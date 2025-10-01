1 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
Inesperado

Qué pasó en La Voz Argentina: el cambio de último momento que nadie vio venir

La Voz Argentina sorprendió con una drástica decisión de último momento. Enterate qué pasó en el reality y por qué generó tanto debate en redes.

Qué pasó en La Voz Argentina: el cambio de último momento que nadie vio venir

Qué pasó en La Voz Argentina: el cambio de último momento que nadie vio venir

 Por Juan Pablo Strappazzon

Este martes, se emitió una nueva edición de La Voz Argentina, el reality que busca descubrir la mejor voz del país. En esta ocasión, Nicolás Occhiato anunció una decisión de último momento que sorprendió a todos y generó un gran revuelo en redes sociales. ¿Qué pasó? Te lo contamos a continuación.

Luck Ra, La Voz Argentina
Sorpresa total en La Voz Argentina por un cambio inesperado

Sorpresa total en La Voz Argentina por un cambio inesperado

Lo que ocurrió en La Voz Argentina sorprendió a todos los televidentes

Según se pudo ver en las imágenes del programa, todo comenzó una vez que finalizaron los enfrentamientos correspondientes al 4° Round. En esa instancia, un representante de cada equipo se lució sobre el escenario mostrando todo su talento.

Lee además
La Voz Argentina: no vas a creer lo que le ocurrió a esta participante en el 4° Round video
Sorpresa

La Voz Argentina: no vas a creer lo que le ocurrió a esta participante en el 4° Round
Una participante del Team Soledad mostró su talento oculto y dejó a todos boquiabiertos video
Nadie lo vio venir

Una participante del Team Soledad mostró su talento oculto y dejó a todos boquiabiertos

Sin embargo, cuando llegó el esperado momento de anunciar a los eliminados de los equipos de Luck Ra y Lali Espósito, el conductor Nico Occhiato sorprendió a todos con una noticia inesperada: la decisión final no se revelaría en ese instante, sino que se postergaría para el programa de este miércoles 1 de octubre.

Esta modificación tomó desprevenidos tanto a los participantes como al público presente en el estudio. Además, el propio conductor adelantó que la resolución tendrá una gran repercusión, ya que significará que dos concursantes deberán abandonar el reality en la próxima emisión.

La drástica medida no solo generó sorpresa entre los seguidores de La Voz Argentina, sino que también encendió un intenso debate en las redes sociales, donde muchos expresaron su desconcierto. Si querés estar al tanto de todo lo que pasa en La Voz Argentina (desde las emociones hasta las voces que sorprenden, las decisiones del jurado, las polémicas y las situaciones más insólitas) hacé clic acá y enterate de todos los detalles.

Cómo funciona el 4° Round en La Voz Argentina y el sistema de eliminación

En el Round 4 de La Voz Argentina, cada equipo presenta a sus participantes en el escenario. En esta instancia, cada cantante tiene la oportunidad de lucirse con una interpretación individual, buscando conquistar no solo a su coach, sino también al jurado y al público.

Una vez que todos los concursantes se presentan, los demás coaches los evalúan mediante un sistema de votación con tablets, asignándoles un puntaje del 1 al 10. Esta calificación determina su futuro dentro del reality: quien obtenga el promedio más bajo en cada equipo queda automáticamente eliminado, convirtiendo al Round 4 en una etapa emocionante y decisiva.

Temas
Seguí leyendo

Cómo quedó el Team Soledad tras el 3° Round en La Voz Argentina: ¿quién se despidió?

¿Es broma, verdad? Por este motivo cancelaron anoche La Voz Argentina

Qué pasó en La Voz Argentina: la participante que se plantó ante el jurado con una fuerte frase

Nuevo eliminado del Team Miranda! en el 3° Round de La Voz Argentina: quién se fue

La Voz Argentina vivió una situación insólita tras una irrupción en el escenario

Quién fue eliminado del Team Luck Ra en el 3° Round de La Voz Argentina

Morena Rial presa: qué se sabe de su detención y causas judiciales

Oriana Sabatini anunció su embarazo con Paulo Dybala: un video de lo más tierno

LO QUE SE LEE AHORA
La Voz Argentina: no vas a creer lo que le ocurrió a esta participante en el 4° Round video
Sorpresa

La Voz Argentina: no vas a creer lo que le ocurrió a esta participante en el 4° Round

Las Más Leídas

La víctima fue identificada como Franco Patricio Aracena de 31 años.
Conmoción

Horror en Guaymallén: desapareció el viernes y lo hallaron hoy sin vida y maniatado en su casa

Cuándo cobro Becas Progresar en octubre 2025
Tomá nota

Cuándo cobro Becas Progresar en octubre 2025

Mendoza tendrá un vuelo directo con Brasil desde enero.
A planificar las vacaciones

Mendoza estrena un vuelo directo con Brasil y gestiona nuevas rutas aéreas internacionales

Los vecinos de la localidad de El Algarrobal reclaman semáforos y mayor seguridad 
Manifestación

Vecinos de El Algarrobal reclaman soluciones urgentes tras la muerte de dos niñas

La Legislatura de Mendoza aprobó el nuevo Estatuto el Empleado Público que envió el gobernador Alfredo Cornejo. 
polémica

Es ley la modificación del estatuto del empleado público: desempató Hebe Casado

Te Puede Interesar

Víctor Fayad presenta el proyecto de Presupuesto 2026 del gobierno de Alfredo Cornejo
Legislatura provincial

El gobierno de Mendoza presenta el Presupuesto 2026 con equilibrio fiscal, baja de impuestos y pedido de roll over

Por Sitio Andino Política
Familias temporarias: el Valle de Uco busca hogares que quieran contener a niños vulnerables.
Solidaridad

Familias temporarias: el Valle de Uco busca hogares que quieran contener a niños vulnerables

Por Natalia Mantineo
Ambos vehículos sufrieron importantes daños tras el accidente vial. 
En una esquina con semáforos

Terrible accidente vial entre dos autos en plena Ciudad de Mendoza

Por Pablo Segura