Matías Stevanato, primero en el ranking nacional de intendentes

Matías Stevanato, intendente de Maipú Municipio.

El intendente de Maipú Municipio, Matías Stevanato, se ubicó en el primer puesto del ranking nacional que evalúa mensualmente la gestión de los jefes comunales de toda la Argentina. La medición, realizada por una consultora de alcance nacional, vuelve a destacar al mandatario maipucino, que en los últimos años se ha mantenido de manera sostenida entre los intendentes con mejor imagen del país.

Con un 60,6 por ciento de imagen positiva, Stevanato no solo lidera el ranking a nivel nacional, sino que además se consolida como el intendente mejor posicionado de la provincia. El resultado refuerza su nivel de consideración pública y lo ubica como una de las figuras municipales con mayor respaldo ciudadano en la Argentina.

Crecimiento sostenido de Maipú Municipio Este reconocimiento se da en un contexto de crecimiento sostenido para Maipú, que inicia el 2026 con un balance positivo y una gestión que comienza a ser observada como referencia. Bajo el liderazgo de Stevanato, el departamento ha avanzado en obras de infraestructura, fortalecimiento de los servicios municipales y mecanismos de participación ciudadana, acompañando el crecimiento demográfico con planificación y orden.

En ese marco se consolida lo que desde la gestión se define como el Modelo Maipú: una forma de gobernar basada en la previsión, la cercanía con los vecinos y la toma de decisiones con impacto concreto en la vida cotidiana. Un modelo que prioriza que el crecimiento no se traduzca en desorden, sino en mejores condiciones para vivir, circular, trabajar y desarrollarse en comunidad.

Lo de Matías Stevanato no es un hecho aislado La valoración positiva que refleja el ranking no aparece como un hecho aislado, sino como la consecuencia de una gestión que ha sabido sostener políticas públicas en el tiempo, escuchar las demandas sociales y responder con soluciones posibles. En Maipú, el crecimiento se gestiona con responsabilidad, equilibrio fiscal y una mirada de largo plazo. No es la primera vez que Stevanato alcanza el primer lugar en esta medición nacional. En mayo del año pasado también encabezó el ranking de imagen positiva, confirmando una tendencia que se mantiene en el tiempo y que refuerza la idea de una conducción confiable, con experiencia y capacidad de respuesta frente a los desafíos que implica gobernar una comunidad en expansión.