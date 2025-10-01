Qué pasó en La Voz Argentina: el cambio de último momento que nadie vio venir

Este martes, se emitió una nueva edición de La Voz Argentina , el reality que busca descubrir la mejor voz del país. En esta ocasión, Nicolás Occhiato anunció una decisión de último momento que sorprendió a todos y generó un gran revuelo en redes sociales. ¿Qué pasó? Te lo contamos a continuación.

Según se pudo ver en las imágenes del programa, todo comenzó una vez que finalizaron los enfrentamientos correspondientes al 4° Round . En esa instancia, un representante de cada equipo se lució sobre el escenario mostrando todo su talento.

Sorpresa La Voz Argentina: no vas a creer lo que le ocurrió a esta participante en el 4° Round

Sin embargo, cuando llegó el esperado momento de anunciar a los eliminados de los equipos de Luck Ra y Lali Espósito, el conductor Nico Occhiato sorprendió a todos con una noticia inesperada: la decisión final no se revelaría en ese instante, sino que se postergaría para el programa de este miércoles 1 de octubre .

Esta modificación tomó desprevenidos tanto a los participantes como al público presente en el estudio. Además, el propio conductor adelantó que la resolución tendrá una gran repercusión, ya que significará que dos concursantes deberán abandonar el reality en la próxima emisión .

La drástica medida no solo generó sorpresa entre los seguidores de La Voz Argentina, sino que también encendió un intenso debate en las redes sociales, donde muchos expresaron su desconcierto. Si querés estar al tanto de todo lo que pasa en La Voz Argentina (desde las emociones hasta las voces que sorprenden, las decisiones del jurado, las polémicas y las situaciones más insólitas) hacé clic acá y enterate de todos los detalles.

Cómo funciona el 4° Round en La Voz Argentina y el sistema de eliminación

En el Round 4 de La Voz Argentina, cada equipo presenta a sus participantes en el escenario. En esta instancia, cada cantante tiene la oportunidad de lucirse con una interpretación individual, buscando conquistar no solo a su coach, sino también al jurado y al público.

Una vez que todos los concursantes se presentan, los demás coaches los evalúan mediante un sistema de votación con tablets, asignándoles un puntaje del 1 al 10. Esta calificación determina su futuro dentro del reality: quien obtenga el promedio más bajo en cada equipo queda automáticamente eliminado, convirtiendo al Round 4 en una etapa emocionante y decisiva.