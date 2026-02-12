Qué hacer en el Valle de Uco durante el Carnaval 2026: desfiles, naturaleza y paseos nocturnos

El primer fin de semana largo del año en Argentina llegará con los festejos de Carnaval , una fecha que invita a planear una escapada corta o disfrutar de distintas actividades recreativas . En Mendoza , varios departamentos ya confirmaron sus agendas y shows para esos días, entre ellos el Valle de Uco .

Además de sus parques y espacios naturales , San Carlos, Tupungato y Tununyán ofrecerán una agenda variada para este Carnaval 2026 , desde propuestas gratuitas hasta salidas turísticas que no requieren un presupuesto elevado.

El departamento celebrará el Carnaval de Antaño 2026 el lunes 16 de febrero, desde las 20 , en la Plaza de La Consulta . La propuesta invita a revivir el espíritu festivo tradicional con una noche colmada de música, color y cultura popular .

El evento contará con la participación de murgas, comparsas y agrupaciones artísticas de todo el Valle de Uco . Además, se realizará la elección de los reyes de Carnaval , habrá paseo de artesanos, food trucks y un show musical en vivo que coronará la jornada.

Tupungato: senderismo nocturno y astroturismo en Los Cerrillos

Para el fin de semana largo, Tupungato también apostará fuerte al turismo de naturaleza con dos propuestas gratuitas: Senderismo de Luna Nueva y Astroturismo, programadas para el domingo 15 de febrero en la zona de Los Cerrillos, sobre la Ruta Provincial 86.

Ambas actividades están destinadas a mayores de 14 años, requieren inscripción previa y cuentan con cupos limitados y cobertura de seguro.

El punto de encuentro será el Cristo Rey. Desde allí partirá el senderismo por el tradicional camino del Vía Crucis, que permitirá recorrer los senderos de la zona, observar flora y fauna autóctona y disfrutar de vistas panorámicas del paisaje nocturno.

En simultáneo, al pie del monumento, se desarrollará la experiencia de astroturismo, con observaciones astronómicas y contemplación del cielo. La luna nueva ofrecerá condiciones ideales para apreciar el firmamento en un entorno natural privilegiado.

Las actividades comenzarán a las 18.30 y se recomienda asistir con abrigo. Se puede llevar reposera, manta y mate para mayor comodidad.

Naturaleza, enoturismo y escapadas de verano en Tunuyán

Tunuyán se suma al fin de semana de Carnaval con una invitación abierta a disfrutar de sus principales atractivos turísticos, ideales también para quienes buscan una escapada por San Valentín.

El departamento propone recorrer museos y paseos gratuitos, vivir experiencias de enoturismo en bodegas del Valle de Uco y conectar con la naturaleza en arroyos, montañas y senderos rodeados de viñedos.

Entre las opciones más elegidas se encuentran los miradores con vista a la Cordillera de los Andes y los espacios junto al río Tunuyán, perfectos para descansar, compartir al aire libre y disfrutar del paisaje con aire puro y tranquilidad.