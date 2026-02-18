Godoy Cruz: pánico por el robo de un auto con una niña a bordo

Una mujer de 41 años vivió un momento de pánico al sufrir el robo de su auto con su hija de un año en el interior, por lo que la policía tuvo que actuar de inmediato, desplegando un importante operativo en Godoy Cruz, para atrapar al delincuente, quien minutos antes había “liberado” a la menor en la vía pública.

El robo ocurrió en la tarde noche de este martes en calle Cervantes al 1900 de Godoy Cruz, cuando un delincuente sustrajo un Citröen C3 blanco, en el cual estaba la hija de un año de la víctima.

Afortunadamente , tras el robo, el delincuente abandonó a la menor en la vía pública y tanto ella como su madre resultaron ilesas del atraco. En tanto que el ladrón fue atrapado y quedó a disposición de la justicia.

Según la reconstrucción del hecho , todo ocurrió cuando la mujer estacionó su auto en calle Cervantes y descendió del coche por algunos escasos minutos. Ese tiempo le alcanzó al delincuente para abordar el coche y escapar , con la niña en el asiento trasero.

Desesperada, la mujer comenzó a gritar pidiendo ayuda, por lo que rápidamente varios vecinos y transeúntes advirtieron el robo. Esto generó, luego, la intervención policial.

Lo cierto es que a los pocos metros, el delincuente, al advertir la presencia de la menor, detuvo la marcha del auto, abandonó a la niña en ese lugar y volvió a huir. Allí comenzó un operativo rastrillaje que dio resultados positivos en Avenida Las Tipas y Gorriti, en inmediaciones al barrio Parque Sur de Godoy Cruz

En ese lugar la policía encontró al delincuente, que intentó abandonar el rodado y escapar corriendo.

Ahora bien, al momento de la captura del acusado, vecinos y allegados al sospechoso se enfrentaron con la policía, por lo que los uniformados tuvieron que salir del lugar con el individuo y el coche sustraído.

Luego, personal de investigaciones y Científica trabajó en la escena para intentar encontrar huellas y pruebas importantes para la causa.