9 de febrero de 2026
Sitio Andino
Turismo: para el Emetur, enero fue bueno con un 60% de ocupación

La titular del organismo, Gabriela Testa, indicó que las reservas para el fin de semana largo de carnavales superan el 70%. Mirá el video.

Foto: Cristian Lozano
Por Sitio Andino Economía

Este lunes, la titular del Ente Mendoza Turismo (Emetur), Gabriela Testa, brindó cifras acerca de la actividad turística en la provincia. Según la funcionaria enero fue bueno y alcanzó una ocupación hotelera del 60%.

Testa destacó que las cifras son buenas si se considera el contexto del turismo en Argentina, es decir que "mucho mejor que los veranos de 2024 y 2025".

"Siempre hay que tener en cuenta que no somos un destino de sol y playa, por lo cual no somos predilectos en el verano, pero nos va bien como destino para los amantes de la montaña", indicó.

De todas formas, aclaró que el 60% de ocupación en Mendoza durante enero "no es distinto de otras temporadas, cuando osciló entre 59 y 65%".

Además, detalló: "Al 60% de enero, se le suma la cantidad de turistas que van a casas de parientes y amigos, que son un 30%". A su vez, destacó que muchos turistas tomaron la decisión de viajar a último momento.

Embed - TURISMO: MÁS DE 360 MIL VISITANTES PASARON POR MENDOZA

Turismo: qué se prevé para febrero

Testa explicó que febrero usualmente genera más movimiento en Mendoza y "se suma al feriado que viene en estos días y hay buenas expectativas".

La proyección de ocupación es del 75% para el próximo fin de semana largo y probablemente se supere esa cifra. "El turista espontáneo está marcando las cifras, lo dicen todos los referentes en turismo", indicó.

Además, destacó: "Mendoza tiene para ofrecer muchísimo más su naturaleza, el turismo del vino, del aceite de oliva, la posibilidad de un calendario de verano y vendimia maravilloso".

Por último, la funcionaria del Emetur resaltó la agenda cultural de la provincia que se adapta a todos los bolsillos, presupuestos y gustos.

San Rafael el lugar de Mendoza elegido por el turismo.

San Rafael el lugar de Mendoza elegido por el turismo.

