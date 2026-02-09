Turismo: para el Emetur, enero fue bueno con un 60% de ocupación

Este lunes, la titular del Ente Mendoza Turismo (Emetur), Gabriela Testa, brindó cifras acerca de la actividad turística en la provincia. Según la funcionaria enero fue bueno y alcanzó una ocupación hotelera del 60%.
La titular del organismo, Gabriela Testa, indicó que las reservas para el fin de semana largo de carnavales superan el 70%. Mirá el video.
Testa destacó que las cifras son buenas si se considera el contexto del turismo en Argentina, es decir que "mucho mejor que los veranos de 2024 y 2025".
"Siempre hay que tener en cuenta que no somos un destino de sol y playa, por lo cual no somos predilectos en el verano, pero nos va bien como destino para los amantes de la montaña", indicó.
De todas formas, aclaró que el 60% de ocupación en Mendoza durante enero "no es distinto de otras temporadas, cuando osciló entre 59 y 65%".
Además, detalló: "Al 60% de enero, se le suma la cantidad de turistas que van a casas de parientes y amigos, que son un 30%". A su vez, destacó que muchos turistas tomaron la decisión de viajar a último momento.
Testa explicó que febrero usualmente genera más movimiento en Mendoza y "se suma al feriado que viene en estos días y hay buenas expectativas".
La proyección de ocupación es del 75% para el próximo fin de semana largo y probablemente se supere esa cifra. "El turista espontáneo está marcando las cifras, lo dicen todos los referentes en turismo", indicó.
Además, destacó: "Mendoza tiene para ofrecer muchísimo más su naturaleza, el turismo del vino, del aceite de oliva, la posibilidad de un calendario de verano y vendimia maravilloso".
Por último, la funcionaria del Emetur resaltó la agenda cultural de la provincia que se adapta a todos los bolsillos, presupuestos y gustos.