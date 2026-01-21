21 de enero de 2026
Temporada de premios

Premios Grammys 2026: fecha, hora confirmada y cómo ver la ceremonia en vivo

Llega la noche más importante de la música. Chequeá cuándo se entregan los premios Grammys, quiénes son los favoritos y por dónde seguir la gala.

 Por Analía Martín

La cuenta regresiva ya está en marcha para la 68ª edición de los premios Grammys, el evento que paraliza a la industria discográfica global. Con una ceremonia que promete ser histórica y el regreso de grandes figuras al escenario, la Academia de la Grabación se prepara para galardonar a lo mejor del último año en Los Ángeles.

La cita para los melómanos ya tiene coordenadas definidas. Este año, la fiesta regresará al emblemático Crypto.com Arena de Los Ángeles, retomando su formato clásico tras las modificaciones sufridas en la edición anterior. El anfitrión de la velada será, por sexta y última vez consecutiva, el comediante Trevor Noah, quien tendrá la tarea de conducir una noche cargada de emociones y homenajes.

Dónde seguir en vivo la premiación

Para los fanáticos en Argentina, la transmisión se podrá seguir en vivo a través de la pantalla de TNT (con traducción al español) y por la plataforma de streaming Max (ex HBO Max). La alfombra roja, donde las celebridades despliegan sus mejores looks, comenzará un par de horas antes por la señal de E! Entertainment, calentando motores para el show principal que arrancará a las 22:00 horas de nuestro país.

Aquí, el resumen para agendar:

  • Fecha: Domingo 1 de febrero de 2026.
  • Hora: 22:00 (Argentina).
  • Canal: TNT y Max.
  • Show: Sabrina Carpenter es la primera confirmada para actuar.
Los favoritos a ganar los premios Grammys

Este 2026, la competencia es feroz y refleja la diversidad de sonidos que dominaron los charts. El rapero Kendrick Lamar lidera la tabla con un total de 9 nominaciones, posicionándose como el gran candidato de la noche. Le siguen de cerca figuras pop como Lady Gaga, con 7 menciones, y la revelación del momento, Sabrina Carpenter, quien no solo compite en 6 categorías sino que ya fue confirmada como una de las artistas que tocará en vivo.

La presencia latina también pisa fuerte. Bad Bunny vuelve a estar en el centro de la escena con 6 nominaciones, demostrando que la música en español sigue conquistando el mercado anglosajón.

Prepará los snacks y el control remoto. Este domingo 1 de febrero, el mundo se detiene para celebrar a los artistas que le pusieron ritmo a nuestras vidas.

