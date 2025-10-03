Líderes del mercado: cuáles fueron los automóviles más vendidos en septiembre 2025

La Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) informó que el patentamiento de automóviles registró un crecimiento interanual del 27,8%. En números concretos, en septiembre se patentaron 55.827 autos, lo que representa un aumento del 1,7% respecto a agosto, cuando se habían registrado 54.888 unidades.
En los primeros nueve meses del año, se patentaron 500.089 unidades, un 60,4% más que en el mismo período de 2024, cuando se habían registrado 311.757 vehículos. El presidente de la asociación, Sebastián Beato, destacó que, a pesar de un mes marcado por elecciones, movimientos en el mercado cambiario y vaivenes políticos, la venta de vehículos se mantuvo con un ritmo “más que aceptable”.
Además, señaló que el sector continúa con un piso de 50.000 unidades mensuales, algo que a inicios del 2025 parecía difícil de alcanzar: “Cuando a principio del año hacíamos las proyecciones, veíamos complicado sostenerlo”.
toyoya yaris
La Toyota Yaris lideró el ranking de autos más vendidos durante septiembre de 2025
Cuáles fueron los 10 autos más patentados en septiembre 2025