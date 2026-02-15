Explotó el turismo en San Rafael: cerca del lleno total en el fin de semana XL de Carnaval

San Rafael comenzó el fin de semana extra largo de Carnaval con números que lo ubicaron al borde del lleno total. Según datos oficiales de la Dirección de Turismo, el 14 de febrero el departamento cerró con un 95,1% de ocupación, la cifra más alta en lo que va de 2026.

El informe detalla que los apart hoteles lideraron el segmento con ocupación plena (100%), seguidos por las cabañas, que alcanzaron el 96,4%, y los hoteles, con un 90,6%.

Desde el sector destacan que miles de visitantes arribaron desde distintos puntos del país para disfrutar de los principales atractivos naturales del departamento, como Valle Grande, El Nihuil y Los Reyunos, además de la variada agenda cultural y recreativa organizada por el Municipio y privados.

El fin de semana largo de Carnaval fue positivo para gran parte de la provincia de Mendoza. En la región de Cuyo, destinos de montaña como Potrerillos, Uspallata y Cacheuta superaron el 80% de ocupación, consolidándose entre los puntos más elegidos por quienes optaron por escapadas cortas vinculadas a la naturaleza, el relax y el turismo aventura.

El movimiento turístico fue reflejado en un relevamiento conjunto de organismos provinciales y municipales de todo el país, difundido por la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación y el Observatorio Argentino de Turismo.

Según ese informe, de un total de 121 localidades y áreas turísticas relevadas en todo el país, el 31% superó el 90% de reservas en distintas categorías de alojamiento durante el fin de semana XL.

En ese contexto nacional, los números registrados en San Rafael se alinean con la tendencia positiva que atraviesa el turismo interno en plena temporada de verano, impulsado por propuestas culturales, eventos masivos y destinos naturales de cercanía.

Eventos y propuestas para atraer turistas en San Rafael

El movimiento turístico estuvo acompañado por múltiples actividades en el marco del Día de los Enamorados y Carnaval. Entre las propuestas se destacaron la tradicional Vuelta Ciclística de Mendoza, el recital de Verónica Cangemi en Valle Grande, la Fiesta de las Naciones y el Vino en el Parque Yrigoyen, los festejos en las costaneras y el Festival de la Ciruela.

Gran parte de estas actividades fueron libres y gratuitas, lo que impulsó la participación tanto de turistas como de residentes.

“Son muy buenos números para el turismo de San Rafael y un movimiento importante para la economía del departamento”, destacó la directora de Turismo, Victoria Contardo.

Impacto en la economía local

El alto nivel de ocupación no solo refleja una fuerte demanda turística en plena temporada de verano, sino también un impacto directo en el comercio, la gastronomía y los servicios vinculados al sector.

El fin de semana XL de Carnaval aparece así como uno de los momentos más fuertes del calendario estival en el sur provincial, consolidando a San Rafael como uno de los destinos más elegidos dentro de Mendoza.