La música íntima de Elena Roger llega con un show imperdible a Mendoza

La provincia de Mendoza se prepara para vivir un fin de semana a puro arte con la llegada de Elena Roger, una de las voces más destacadas de la música argentina . La reconocida artista presentará un concierto íntimo, acompañada por el pianista Nicolás Guerschberg, en el Teatro Mendoza este 3 y 4 de octubre. Una cita ideal para los amantes de la música en vivo.

En medio de una gira que abarca Argentina, Chile, Uruguay y España, Elena Roger eligió cerrar en Cuyo antes de cruzar el Atlántico. Su propuesta es diferente: un espectáculo minimalista de piano y voz que invita a detenerse y conectar con lo esencial. Sin pantallas ni artificios, la artista crea una atmósfera cálida, casi como estar en el living de su casa.

El repertorio reúne clásicos de su carrera y de la música mundial. Canciones de musicales emblemáticos como “Evita” y “Los Miserables” conviven con versiones de Piaf, María Elena Walsh, boleros y rock nacional. Todo ello en un recorrido que mezcla relatos personales con las melodías que marcaron sus más de veinte años sobre los escenarios.

Elena Roger visitó Aconcagua Radio para contarnos de primera mano de qué se trata este show en particular, los cambios en su vida como mamá y cómo la música acompaña cada etapa de sus procesos vitales. “Un poquito relato como fue mi historia de vida, aunque en realidad es la excusa para interpretar las canciones” , comentó Elena Roger en el aire de Aconcagua.

La artista reflexionó acerca de cómo congenian su maternidad con su trabajo artístico y las giras. “Después de haber terminado con “Evita” en Broadway y con Ricky Martin, empezó el trabajo de ser madre y tener la vida más del hogar, se sumaron estos estos repertorios”, dijo Elena. “Mis hijos están un poquito más grandes, son un poco más independientes, es por eso también la decisión de girar un poco más. Igualmente yo he hecho giras desde que estaba embarazada, incluso con una panzota. Yo digo que cuando vine para la fiesta de la cosecha, yo estaba embarazadísima, era como un tonel de vino. De hecho tengo una foto de un tonel que igual estaba a punto de parir”, recordó la artista cuando visitó Mendoza.

ELENA ROGER, CANTANTE Elena Roger junto a pianista Nicolás Guerschberg

Entradas y detalles del show

Los conciertos se realizarán el viernes 3 y sábado 4 de octubre a las 21 horas en el Teatro Mendoza. Será una oportunidad única para disfrutar de una voz premiada y reconocida en escenarios de Londres, Nueva York y Madrid, ahora en el corazón de la provincia de Mendoza.

La velada promete momentos de pura emoción con interpretaciones como No llores por mí Argentina, La vie en rose, Balada para un loco y otros temas que forman parte del imaginario colectivo. Cada canción estará acompañada por la sutil calidad interpretativa del piano de Guerschberg, que suma profundidad y elegancia al espectáculo.

El evento está clasificado como apto para todo público y tendrá una duración aproximada de 80 minutos. Las entradas ya se encuentran disponibles en entradaweb.com.ar y en boleterías del teatro. Los precios varían según la ubicación:

Platea Baja: $45.000

Palcos Bajos: $47.000

Platea Alta: $40.000

Palcos Altos: $42.000

Pullman: $35.000

Reservá la fecha para tener esta cita con la música lírica

Elena Roger no solo es reconocida por su talento vocal, sino también por la profundidad emocional de cada interpretación. Su concierto en Mendoza será más que un recital: una experiencia sensorial donde la música conecta historias, memorias y emociones.