Líderes del mercado: cuáles fueron los automóviles más vendidos en septiembre 2025

La Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) informó que el patentamiento de automóviles registró un crecimiento interanual del 27,8%. En números concretos, en septiembre se patentaron 55.827 autos , lo que representa un aumento del 1,7% respecto a agosto, cuando se habían registrado 54.888 unidades.

En los primeros nueve meses del año, se patentaron 500.089 unidades , un 60,4% más que en el mismo período de 2024, cuando se habían registrado 311.757 vehículos. El presidente de la asociación, Sebastián Beato , destacó que, a pesar de un mes marcado por elecciones, movimientos en el mercado cambiario y vaivenes políticos, la venta de vehículos se mantuvo con un ritmo “más que aceptable”.

Además, señaló que el sector continúa con un piso de 50.000 unidades mensuales , algo que a inicios del 2025 parecía difícil de alcanzar: “Cuando a principio del año hacíamos las proyecciones, veíamos complicado sostenerlo”.

Tras un agosto con resultados más bajos , septiembre mostró un repunte. El ranking de los 10 autos con más patentes quedó así:

La Toyota Yaris lideró el ranking de autos más vendidos durante septiembre de 2025

Toyota Yaris – 3.037 unidades

Toyota Hilux – 2.499 unidades

Ford Ranger – 2.211 unidades

Fiat Cronos – 2.077 unidades

Ford Territory – 2.008 unidades

Volkswagen Amarok – 2.006 unidades

Chevrolet Tracker – 1.764 unidades

Peugeot 208 – 1.723 unidades

Toyota Corolla Cross – 1.695 unidades

Volkswagen Polo – 1.485 unidades

Cuántos se patentaron en la provincia de Mendoza

Según ACARA, Mendoza mantiene su quinto puesto, igual que en agosto, con 2.406 unidades. Por encima se encuentran:

Buenos Aires: 15.852

Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 10.659

Córdoba: 6.119

Santa Fe: 5.237

Mendoza: 2.406

Cuánto cuesta el auto más vendido en septiembre 2025

De acuerdo con los precios actualizados de Toyota, el Yaris aumentó un 5% en septiembre, superando los $30 millones, frente a los $28 millones de su versión de entrada.

Los precios actuales son:

Yaris XS 1.5 CVT: $30.023.000

Yaris XLS 1.5 CVT: $33.352.000

Yaris S 1.5 CVT: $35.866.000

toyota hilux El segundo vehículo más vendido fue la Toyota Hilux

Cuánto cuesta la Toyota Hilux en septiembre 2025

El segundo vehículo más vendido fue la Toyota Hilux, que tuvo un incremento promedio del 4%. La versión más accesible, la DX 4x2 cabina doble con caja manual, tiene un precio de $47.106.000.

La versión 4x4 asciende a $55.170.000, mientras que la SRV 4x4 AT, más equipada, parte de $64.495.000, siendo la opción automática más económica de la marca.