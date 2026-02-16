Carnaval 2026: cómo, cuándo y por qué se celebra en Argentina

Cada año, Argentina celebra el Carnaval, una tradición que varía sus fechas según el calendario lunar. Esta festividad combina diversión, cultura y turismo, ofreciendo un fin de semana largo ideal para descansar, viajar y disfrutar de desfiles, murgas y comparsas en todo el país.

Carnaval (3) Argentina celebra el Carnaval Cuándo se celebra el Carnaval 2026 En 2026, los feriados nacionales de Carnaval serán este lunes 16 y martes 17 de febrero. Al coincidir con un fin de semana, se genera un descanso extendido de cuatro días consecutivos que muchos aprovechan para vacacionar o participar de los festejos locales.

Cómo se celebra el Carnaval El Carnaval argentino se caracteriza por sus coloridos desfiles, murgas y comparsas. Ciudades como Gualeguaychú, en Entre Ríos, son epicentros turísticos, con corsos multitudinarios que atraen visitantes de todo el país. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, barrios como Boedo, San Telmo y Colegiales se llenan de música y alegría durante los festejos barriales.

Carnaval (2) Argentina celebra el Carnaval Por qué se celebra el Carnaval El origen del Carnaval se vincula al calendario litúrgico católico, marcando el período previo a la Cuaresma y la Pascua. La palabra “Carnaval” proviene del latín carnem levare o carne-vale, que significa “adiós a la carne”, en referencia a los días de abstinencia que siguen después de la celebración.

Históricamente, algunas raíces del Carnaval se remontan a antiguas civilizaciones como Sumeria y Egipto, con festivales que recuerdan los desfiles romanos dedicados a Baco, el dios del vino. A finales del siglo XV, los navegantes españoles y portugueses llevaron estas tradiciones a América, adaptándolas a los contextos locales. Incluso, en el año 590 d.C., el papa Gregorio reconoció oficialmente el Carnaval como un festejo pagano, condicionando el inicio de la Cuaresma al Miércoles de Ceniza como tiempo de purificación tras las celebraciones.

