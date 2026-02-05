Limpieza en el hotel abandonado de El Sosneado tras el aumento del turismo

El mítico “hotel abandonado” de El Sosneado se volvió una parada obligada para quienes se animan a descubrir la alta montaña de San Rafael .

En medio de un paisaje que parece de película — vegas, montañas y lagunas que se asoman como espejos — la vieja construcción se levanta como un ícono: misteriosa, fotogénica y cada vez más famosa a nivel nacional e internacional.

No es casualidad que influencers, viajeros y creadores de contenido elijan este desafío: llegar hasta allí por la traza de l a Ruta Provincial 220 tiene algo de aventura y conquista.

Además de ser un lugar para la “foto perfecta” , muchas veces funciona como refugio improvisado para acampantes y contingentes que pasan por la zona.

WhatsApp Image 2026-02-05 at 08.13.33 (1)

Limpieza profunda en El Sosneado

El crecimiento del turismo en la zona también trae una cara menos llamativa: aunque muchos visitantes cuidan el entorno, otros dejan basura de todo tipo, afectando un espacio que pertenece a todos y que la naturaleza tardaría años en recuperar.

Ante esta situación, el Municipio de San Rafael, a través de la delegación de El Sosneado, desplegó un importante operativo de limpieza en el predio.

WhatsApp Image 2026-02-05 at 08.13.34

En las últimas horas, las cuadrillas retiraron decenas de bolsas de consorcio repletas de residuos. Las tareas se efectuaron dentro de la vieja edificación, en las adyacencias y también en la zona de los piletones de aguas termales.

“Nos encanta que cada vez vengan más visitantes a El Sosneado y que disfruten de las bellezas de nuestro lugar, pero también les pedimos que no dejen su basura: todo lo que traigan, se lo lleven”, expresó la delegada de El Sosneado, Gladys Pavez.