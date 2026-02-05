La Municipalidad de Mendoza impulsa el Free Walking Tour "El legado sanmartiniano"

Pasaporte Sanmartiniano por la Municipalidad de Mendoza.

El recorrido inicia en el Museo Casa de San Martín y continúa con la visita de sitios emblemáticos de la Ciudad, como la Iglesia de La Merced, el Museo del Área Fundacional, las Ruinas Jesuíticas de San Francisco, la Basílica del Rosario, la Biblioteca Pública General San Martín, el Museo Histórico General San Martín, el Paseo Alameda y el Centro de Interpretación de la Cultura del Agua, conformando un circuito urbano que permite comprender el vínculo histórico entre Mendoza y la gesta sanmartiniana.

image Todos los miércoles de febrero el recorrido por cada Museo Al finalizar la actividad, los participantes habrán completado el sellado de su pasaporte en los distintos sitios visitados, fortaleciendo el reconocimiento y la valoración del patrimonio histórico y cultural de la Ciudad.

El circuito es de carácter gratuito; no obstante, para el ingreso al Museo Histórico General San Martín, los participantes deberán abonar la entrada correspondiente. La actividad se realizará todos los miércoles de febrero a las 10.00 horas, con una duración aproximada de tres horas. El punto de encuentro es el Museo Casa de San Martín. Se solicita presentarse con diez minutos de anticipación.