Crimen en Godoy Cruz: el amplio historial delictivo del joven asesinado en el Barrio La Gloria

En el lugar del hecho, personal de Policía Científica realizó una inspección ocular minuciosa - Ilustrativa

Un violento hecho en Godoy Cruz conmocionó en las últimas horas a los vecinos del barrio La Gloria . Un joven de 25 años murió tras recibir un disparo en el cuello , según confirmaron fuentes oficiales. El episodio ocurrió a las 23.59 del sábado , en el interior de la manzana "L" , donde se montó un importante operativo policial tras el ataque.

De acuerdo con la información difundida por el Ministerio de Seguridad y Justicia de Mendoza, la víctima fue identificada como Maximiliano Garate , quien presentaba un amplio historial de antecedentes penales desde el año 2019.

Investigación en marcha Godoy Cruz: balearon a un joven en el cuello y murió en su casa ante su hermano

violencia Godoy Cruz: hirió a su hermana, amenazó a policías y murió tras ser baleado por efectivos

Según la información policial, el 911 recibió llamados alertando sobre detonaciones de arma de fuego y la presencia de una persona herida. Al arribar al lugar, los efectivos constataron que la víctima se encontraba en el interior de una vivienda, acompañado por su hermano , con una lesión visible en el cuello.

Lesiones agravadas por el uso de arma de fuego en concurso real con resistencia a la autoridad – 07/05/2020

rugbiers llegan al Polo Judicial Penal, abuso sexual, franceses, jugadores selección de francia, policía de mendoza, móvil policial, operativo Un violento hecho en Godoy Cruz conmocionó en las últimas horas a los vecinos del barrio La Gloria

Minutos después se hizo presente una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC). El profesional a cargo realizó maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), pero finalmente constató el fallecimiento del joven debido a la gravedad de la herida.

De acuerdo con el testimonio del hermano, Garate se encontraba fuera de la vivienda cuando se escucharon los disparos. Instantes después, ingresó a la casa tomándose el cuello y se desplomó en el comedor, donde fue asistido por familiares hasta la llegada del personal médico y policial.

Cómo seguirá la investigación

En el lugar del hecho, personal de Policía Científica realizó una inspección ocular minuciosa y procedió al secuestro de tres vainas servidas, que serán peritadas en el marco de la investigación judicial. Las actuaciones quedaron a cargo de la Oficina Fiscal de Godoy Cruz, que busca reconstruir la mecánica del ataque e identificar a los responsables.