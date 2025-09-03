El patentamiento de automóviles descendió en agosto: los modelos más elegidos y el panorama en Mendoza

MERCADO AUTOMOTOR

El mercado automotor acumula un alza interanual, pero agosto cerró con menos patentes. Qué dijeron referentes del sector y cuáles fueron los más vendidos.

Foto: NA
 Por Soledad Maturano

La Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) aseguró que en agosto las patentes de automóviles registraron una caída del 13% respecto a julio. Sebastián Beato, presidente de la asociación, explicó que la volatilidad del dólar podría ser uno de los factores que influyeron en este retroceso.

“La baja respecto a julio puede entenderse por el movimiento del dólar en las últimas semanas, que siempre genera cierta sensibilidad. A eso se suman demoras del sistema, que provocaron un efecto embudo hacia fin de mes y trasladaron varios patentamientos a septiembre”, detalló Beato.

El patentamiento de automóvil interanual continúa en ascenso

Más allá de la variación mensual, la comparación interanual sigue mostrando un fuerte crecimiento. En agosto de 2025, el patentamiento alcanzó a 54.664 vehículos, frente a los 41.507 del mismo mes de 2024, lo que representa un aumento del 31,7%.

En los ocho primeros meses del año se acumularon 444.041 unidades patentadas, un 65,6% más que en el mismo período de 2024, cuando se habían registrado 268.078.

Cuántos se patentaron en Mendoza

Según los datos de ACARA, la provincia de Mendoza se ubicó en el quinto puesto del ranking nacional, con 2.263 unidades patentadas en agosto de 2025. Por encima se encontraron:

  • Buenos Aires: 15.451
  • Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 10.146
  • Córdoba: 5.893
  • Santa Fe: 5.092
  • Mendoza: 2.263
concesionaria de autos nuevos.webp
Los 10 vehículos más patentados en agosto de 2025

El listado estuvo encabezado por Toyota, que se quedó con los dos primeros lugares. Así quedó el ranking:

  1. Toyota Yaris (hatchback): 3.781 unidades
  2. Toyota Hilux (pickup): 2.375
  3. Volkswagen Amarok (pickup): 2.367
  4. Fiat Cronos (sedán): 2.238
  5. Ford Ranger (pickup): 2.166
  6. Volkswagen Polo (hatchback): 2.109
  7. Toyota Corolla Cross (SUV): 2.011
  8. Peugeot 208 (hatchback): 1.863
  9. Chevrolet Tracker (SUV): 1.487
  10. Peugeot 2008 (SUV): 1.451

Los autos más baratos en Argentina en agosto de 2025

Dentro del segmento de los 0 km. más accesibles, se destacaron los siguientes modelos:

  1. Renault Kwid: $22.160.000
  2. Fiat Mobi: $24.096.000
  3. Hyundai HB20: $25.400.000
  4. Fiat Fiorino: $27.459.000
  5. Chevrolet Onix: $27.477.900
  6. Citroën C3: $27.840.000
  7. Fiat Argo: $27.898.000
  8. Fiat Cronos: $27.959.000
  9. Toyota Yaris: $28.324.000
  10. Peugeot 208: $28.540.000

El patentamiento de motos en agosto de 2025

La División Motovehículos de ACARA informó que las motos tuvieron una leve caída interanual del 0,5%. En agosto de 2025 se registraron 54.560 unidades, contra 54.833 en 2024. De un mes a otro también se observó un retroceso del 0,1%.

De todas formas, el acumulado anual muestra un panorama positivo: entre enero y agosto de 2025 se patentaron 415.237 motos, un 38,9% más que en igual período de 2024.

El modelo más elegido fue la Honda Wave 110, con 5.327 unidades, seguida por la Gilera Smash (5.121), la Keller KN 110-8 (4.153), la Motomel B110 (3.614) y la Mondial LD 110 Max (1.815).

El mercado automotor muestra un contraste interesante: mientras los patentamientos de agosto reflejaron un freno frente a julio en un contexto de aumento del dólar, la comparación anual evidencia un ritmo sostenido de crecimiento. En definitiva, pese a la volatilidad cambiaria, la demanda interna continúa siendo sostenida.

Por Soledad Maturano