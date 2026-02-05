Maipú Municipio acerca la salud visual a todos los barrios con el programa "Te Veo a Vos"

El programa municipal de salud visual ya realizó más de 20 mil atenciones oftalmológicas gratuitas en distintos puntos del departamento, con entrega de lentes y acompañamiento integral de patologías.

Maipú Municipio continúa desarrollando el programa “Te Veo a Vos” , una política pública preventiva de salud visual orientada a prevenir, detectar y tratar patologías oftalmológicas, garantizando el acceso gratuito a controles y lentes para vecinas y vecinos del departamento.

Mascotas saludables La Municipalidad de Mendoza refuerza el cuidado responsable de mascotas en La Favorita

Inscripciones Atención: la Cruz Roja San Rafael lanza el ingreso 2026 a sus carreras de salud

La iniciativa forma parte de la política de salud del municipio, concebida como política de Estado, enmarcada en la Atención Primaria de la Salud que Maipú sostiene desde hace años. El programa cuenta con un móvil oftalmológico equipado como consultorio , que recorre barrios, distritos e instituciones educativas.

Durante febrero, el municipio llevará adelante la cuarta etapa del programa , que prevé la visita a distintos barrios del departamento durante todo el mes, con una estimación de 3.000 nuevas consultas , reafirmando el compromiso de Maipú con la prevención y el cuidado integral de la salud visual de su comunidad.

Matías Stevanato: "En Maipú entendemos la salud como un derecho"

“En Maipú entendemos la salud como un derecho. Con el programa ‘Te Veo a Vos’ acercamos controles oftalmológicos gratuitos, entregamos lentes y acompañamos cada tratamiento, porque creemos en un Estado presente que cuida, previene y garantiza igualdad de oportunidades para todos los vecinos y vecinas”, destacó el intendente, Matías Stevanato.

En cada atención se realizan pruebas de agudeza visual y exámenes diagnósticos, con entrega gratuita de lentes cuando el caso lo requiere. Además, ante la detección de patologías que necesiten tratamientos especiales o intervenciones quirúrgicas, el municipio acompaña integralmente cada situación. Todas las consultas incluyen la confección de la correspondiente historia clínica, como parte del servicio sanitario.

Durante las primeras tres etapas de ejecución, el programa alcanzó un total de 20.055 consultas oftalmológicas y permitió la entrega de 1.830 lentes gratuitos. En la primera etapa, se trabajó en las 14 Escuelas de Verano y en las 24 escuelas secundarias estatales, con más de 10 mil consultas. La segunda etapa se desarrolló mediante operativos distritales en San Roque, El Pedregal y Fray Luis Beltrán, mientras que la tercera etapa incluyó 37 operativos barriales, de lunes a sábado.

image

El cronograma de visitas en Maipú Municipio

Las visitas se llevarán a cabo a partir de este jueves 5 de febrero y se realizarán de lunes a sábados. A continuación, el cronograma completo de visitas:

Jueves 5/2

De 8:30 a 12 horas - Centro de Jubilados Beltrán, Mariano Moreno 450

De 14 a 17:30 horas - Polideportivo San Roque

Viernes 6/2

De 8:30 a 12 horas - SUM Micaela

De 14 a 17:30 horas - SUM CIC 25 de Mayo

Sábado 7/2

De 8:30 a 12 horas - Plaza González Galiño

Lunes 9/2

De 8:30 a 12 horas - Polideportivo Rodeo del Medio

De 14 a 17:30 horas - SUM B° Jesús de Nazareth, Villa Seca

Martes 10/2

De 8:30 a 12 horas - Plaza B° La Candelaria

De 14 a 17:30 horas - SUM B° Tropero Sosa

Miércoles 11/2

De 8:30 a 12 horas - SUM B° Antártida Argentina II

De 14 a 17:30 horas - Polideportivo Diego Armando Maradona

Jueves 12/2

De 8:30 a 12 horas - SUM Tito Bordín

De 14 a 17:30 horas - SUM Los Jazmines

Viernes 13/2

De 8:30 a 12 horas - Parque Canota

De 14 a 17:30 horas - Plaza B° Vargas

Sábado 14/2

De 8:30 a 12 horas - SUM B° Flichman

De 14 a 17:30 horas - Club Laur