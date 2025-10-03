Octavio Bianchi Godoy, el talento mendocino nominado a los Premios Grammy Latinos

Este 13 de noviembre se llevará a cabo la 26.ª edición de los Premios Latin Grammy , un evento que reúne lo mejor de la música de Latinoamérica. La provincia de Mendoza contará con la representación del violinista Octavio Bianchi Godoy , quien logró la nominación a Mejor Álbum de Tango junto a la agrupación Tanghetto .

Como integrante de la reconocida banda Tanghetto , Octavio Godoy dejará su huella en una nueva edición de los premios musicales más importantes del mundo , que se celebrará en Las Vegas . Su disco En Vivo 20 Años le valió la nominación a la categoría Mejor Álbum de Tango , repitiendo el reconocimiento que obtuvo en 2021 y 2023 .

La noticia suma relevancia tanto para la banda porteña , con trayectoria desde 2002 , como para Octavio, quien no solo se desempeña como violinista , sino también como director orquestal y multiinstrumentista . Con formación musical desde los cuatro años , combina la academia y la música popular con una versatilidad única.

Su talento ha trascendido Mendoza y llegó a más de 50 países en Europa, Asia y América , compartiendo escenario con figuras destacadas de la música nacional , como Mercedes Sosa, Fito Páez, Charly García, Abel Pintos, Leopoldo Federico y Horacio Salgán .

Entre sus logros destacan su participación en la misa en el Vaticano junto a la Orquesta La Juan D’Arienzo en presencia del Papa Francisco (2014) y el espectáculo de cierre del G20 en el Teatro Colón (2018).

Antes de esta nominación, Bianchi recibió junto a Tanghetto el reconocimiento como agrupación de interés cultural por la Legislatura Porteña en 2025. También fue concertino y solista en el estreno mundial del Magnificat de Martín Palmeri con el Coro Nacional de Música Argentina.

Octavio Bianchi Godoy - Premios Grammy (1) Octavio Godoy, el músico mendocino que combina la formación y la dedicación.

El 8 de octubre estrenará como solista una obra del compositor Diego Gardiner junto a la Orquesta de Música Argentina “Juan de Dios Filiberto”, bajo la dirección de la estadounidense Annunziata Tomaro, en el Palacio Libertad de Buenos Aires.

Actualmente, Bianchi impulsa el proyecto Trío For Export, que fusiona tango, folklore, música académica y world music, colocando al violín en un rol protagónico y virtuoso.

A la expectativa del evento internacional del próximo 13 de noviembre, Bianchi reflexiona sobre su carrera: “Creo siempre conveniente la continua capacitación como parte fundamental de mi carrera y es mi forma de entender el arte, su transformación y evolución constante”.