un ladrón escondido en un freezer
Una pareja intentó ingresar a robar al supermercado VEA, ubicado sobre calle Lisandro Moyano al 300.
INSEGURIDAD

Las Heras: boquete en un supermercado y una joven detenida tras intento de robo

Afortunadamente, tras el robo, el delincuente abandonó a la menor en la vía pública y tanto ella como su madre resultaron ilesas del atraco. En tanto que el ladrón fue atrapado y quedó a disposición de la justicia.

Godoy Cruz: pánico por el robo de un auto con una niña a bordo

Según la reconstrucción del hecho, todo ocurrió cuando la mujer estacionó su auto en calle Cervantes y descendió del coche por algunos escasos minutos. Ese tiempo le alcanzó al delincuente para abordar el coche y escapar, con la niña en el asiento trasero.

Desesperada, la mujer comenzó a gritar pidiendo ayuda, por lo que rápidamente varios vecinos y transeúntes advirtieron el robo. Esto generó, luego, la intervención policial.

Lo cierto es que a los pocos metros, el delincuente, al advertir la presencia de la menor, detuvo la marcha del auto, abandonó a la niña en ese lugar y volvió a huir. Allí comenzó un operativo rastrillaje que dio resultados positivos en Avenida Las Tipas y Gorriti, en inmediaciones al barrio Parque Sur de Godoy Cruz

En ese lugar la policía encontró al delincuente, que intentó abandonar el rodado y escapar corriendo.

Ahora bien, al momento de la captura del acusado, vecinos y allegados al sospechoso se enfrentaron con la policía, por lo que los uniformados tuvieron que salir del lugar con el individuo y el coche sustraído.

Luego, personal de investigaciones y Científica trabajó en la escena para intentar encontrar huellas y pruebas importantes para la causa.

Temas
Seguí leyendo

Brutal robo a una pareja con tintes mafiosos en Las Heras

Video: insólito robo en pleno centro de Mendoza

In fraganti en Malargüe: dos detenidos por sustraer cableado telefónico

Violento intento de robo en medio de una compra: imputaron a los detenidos que balearon a un hombre

Operativo en San Rafael: la Policía detuvo a dos sospechosos de robo

Operativo nocturno en Tupungato: detenidos, secuestros y un robo de manzanas frustrado

Detenciones en Maipú tras el robo de herramientas: hay dos menores involucrados

Un hombre fue baleado tras un intento de robo en Guaymallén: hay tres detenidos

LO QUE SE LEE AHORA
Marta Boiza, la esposa del exjuez Walter Bento.
Debía pagar casi $350.000 ¿Y ahora?

Insólito error en la multa a la esposa de Bento: corrigen el monto y deberá pagar cientos de millones

Las Más Leídas

La obra vial que benefica a San Martín, Junín y Rivadavia avanza rápidamente.
Vialidad

La Doble Vía del Este avanza "por encima de lo planificado" y proyectan la conexión con la Ruta 7

Marta Boiza, la esposa del exjuez Walter Bento.
Debía pagar casi $350.000 ¿Y ahora?

Insólito error en la multa a la esposa de Bento: corrigen el monto y deberá pagar cientos de millones

La Bancaria adhiere al paro general convocado por la CGT 
reclamo

Paro de la CGT: ¿qué pasará con la atención en los bancos?

El robo ocurrió en calle Cervantes al 1900 de Godoy Cruz. 
la policía atrapó al ladrón

Godoy Cruz: pánico por el robo de un auto con una niña a bordo

Cómo funcionará el transporte público en Mendoza durante la jornada de paro de la CGT.
Para tener en cuenta

A horas del paro de la CGT: qué ocurrirá con el transporte en Mendoza