Nueve causas desde 2019

Crimen en Godoy Cruz: el amplio historial delictivo del joven asesinado en el Barrio La Gloria

Maximiliano Garete tenía 25 años y murió tras recibir un disparo en el cuello este sábado por la noche. Las causas judiciales que pesaban en su contra.

En el lugar del hecho, personal de Policía Científica realizó una inspección ocular minuciosa - Ilustrativa

Foto: Cristian Lozano
 Por Carla Canizzaro

Un violento hecho en Godoy Cruz conmocionó en las últimas horas a los vecinos del barrio La Gloria. Un joven de 25 años murió tras recibir un disparo en el cuello, según confirmaron fuentes oficiales. El episodio ocurrió a las 23.59 del sábado, en el interior de la manzana "L", donde se montó un importante operativo policial tras el ataque.

De acuerdo con la información difundida por el Ministerio de Seguridad y Justicia de Mendoza, la víctima fue identificada como Maximiliano Garate, quien presentaba un amplio historial de antecedentes penales desde el año 2019.

Un hombre falleció en Godoy Cruz luego de avanzar con un cuchillo hacia efectivos policiales, según el parte oficial. Imagen ilustrativa
violencia

Godoy Cruz: hirió a su hermana, amenazó a policías y murió tras ser baleado por efectivos
Un homicidio ocurrido cerca de la medianoche conmocionó al barrio La Gloria, en Godoy Cruz.
Investigación en marcha

Godoy Cruz: balearon a un joven en el cuello y murió en su casa ante su hermano

Antecedentes penales de la víctima que murió en Godoy Cruz

Según el parte oficial, el joven de 25 años registraba las siguientes causas judiciales:

  • Encubrimiento – 23/06/2019

  • Robo agravado – 11/08/2019

  • Robo simple en tentativa – 07/11/2019

  • Resistencia a la autoridad – 29/11/2019

  • Lesiones agravadas por el uso de arma de fuego en concurso real con resistencia a la autoridad – 07/05/2020

  • Homicidio agravado – 08/03/2023

  • Robo simple – 30/08/2023

  • Abuso de arma con heridas – 12/09/2025

  • Desobediencia o resistencia a un funcionario público

Cómo ocurrió el violento suceso en el Barrio La Gloria

Según la información policial, el 911 recibió llamados alertando sobre detonaciones de arma de fuego y la presencia de una persona herida. Al arribar al lugar, los efectivos constataron que la víctima se encontraba en el interior de una vivienda, acompañado por su hermano, con una lesión visible en el cuello.

Un violento hecho en Godoy Cruz conmocionó en las últimas horas a los vecinos del barrio La Gloria

Minutos después se hizo presente una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC). El profesional a cargo realizó maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), pero finalmente constató el fallecimiento del joven debido a la gravedad de la herida.

De acuerdo con el testimonio del hermano, Garate se encontraba fuera de la vivienda cuando se escucharon los disparos. Instantes después, ingresó a la casa tomándose el cuello y se desplomó en el comedor, donde fue asistido por familiares hasta la llegada del personal médico y policial.

Cómo seguirá la investigación

En el lugar del hecho, personal de Policía Científica realizó una inspección ocular minuciosa y procedió al secuestro de tres vainas servidas, que serán peritadas en el marco de la investigación judicial. Las actuaciones quedaron a cargo de la Oficina Fiscal de Godoy Cruz, que busca reconstruir la mecánica del ataque e identificar a los responsables.

La escuela técnica donde ocurrió el hecho que terminó con una condena a la Dirección General de Escuelas. 
sentencia

Accidente escolar en Mendoza: fallo obliga a pagar $48 millones a un estudiante

Atención trabajadores mendocinos: qué pasará con las indemnizaciones y despidos tras la reforma laboral
PROYECTO CON MEDIA SANCIÓN

Atención trabajadores mendocinos: qué pasará con los despidos e indemnizaciones si avanza la reforma laboral

Un camión quedó hundido en la calle, debido a la rotura de colector de Aysam, en Maipú. 
LLUVIAS INTENSAS EN POCOS MINUTOS

Maipú: se hundió un camión por el colapso de un colector cloacal de Aysam en Luzuriaga

