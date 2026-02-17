Festival A Morfar: Godoy Cruz vibró con una edición récord en el Parque San Vicente

Godoy Cruz se consolidó este fin de semana como el epicentro de la agenda de Carnaval en Mendoza con una exitosa edición del Festival A Morfar . El Parque San Vicente fue el escenario elegido para recibir a miles de personas durante tres noches consecutivas, del 14 al 16 de febrero .

Familias y turistas disfrutaron de una propuesta con entrada gratuita que combinó lo mejor de la gastronomía , la música en vivo y el diseño local. La masiva concurrencia marcó un hito para el departamento, que volvió a apostar por la recuperación del espacio público para el disfrute social.

“¡Explotó el San Vicente! C erramos tres noches increíbles de A Morfar con un marco de público espectacular. No solo disfrutamos de la mejor gastronomía y muchísima música en vivo, sino que volvimos a demostrar el potencial de nuestra ciudad”, declaró Costarelli. "Haber tenido tres noches con el predio repleto confirma que Godoy Cruz es el polo gastronómico y cultural por excelencia de la provincia", declaró el jefe comunal. Además, puso en valor la generación de trabajo genuino y el impulso clave para la economía local que significan estos encuentros masivos.

“Este éxito se traduce directamente en trabajo genuino y un impulso clave para la economía local. Cuando el sector público y el privado trabajan juntos, los resultados están a la vista. Por eso no tengo más que palabras de agradecimiento a cada vecino y turista por elegir Godoy Cruz”, agregó el intendente.

Una grilla artística para todos los gustos

La propuesta musical fue uno de los grandes atractivos, diseñada para convocar a públicos de todas las edades en un clima festivo. La actividad comenzó el sábado 14 con la celebración de la Vendimia Departamental, seguida por una Peña Folclórica que contó con las actuaciones de La Huella y Profecía Folk.

El domingo 15, el escenario principal vibró al ritmo del rock nacional con la presentación de Estelares, una de las bandas más convocantes del país, precedida por el rock urbano de Setas y Cote Lai. Finalmente, el lunes 16 el cierre estuvo marcado por el ritmo tropical de Los Playeros, quienes pusieron el broche de oro a la edición ante una multitud que bailó al ritmo de la cumbia.

Sabores locales y economía creativa

En cuanto a la oferta culinaria, el festival trabajó en conjunto con la Asociación Mendocina de Gastronomía Móvil (AMEGAM) para ofrecer una amplia variedad de foodtrucks con opciones para todos los paladares, acompañadas siempre por puestos de cerveza artesanal. Esta alianza entre el sector público y el privado permitió poner en valor la producción local y ofrecer precios accesibles para los visitantes.

Además del sector gastronómico, el público pudo recorrer la feria Ando Feriando, un espacio que reunió a más de 60 stands de artesanos, emprendedores y diseñadores de producción regional. De esta manera, el municipio fomenta el disfrute recreativo y al mismo tiempo, fortalecer la economía creativa del departamento al brindar un espacio de comercialización directa para el trabajo independiente.