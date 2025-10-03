3 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
¿Qué pasó?

El error que sentenció a esta participante del Team Soledad en el 4° Round de La Voz Argentina

Este jueves en La Voz Argentina, una participante del Team Soledad cometió un error que cambió todo. ¿Querés saber quién fue? Te lo contamos acá.

El error que sentenció a esta participante del Team Soledad en el 4° Round de La Voz Argentina

El error que sentenció a esta participante del Team Soledad en el 4° Round de La Voz Argentina

 Por Juan Pablo Strappazzon

Este jueves, se emitió una nueva edición de La Voz Argentina, el reality que busca descubrir la mejor voz del país. Tras el "Cuarto Round", una participante del Team Soledad cometió un grave error durante su presentación, y ese tropiezo la sentenció. ¿Quién fue? Te lo contamos.

Así fue el error en vivo que dejó afuera a esta cantante del Team Soledad en La Voz

Todo comenzó cuando fue el turno de Valentina Otero para subir al escenario y realizar su presentación en el 4° Round. En esta ocasión, interpretó el tema "Sola otra vez", de Céline Dion.

Lee además
La Voz Argentina: quiénes fueron eliminados del Team Miranda! y Soledad en el 4° Round
Definición

La Voz Argentina: quiénes fueron eliminados del Team Miranda! y Soledad en el 4° Round
Una participante del Team Soledad mostró su talento oculto y dejó a todos boquiabiertos video
Nadie lo vio venir

Una participante del Team Soledad mostró su talento oculto y dejó a todos boquiabiertos
La Voz Argentina (4)
Valentina Otero tuvo un grave error en el escenario de La Voz Argentina

Valentina Otero tuvo un grave error en el escenario de La Voz Argentina

Mientras cantaba, su mente se quedó en blanco, perdió el hilo de la letra y rellenó ese momento con un "Lalalalala". Este episodio no pasó desapercibido para el jurado ni para el público.

Al terminar, Valentina admitió que sintió que "no tuvo una buena noche" y pidió disculpas. Lejos de recriminarle, Soledad le brindó tranquilidad: "La verdad es que no fue la mejor perfo, te soy sincera, pero tenía temor de que iba a ser más difícil. Quedate contenta que esta no es una canción que canta cualquiera".

Embed - Valentina Otero - “Sola otra vez” - Team Soledad - 4° Round - La Voz Argentina 2025

Al momento de la definición, su coach decidió dejarla fuera del reality y elegir al dúo que integraba su equipo. Si querés estar al tanto de todo lo que pasa en La Voz Argentina (desde las emociones hasta las voces que sorprenden, las decisiones del jurado, las polémicas y las situaciones más insólitas) hacé clic acá y enterate de todos los detalles.

Temas
Seguí leyendo

Cómo quedó el Team Soledad tras el 3° Round en La Voz Argentina: ¿quién se despidió?

Nuevo álbum de Taylor Swift: cómo es y dónde escuchar "The life of a show girl"

La Voz Argentina: el emocionante gesto de Luck Ra tras el 4° Round que conmovió a todos

Quiénes fueron eliminados en el Team Luck Ra y Lali en el 4° Round de La Voz Argentina

La música íntima de Elena Roger llega con un show imperdible a Mendoza

Qué pasó con Trato Hecho y por qué desapareció del prime time de América TV

La Voz Argentina: no vas a creer lo que le ocurrió a esta participante en el 4° Round

Qué pasó en La Voz Argentina: el cambio de último momento que nadie vio venir

LO QUE SE LEE AHORA
La Voz Argentina: quiénes fueron eliminados del Team Miranda! y Soledad en el 4° Round
Definición

La Voz Argentina: quiénes fueron eliminados del Team Miranda! y Soledad en el 4° Round

Las Más Leídas

El homicidio de Franco Aracena ocurrió en un complejo de departamentos en Guaymallén. 
crimen en el barrio unimev

Un menor inimputable confesó ser autor del homicidio en Guaymallén

Violento y millonario robo en Guaymallén. 
no hay detenidos

Entradera y robo millonario en Guaymallén: atacaron a una mujer

En Aconcagua Radio, Emir Félix habló sobre la visita de Milei a Mendoza. 
Entrevista en Aconcagua Radio

Emir Félix habló sobre la venida de Milei a San Rafael: "Que dé la cara"

Importante operativo contra el contrabando en pleno centro de la Ciudad. 
Allanamiento

Importante operativo por contrabando en la Galería Piazza

Alfredo Cornejo explicó por qué Javier Milei visitará San Rafael y opinó del caso Espert.
En campaña

Cornejo explicó por qué Javier Milei visitará San Rafael y opinó del caso Espert

Te Puede Interesar

Nuevo aumento en la tarifa de la luz: cómo impactará en Mendoza.
Servicios

Nuevo aumento en la tarifa de la luz: cómo impactará en Mendoza

Por Florencia Martinez del Rio
El homicidio de Aracena fue perpetrado durante un robo. 
imputaron al único detenido

Un plan para ejecutar un robo, la hipótesis por el homicidio en Guaymallén

Por Pablo Segura
Habilitarán una de las obras viales más esperadas en la provincia de Mendoza.
Obra vial

Tras años de postergaciones, hoy habilitan la Variante Palmira en la provincia de Mendoza

Por Sitio Andino Política