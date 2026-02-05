Atención: la Cruz Roja San Rafael lanza el ingreso 2026 a sus carreras de salud

El Instituto Cruz Roja Argentina Filial San Rafael informó que a partir del 10 de febrero quedarán abiertas las inscripciones para la instancia “Febrero 2026” de ingreso a las carreras del ciclo lectivo 2026.
En esta etapa, los aspirantes podrán acceder a un curso de ingreso virtual autoasistido y rendir el examen de ingreso correspondiente a los módulos de Razonamiento Lógico y resolución de problemas, Comprensión Lectora y producción de textos, Química y Física.
Según el cronograma establecido, los exámenes de Razonamiento Lógico y Comprensión Lectora se tomarán el miércoles 18 de febrero, mientras que las clases de consulta para estos módulos se dictarán el viernes 13 de febrero, de 8 a 12. En tanto, los módulos de Física y Química tendrán su evaluación el lunes 23 de febrero, con clases de consulta previstas para el viernes 20 de febrero, también de 8 a 12.
Quienes aprueben el curso de ingreso quedarán habilitados para inscribirse en alguna de las siguientes carreras:
Enfermería Profesional
Tecnicatura Superior en Laboratorio de Análisis Clínico
Tecnicatura Superior en Instrumentación Quirúrgica
Tecnicatura Superior en Radiología e Imagen para el Diagnóstico
Desde la institución aclararon que aquellos aspirantes que no aprueben estas instancias o se inscriban después del 18 de febrero deberán realizar el curso de ingreso presencial, que se desarrollará durante el mes de marzo de 2026.
Para realizar consultas o solicitar más información, los interesados pueden comunicarse por correo electrónico a [email protected], vía WhatsApp al 2604-319585, o ingresar al sitio web oficial cruzrojasanrafael.edu.ar en el apartado de oferta académica.