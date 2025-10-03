Tras años de postergaciones, hoy habilitan la Variante Palmira en la provincia de Mendoza

Habilitarán una de las obras viales más esperadas en la provincia de Mendoza.

Este viernes habilitarán una de las obras viales más esperadas en la provincia de Mendoza, la Variante Palmira, tras siete de años de postergaciones y conflictos con la Nación. Participará el gobernador Alfredo Cornejo y el ministro del Interior de la Nación, Lisandro Catalán.

La obra de gran importancia debido a su conexión con Chile y la gran cantidad de transporte de carga pesada que por allí circula comenzó oficialmente en mayo del 2018, durante la gestión de Mauricio Macri, con un plazo de ejecución de 30 meses. Luego continuó en la de Alberto Fernández y debió estar terminada en noviembre de 2020.

La Variante Palmira cuenta con el financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Según información oficial, tuvo un presupuesto de $40.373 millones, aunque este monto no cubre la totalidad de la construcción, que incluye la nueva traza y una decena de puentes distribuidos en todo el recorrido.

Variante palmira- agrelo - 483058 Foto: Vialidad Nacional Detalles de la obra en la provincia de Mendoza La Variante Palmira tiene una longitud de 36,5 kilómetros de doble vía, entre Palmira y Agrelo. Según lo estimado, permite un ahorro de 25 kilómetros para quienes se dirigen hacia la ruta internacional a Chile o al sur de la provincia de Mendoza o viceversa. Esta obra, prevé el Gobierno, producirá una reducción del tránsito pesado en el Acceso Sur a Mendoza y en el Acceso Este, en el sector comprendido entre Palmira y el Acceso Sur.

La obra en general constará de dos calzadas separadas de 7,30 metros de ancho, con banquinas de 3 metros, siendo su coronamiento de 13,30 metros y un cantero central de 12 metros de ancho. El separador central se materializa con una baranda rígida. Esta variante intercepta rutas nacionales, provinciales, vías ferroviarias y el camino de servicio del yacimiento Barrancas de YPF. En todos los casos, los cruces se realizaron a distinto nivel, y cruza, además, el río Mendoza en las cercanías del Parque Chachingo, en Maipú, lo hizo necesaria la construcción de 20 puentes.