El patentamiento de automóviles descendió en agosto: los modelos más elegidos y el panorama en Mendoza

La Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) aseguró que en agosto las patentes de automóviles registraron una caída del 13% respecto a julio. Sebastián Beato, presidente de la asociación, explicó que la volatilidad del dólar podría ser uno de los factores que influyeron en este retroceso.
“La baja respecto a julio puede entenderse por el movimiento del dólar en las últimas semanas, que siempre genera cierta sensibilidad. A eso se suman demoras del sistema, que provocaron un efecto embudo hacia fin de mes y trasladaron varios patentamientos a septiembre”, detalló Beato.
En los ocho primeros meses del año se acumularon 444.041 unidades patentadas, un 65,6% más que en el mismo período de 2024, cuando se habían registrado 268.078.
Cuántos se patentaron en Mendoza
Según los datos de ACARA, la provincia de Mendoza se ubicó en el quinto puesto del ranking nacional, con 2.263 unidades patentadas en agosto de 2025. Por encima se encontraron:
Buenos Aires: 15.451
Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 10.146
Córdoba: 5.893
Santa Fe: 5.092
Mendoza: 2.263
concesionaria de autos nuevos.webp
Industria automotriz: el Gobierno congela precios de algunos autos, pero para otros hay subas.
Los 10 vehículos más patentados en agosto de 2025
El listado estuvo encabezado por Toyota, que se quedó con los dos primeros lugares. Así quedó el ranking:
Toyota Yaris (hatchback): 3.781 unidades
Toyota Hilux (pickup): 2.375
Volkswagen Amarok (pickup): 2.367
Fiat Cronos (sedán): 2.238
Ford Ranger (pickup): 2.166
Volkswagen Polo (hatchback): 2.109
Toyota Corolla Cross (SUV): 2.011
Peugeot 208 (hatchback): 1.863
Chevrolet Tracker (SUV): 1.487
Peugeot 2008 (SUV): 1.451
Los autos más baratos en Argentina en agosto de 2025
Dentro del segmento de los 0 km. más accesibles, se destacaron los siguientes modelos:
Renault Kwid: $22.160.000
Fiat Mobi: $24.096.000
Hyundai HB20: $25.400.000
Fiat Fiorino: $27.459.000
Chevrolet Onix: $27.477.900
Citroën C3: $27.840.000
Fiat Argo: $27.898.000
Fiat Cronos: $27.959.000
Toyota Yaris: $28.324.000
Peugeot 208: $28.540.000
El patentamiento de motos en agosto de 2025
La División Motovehículos de ACARA informó que las motos tuvieron una leve caída interanual del 0,5%. En agosto de 2025 se registraron 54.560 unidades, contra 54.833 en 2024. De un mes a otro también se observó un retroceso del 0,1%.
De todas formas, el acumulado anual muestra un panorama positivo: entre enero y agosto de 2025 se patentaron 415.237 motos, un 38,9% más que en igual período de 2024.
El modelo más elegido fue la Honda Wave 110, con 5.327 unidades, seguida por la Gilera Smash (5.121), la Keller KN 110-8 (4.153), la Motomel B110 (3.614) y la Mondial LD 110 Max (1.815).
El mercado automotor muestra un contraste interesante: mientras los patentamientos de agosto reflejaron un freno frente a julio en un contexto de aumento del dólar, la comparación anual evidencia un ritmo sostenido de crecimiento. En definitiva, pese a la volatilidad cambiaria, la demanda interna continúa siendo sostenida.