Música, tradición y Vendimia: llega la Peña de las Reinas a la Ciudad

La Peña de las Reinas de la Municipalidad de Mendoza se vivirá a pleno este domingo 1, desde las 20.00 horas, en la plaza Independencia . Se trata de una propuesta cultural que invita a la comunidad a conocer a las 10 candidatas a reina departamental de la Vendimia 2026.

El encuentro contará con una estupenda grilla de artistas para disfrutar. Al entretenimiento de música , se sumará un patio de comidas típicas , con foodtrucks , y los infaltables stands de emprendedores .

Sobre la explanada central de la plaza Independencia se desplegará una nutrida grilla de conciertos folclóricos y danzas típicas, donde la identidad regional será protagonista.

Uno de los momentos destacados de la noche será la presentación de 10Tonadas , la agrupación de guitarras liderada por el maestro y cantante Gustavo Grobocopatel , que ofrecerá un repertorio de tonadas versionadas por eximios músicos mendocinos.

Además, subirán al escenario los grupos locales La Huella y Los Vilchez, con propuestas que prometen hacer cantar y bailar al público, recorriendo clásicos del folclore argentino y composiciones contemporáneas desde una mirada respetuosa de la raíz.

La sorpresa de la noche la dará Francisquito, el Cantor y sus Guitarras, agrupación liderada por el niño Francisquito, cantor de ritmos mexicanos y cuyanos que se presentará junto a su papá, Javier Moya; y su tío, Cesar Moya.

image

10Tonadas: un homenaje a la música de tonada cuyana

La agrupación 10Tonadas propone un recorrido sensible y profundo por una de las expresiones musicales más singulares de Cuyo. Conformada por Gustavo Grobocopatel en canto, junto a Joaquín Guevara, Sebastián Narváez, Paulo Amaya y Exequiel Sandoval en guitarras, el proyecto resignifica la tonada desde arreglos cuidados y una interpretación lírica y emotiva.

“La tonada es una forma musical muy particular de Cuyo, no es una danza y es apta para transmitir poemas, ideas, sueños, desencantos o esperanza”, expresa Grobocopatel, quien destaca que estas canciones “hablan del amor: por los seres, por el paisaje y por el trabajo”.

El repertorio pone en valor una tradición que, como lo afirmaba el gran Draghi Lucero, se remonta a 1820 y que ha sido transmitida de manera oral a lo largo de generaciones.

Con guitarras, guitarrón y complejas armonías, 10Tonadas aporta una mirada contemporánea sin perder la esencia que hace a la tonada única, irrepetible y profundamente seductora.

Cada integrante de 10Tonadas cuenta con una sólida trayectoria en la música argentina. Gustavo Grobocopatel se ha especializado en música de cámara argentina y folclore, con presentaciones en el país y en el exterior. En 2022 editó el disco “Entre dos mundos” junto a su mujer, la afamada cantante lírica mendocina Verónica Cangemi, dedicado a la música cuyana.

Joaquín Guevara, músico, productor y arreglador, ha compartido escenarios con artistas de renombre nacional e internacional y fue director musical de la Fiesta Nacional de la Vendimia en tres ocasiones. Suele compartir escenarios, sesiones y proyectos musicales de artistas como Milo J, David Lebón, Usted Señálemelo, Ciro y Los Persas, Divididos, Lisandro Aristimuño y Armando Manzanero.

Sebastián Narváez, Paulo Amaya y Exequiel Sandoval aportan su experiencia como guitarristas, arregladores y compositores, con una fuerte impronta en la música cuyana y latinoamericana, además de tener una extensa participación en festivales, discos y proyectos colectivos de Mendoza.

image

Los Vilchez y La Huella: folclore con identidad

El dúo Los Vilchez, integrado por dos voces que se destacan por su armonía y sensibilidad interpretativa, llega a la Peña de las Reinas con una propuesta que combina tradición y renovación.

Con participaciones en programas de TV como “La Voz Argentina” y en “La Peña de Morfi”, el proyecto continúa consolidándose como una de las propuestas emergentes más interesantes del folclore nacional.

Por su parte, La Huella, banda fundada en 2002, cuenta con una extensa trayectoria en festivales provinciales y nacionales como el Festival de la Tonada, Pre Cosquín, Feriagro y la Vendimia Federal, reafirmando su compromiso con la música de raíz cuyana.

image

Cuando la cuyanía se comparte en familia

La Peña de las Reinas revelará en el escenario a un niño cantor que, acompañado por su papá y su tío, debutará ante el público masivo cantando clásicos del folclore cuyano.

Con una pasión por el canto que nació en fiestas familiares, Francisquito, el Cantor y sus Guitarras viene con la ilusión de contagiar de amor por las raíces folclóricas a las familias de la Ciudad.

image

Danza, sabores y emprendedores locales ofrecerá la Municipalidad de Mendoza

La Peña de las Reinas se integrará además a un amplio patio de comidas típicas, con foodtrucks y un sector dedicado a la economía social, que contará con más de 20 stands de emprendedores y 100 puestos de artesanías que conforman el tradicional Paseo de las Artes.

El color y el movimiento estarán a cargo de los elencos estables de danza de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza, que presentarán cuadros folclóricos a lo largo de la noche.

Actuarán el Ballet Municipal, el Ballet Juvenil, el Ballet de Adultos y el Ballet de Jóvenes, aportando diversidad y calidad artística a la propuesta.