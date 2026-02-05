5 de febrero de 2026
La Junta de Discapacidad de Malargüe retomó actividades y explicó el alcance de sus evaluaciones

Informaron sobre Certificación del CUD (Certificado Único de Discapacidad), horarios y turnos tras la reestructuración municipal.

Miembros de la Junta de Discapacidad de Malargüe junto a funcionarios comunales.

 Por Claudio Altamirano

La Junta Calificadora Interdisciplinaria de Discapacidad de Malargüe retomó sus funciones en las últimas horas, según confirmó el médico Federico Espeche, además de explicar el rol del organismo, los horarios y la realidad de los turnos disponibles.

El médico Federico Espeche, integrante de la Junta de Discapacidad de Malargüe, confirmó en diálogo con SITIO ANDINO que el organismo retomó sus funciones tras un período de reorganización. En ese marco, explicó cuál es el rol específico de la Junta y brindó precisiones sobre la atención al público y los plazos actuales para la obtención del Certificado Único de Discapacidad (CUD).

Embed - JUNTA CERTIFICADORA DE DISCAPACIDAD

Facultades de la Junta de Discapacidad de Malargüe

“La función de la Junta es certificar discapacidad”, remarcó Federico Espeche, al tiempo que aclaró que el organismo no realiza diagnósticos médicos ni entrega pensiones, pasajes u otros beneficios sociales. En ese sentido, indicó que se evalúan casos de personas que ya cuentan con un diagnóstico previo, de acuerdo con lo establecido por la normativa vigente en la Argentina.

El profesional explicó además que, tras la evaluación interdisciplinaria, puede determinarse que una persona no se encuentre en situación de discapacidad, lo cual se formaliza mediante un documento denominado “negatoria de CUD”. Este procedimiento también está contemplado dentro del marco legal y forma parte de las funciones habituales de la Junta.

En relación con la atención al público, Espeche informó que las oficinas de la Junta de Discapacidad funcionan en el ámbito de la Dirección de Desarrollo Social, ubicada en la intersección de las calles Juan Corvalán y Comandante Salas. Allí se otorgan turnos de lunes a viernes, en el horario de 8 a 13.

Respecto al trabajo del equipo profesional, señaló que los horarios de evaluación se encuentran acotados debido a un proceso de reestructuración que atraviesa el municipio, principalmente luego del cese de contratos de locación a fines de 2025.

“Somos conscientes de que actualmente se están otorgando turnos para julio y de que Malargüe necesita estos certificados”, expresó Espeche. En ese sentido, aseguró que se trabaja en la optimización de los recursos disponibles para evitar mayores demoras y atender con prioridad y empatía los casos que requieren mayor celeridad.

