El error que sentenció a esta participante del Team Soledad en el 4° Round de La Voz Argentina

Por Juan Pablo Strappazzon







Este jueves, se emitió una nueva edición de La Voz Argentina, el reality que busca descubrir la mejor voz del país. Tras el "Cuarto Round", una participante del Team Soledad cometió un grave error durante su presentación, y ese tropiezo la sentenció. ¿Quién fue? Te lo contamos.

Así fue el error en vivo que dejó afuera a esta cantante del Team Soledad en La Voz Todo comenzó cuando fue el turno de Valentina Otero para subir al escenario y realizar su presentación en el 4° Round. En esta ocasión, interpretó el tema "Sola otra vez", de Céline Dion.

La Voz Argentina (4) Valentina Otero tuvo un grave error en el escenario de La Voz Argentina Telefe Mientras cantaba, su mente se quedó en blanco, perdió el hilo de la letra y rellenó ese momento con un "Lalalalala". Este episodio no pasó desapercibido para el jurado ni para el público.

Al terminar, Valentina admitió que sintió que "no tuvo una buena noche" y pidió disculpas. Lejos de recriminarle, Soledad le brindó tranquilidad: "La verdad es que no fue la mejor perfo, te soy sincera, pero tenía temor de que iba a ser más difícil. Quedate contenta que esta no es una canción que canta cualquiera".

Embed - Valentina Otero - "Sola otra vez" - Team Soledad - 4° Round - La Voz Argentina 2025 Al momento de la definición, su coach decidió dejarla fuera del reality y elegir al dúo que integraba su equipo.