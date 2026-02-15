Feriado de Carnaval: Mendoza supera el 80% de ocupación y consolida el turismo interno

El fin de semana largo volvió a dinamizar el turismo interno en Mendoza.

El fin de semana largo volvió a dinamizar el turismo interno en Argentina y Mendoza no quedó al margen del repunte . En la región de Cuyo, localidades como Potrerillos, Uspallata y Cacheuta superan el 80% de ocupación , consolidándose como los puntos más elegidos por quienes optaron por escapadas de montaña y relax.

Los datos surgen de un relevamiento de organismos provinciales y municipales de todo el país realizado por la Secretaría de Turismo y Ambiente de la Nación y el informe del Observatorio Argentino de Turismo de la Cámara Argentina de Turismo . De un total de 121 localidades y áreas turísticas relevadas, el 31% supera el 90% de reservas en distintas categorías de alojamiento.

En el caso mendocino, el movimiento se concentra principalmente en el Gran Mendoza y zonas de montaña, donde el turismo de cercanía, el enoturismo y las actividades al aire libre siguen traccionando la demanda.

Potrerillos y Uspallata, en alta montaña , volvieron a captar visitantes atraídos por el paisaje cordillerano, el trekking y los deportes náuticos, mientras que Cacheuta se posiciona como una alternativa fuerte vinculada al turismo termal y de bienestar.

Para el sector hotelero y gastronómico, el desempeño del feriado representa un alivio tras el cierre de la temporada alta de verano y permite sostener niveles de actividad en un contexto económico desafiante.

Movimiento récord en todo el país

A nivel nacional, el fin de semana largo mostró cifras destacadas. Las rutas hacia la Costa Atlántica registraron picos de circulación y altas tasas de ocupación. En la provincia de Buenos Aires, destinos tradicionales como Mar del Plata mantuvieron niveles superiores al 75% durante las jornadas del feriado.

En el Litoral, impulsado por los carnavales, varias localidades de Entre Ríos alcanzaron el 100% de reservas, mientras que Corrientes promedió un 81% de ocupación.

En el Norte argentino, Jujuy y Salta también exhibieron números positivos, con picos de hasta 95% en la Quebrada y 85% en Cafayate. En Córdoba se estiman 370.000 arribos durante el fin de semana XXL, un 16% más que en el mismo período de 2025, con reservas cercanas al 85% y eventos masivos como el Cosquín Rock impulsando la ocupación.

La Ciudad de Buenos Aires alcanzó un 83% de reservas, el mejor registro para un feriado de Carnaval en los últimos cinco años, con una proyección de 119.000 visitantes.

En la Patagonia, Tierra del Fuego se destacó con reservas cercanas al 90% en hoteles de mayor categoría y ocupación plena en alojamientos temporarios.

Impacto en transporte y conectividad

El fuerte movimiento turístico también se reflejó en el transporte aéreo. Aerolíneas Argentinas informó que movilizará alrededor de 220.000 pasajeros durante el fin de semana. JetSmart operará más de 450 vuelos con 93.000 asientos disponibles, mientras que Flybondi reporta una ocupación del 90% en sus servicios.

En tanto, Buquebus señaló que vendió un 27% más de pasajes desde Uruguay hacia Argentina en comparación con el mismo fin de semana del año pasado.