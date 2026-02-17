17 de febrero de 2026
{}
Sitio Andino
Polo gastronómico y cultural

Festival A Morfar: Godoy Cruz vibró con una edición récord en el Parque San Vicente

El festival A Morfar en Godoy Cruz cerró con un balance récord. Miles disfrutaron de la mejor gastronomía y música en vivo durante el fin de semana de Carnaval.

Festival A Morfar: Godoy Cruz vibró con una edición récord en el Parque San Vicente

Festival A Morfar: Godoy Cruz vibró con una edición récord en el Parque San Vicente

Familias y turistas disfrutaron de una propuesta con entrada gratuita que combinó lo mejor de la gastronomía, la música en vivo y el diseño local. La masiva concurrencia marcó un hito para el departamento, que volvió a apostar por la recuperación del espacio público para el disfrute social.

Lee además
Por ampliación del metrotranvía, una importante calle de Godoy Cruz quedará intransitable.
¡Atención conductores!

Por ampliación del Metrotranvía, una importante calle de Godoy Cruz queda intransitable
En el lugar del hecho, personal de Policía Científica realizó una inspección ocular minuciosa - Ilustrativa
Participó de un grave homicidio en 2020

Crimen en Godoy Cruz: el amplio historial delictivo del joven asesinado en el Barrio La Gloria
Costarelli en el festival A Morfar 2026
El intendente de Godoy Cruz se mostró muy conforme con el balance del Festival A Morfar

El intendente de Godoy Cruz se mostró muy conforme con el balance del Festival A Morfar

El balance de Diego Costarelli, intendente de Godoy Cruz

“¡Explotó el San Vicente! Cerramos tres noches increíbles de A Morfar con un marco de público espectacular. No solo disfrutamos de la mejor gastronomía y muchísima música en vivo, sino que volvimos a demostrar el potencial de nuestra ciudad”, declaró Costarelli. "Haber tenido tres noches con el predio repleto confirma que Godoy Cruz es el polo gastronómico y cultural por excelencia de la provincia", declaró el jefe comunal. Además, puso en valor la generación de trabajo genuino y el impulso clave para la economía local que significan estos encuentros masivos.

“Este éxito se traduce directamente en trabajo genuino y un impulso clave para la economía local. Cuando el sector público y el privado trabajan juntos, los resultados están a la vista. Por eso no tengo más que palabras de agradecimiento a cada vecino y turista por elegir Godoy Cruz”, agregó el intendente.

Una grilla artística para todos los gustos

La propuesta musical fue uno de los grandes atractivos, diseñada para convocar a públicos de todas las edades en un clima festivo. La actividad comenzó el sábado 14 con la celebración de la Vendimia Departamental, seguida por una Peña Folclórica que contó con las actuaciones de La Huella y Profecía Folk.

El domingo 15, el escenario principal vibró al ritmo del rock nacional con la presentación de Estelares, una de las bandas más convocantes del país, precedida por el rock urbano de Setas y Cote Lai. Finalmente, el lunes 16 el cierre estuvo marcado por el ritmo tropical de Los Playeros, quienes pusieron el broche de oro a la edición ante una multitud que bailó al ritmo de la cumbia.

Sabores locales y economía creativa

En cuanto a la oferta culinaria, el festival trabajó en conjunto con la Asociación Mendocina de Gastronomía Móvil (AMEGAM) para ofrecer una amplia variedad de foodtrucks con opciones para todos los paladares, acompañadas siempre por puestos de cerveza artesanal. Esta alianza entre el sector público y el privado permitió poner en valor la producción local y ofrecer precios accesibles para los visitantes.

Además del sector gastronómico, el público pudo recorrer la feria Ando Feriando, un espacio que reunió a más de 60 stands de artesanos, emprendedores y diseñadores de producción regional. De esta manera, el municipio fomenta el disfrute recreativo y al mismo tiempo, fortalecer la economía creativa del departamento al brindar un espacio de comercialización directa para el trabajo independiente.

Temas
Seguí leyendo

Godoy Cruz: hirió a su hermana, amenazó a policías y murió tras ser baleado por efectivos

Godoy Cruz: balearon a un joven en el cuello y murió en su casa ante su hermano

Con más de 1.200 votos, Godoy Cruz eligió a su Reina de la Vendimia: conocé a las soberanas

Circulaba en una moto sin patente y cayó con droga en Godoy Cruz

Arrancó la 50ª Vuelta de Mendoza y Gerardo Tivani ganó el prólogo en Godoy Cruz

El Gobierno de Mendoza modernizará semáforos de Ciudad y Godoy Cruz: cuánto invertirá y en qué calles

Importante despliegue policial por un derrumbe en Godoy Cruz

Vuelta de Mendoza 2026: arranca la edición 50 con el prólogo en Godoy Cruz y un recorrido histórico

LO QUE SE LEE AHORA
La Arístides celebra su aniversario con shows en vivo y entrada gratuita: cuándo y cómo será el festejo
AGENDA CULTURAL

La Arístides celebra su aniversario con shows en vivo y entrada gratuita: cuándo y cómo será el festejo

Las Más Leídas

Personal de Bomberos y de Náutica de Mendoza trabajó en el lugar.
Luján de Cuyo

Hallaron sin vida al hombre que había ingresado al agua en El Carrizal: tenía 38 años

El exdiputado provincial de PBA está en delicado estado en el vecino país.
Qué le pasó y qué necesita

El desesperado pedido de la familia de Alberto Samid por una afección sufrida en Uruguay

Buscan derogar cientos de leyes obsoletas en Mendoza: troles soviéticos, ajedrez escolar y créditos en australes. Imagen generada con IA.
Ley Hojarasca

Buscan derogar cientos de leyes "obsoletas" en Mendoza: troles soviéticos, ajedrez escolar y créditos en australes

Rescate de alto riesgo en el Aconcagua: un guía de trekking se descompensó a 4.200 metros
Las imágenes del rescate

Video: rescate de alto riesgo en el Aconcagua: un guía de trekking se descompensó a 4.200 metros de altura

Las mujeres practicaban senderismo en el Cerro Nahuel y quedaron varadas (imagen ilustrativa).
En el Cerro Nahuel

Hacían senderismo en un cerro de Luján, se descompusieron y debieron ser rescatadas