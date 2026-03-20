Sorpresa en Gran Hermano 2026: Andrea del Boca tuvo que salir y esto es lo que se sabe

Este jueves se llevó a cabo una nueva emisión de Gran Hermano Generación Dorada 2026 , el reality que reúne a famosos, figuras populares y participantes anónimos. En esta ocasión, la sorpresiva salida de Andrea del Boca de la casa generó gran preocupación entre los fanáticos .

Este jueves, una noticia generó sorpresa y preocupación entre los seguidores de Gran Hermano: Andrea del Boca debió abandonar la casa por cuestiones de salud , lo que encendió las alarmas sobre su estado.

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Según se informó en un comunicado oficial, la actriz fue sometida a un control con tensiómetro que arrojó resultados poco favorables . Por este motivo, y siguiendo el protocolo del programa, tuvo que salir para ser evaluada en una clínica, donde se definirá si podrá continuar en competencia.

De acuerdo con NA, la actriz estaría siendo atendida en un sanatorio cercano a la casa de Telefe, donde le realizan estudios vinculados a problemas intestinales y presión alta , lo que aumentó la preocupación entre los fanáticos.

En redes sociales, las reacciones no tardaron en aparecer: mientras algunos usuarios expresan inquietud por su salud, otros sugieren que podría tratarse de una renegociación de contrato, lo que también pone en duda su regreso al reality.

Embed - Así fue la salida de Andrea del Boca de la casa de Gran Hermano Generación Dorada

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