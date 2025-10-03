3 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
Obra vial

Tras años de postergaciones, hoy habilitan la Variante Palmira en la provincia de Mendoza

Habilitarán una de las obras más esperadas en la provincia de Mendoza, clave para la conexión con Chile y el tránsito del transporte de carga pesada.

Habilitarán una de las obras viales más esperadas en la provincia de Mendoza.

Habilitarán una de las obras viales más esperadas en la provincia de Mendoza.

Por Sitio Andino Política

Este viernes habilitarán una de las obras viales más esperadas en la provincia de Mendoza, la Variante Palmira, tras siete de años de postergaciones y conflictos con la Nación. Participará el gobernador Alfredo Cornejo y el ministro del Interior de la Nación, Lisandro Catalán.

La obra de gran importancia debido a su conexión con Chile y la gran cantidad de transporte de carga pesada que por allí circula comenzó oficialmente en mayo del 2018, durante la gestión de Mauricio Macri, con un plazo de ejecución de 30 meses. Luego continuó en la de Alberto Fernández y debió estar terminada en noviembre de 2020.

Lee además
Yacopini y Mercedes-Benz consolidan 10 años de alianza en Mendoza y San Juan video
Aniversario

Yacopini y Mercedes-Benz consolidan 10 años de alianza en Mendoza y San Juan
¿Sabías que el aceite de oliva mendocino es un tesoro para la salud?
Gastronomía y salud

¿Sabías que el aceite de oliva mendocino es un tesoro para la salud?

La Variante Palmira cuenta con el financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Según información oficial, tuvo un presupuesto de $40.373 millones, aunque este monto no cubre la totalidad de la construcción, que incluye la nueva traza y una decena de puentes distribuidos en todo el recorrido.

Variante palmira- agrelo - 483058

Detalles de la obra en la provincia de Mendoza

La Variante Palmira tiene una longitud de 36,5 kilómetros de doble vía, entre Palmira y Agrelo. Según lo estimado, permite un ahorro de 25 kilómetros para quienes se dirigen hacia la ruta internacional a Chile o al sur de la provincia de Mendoza o viceversa. Esta obra, prevé el Gobierno, producirá una reducción del tránsito pesado en el Acceso Sur a Mendoza y en el Acceso Este, en el sector comprendido entre Palmira y el Acceso Sur.

La obra en general constará de dos calzadas separadas de 7,30 metros de ancho, con banquinas de 3 metros, siendo su coronamiento de 13,30 metros y un cantero central de 12 metros de ancho. El separador central se materializa con una baranda rígida.

Esta variante intercepta rutas nacionales, provinciales, vías ferroviarias y el camino de servicio del yacimiento Barrancas de YPF. En todos los casos, los cruces se realizaron a distinto nivel, y cruza, además, el río Mendoza en las cercanías del Parque Chachingo, en Maipú, lo hizo necesaria la construcción de 20 puentes.

Temas
Seguí leyendo

Líderes del mercado: cuáles fueron los automóviles más vendidos en septiembre

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este viernes 3 de octubre

Zonda y altas temperaturas: así estará el tiempo este viernes 3 de octubre en Mendoza

Trabajadores judiciales mantienen el reclamo por paritarias y la aplicación del convenio colectivo de trabajo

Vacaciones de verano 2026: precios, opciones e incertidumbre en el sector turístico de Mendoza

Importante operativo por contrabando en la Galería Piazza

La SUBE aterriza en Lavalle: ¿cuál será la próxima zona que contará con el servicio?

Video: cómo realizar el trámite online para la autorización de viajes para menores en Mendoza

LO QUE SE LEE AHORA
José Luis Esper acusó al kirchnerismo de hacer una campaña sucia. 
envuelto en una polémica

José Luis Espert confirmó el vínculo con Machado y el cobro de U$S200.000 pero negó que haya sido por la campaña

Las Más Leídas

El homicidio de Franco Aracena ocurrió en un complejo de departamentos en Guaymallén. 
crimen en el barrio unimev

Un menor inimputable confesó ser autor del homicidio en Guaymallén

Violento y millonario robo en Guaymallén. 
no hay detenidos

Entradera y robo millonario en Guaymallén: atacaron a una mujer

En Aconcagua Radio, Emir Félix habló sobre la visita de Milei a Mendoza. 
Entrevista en Aconcagua Radio

Emir Félix habló sobre la venida de Milei a San Rafael: "Que dé la cara"

Importante operativo contra el contrabando en pleno centro de la Ciudad. 
Allanamiento

Importante operativo por contrabando en la Galería Piazza

Alfredo Cornejo explicó por qué Javier Milei visitará San Rafael y opinó del caso Espert.
En campaña

Cornejo explicó por qué Javier Milei visitará San Rafael y opinó del caso Espert

Te Puede Interesar

El homicidio de Aracena fue perpetrado durante un robo. 
imputaron al único detenido

Un plan para ejecutar un robo, la hipótesis por el homicidio en Guaymallén

Por Pablo Segura
Habilitarán una de las obras viales más esperadas en la provincia de Mendoza.
Obra vial

Tras años de postergaciones, hoy habilitan la Variante Palmira en la provincia de Mendoza

Por Sitio Andino Política
Rumbo a las elecciones 2025, el dirigente de peso que planea traer Jorge Difonso a Mendoza.
Visita a la provincia

Rumbo a las elecciones 2025, el dirigente de peso nacional que planea traer Jorge Difonso a Mendoza

Por Florencia Martinez del Rio