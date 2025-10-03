3 de octubre de 2025
Sitio Andino
Gastronomía y salud

¿Sabías que el aceite de oliva mendocino es un tesoro para la salud?

El aceite de oliva mendocino, rico en polifenoles y grasas saludables, es reconocido por su calidad y sus efectos positivos en la salud.

 Por Analía Martín

El aceite de oliva mendocino es un producto de prestigio, no sólo por su sabor y calidad, sino también por sus aportes a la salud. Gracias al clima seco y soleado de Mendoza, el cultivo de olivos alcanza un nivel excepcional, dando como resultado aceites vírgenes extra de reconocimiento internacional. Un producto que combina tradición, innovación y beneficios nutricionales.

Propiedades únicas del aceite de oliva de Mendoza

Uno de los factores que diferencia al aceite de oliva mendocino es su riqueza en polifenoles. Estos compuestos naturales actúan como antioxidantes y antiinflamatorios, ayudando a retrasar el envejecimiento celular y a reforzar el sistema inmunológico. Algunas olivícolas de la provincia, como Laur, han sido premiadas a nivel mundial por la calidad de sus aceites y el alto contenido de estos compuestos.

Además, el aceite de oliva virgen extra de Mendoza cuenta con una Indicación Geográfica (IG), el primer reconocimiento de este tipo en América Latina. Este sello garantiza su origen y calidad, fortaleciendo la identidad de un producto que hoy es símbolo gastronómico de la región.

aceite de oliva.png
El aceite de oliva tiene compuestos que actúan como antioxidantes y antiinflamatorios

Aceite de oliva y salud: beneficios comprobados

El consumo regular de aceite de oliva está asociado a múltiples beneficios:

  • Protección cardiovascular: gracias a sus grasas monoinsaturadas, como el ácido oleico, favorece el aumento del colesterol HDL (“bueno”) y la reducción del LDL (“malo”).
  • Prevención de enfermedades crónicas: sus propiedades antioxidantes ayudan a disminuir el riesgo de diabetes, ciertos tipos de cáncer y patologías neurodegenerativas.
  • Mejora digestiva: contribuye a la salud intestinal, protege la mucosa del estómago y favorece el buen funcionamiento hepático.

En todos los casos, su consumo se recomienda como parte de una dieta equilibrada y en reemplazo de grasas menos saludables.

6320696b2216f_1200.jpg
El consumo regular de aceite de oliva está asociado a múltiples beneficios

Qué tener en cuenta al elegir aceite de oliva

Para aprovechar al máximo sus propiedades, es importante optar por un aceite de oliva virgen extra de alta calidad. Este se obtiene por procesos mecánicos, sin químicos, y conserva intactos sus nutrientes y aromas. El prensado en frío es clave, al igual que la ausencia de defectos sensoriales. En Mendoza, la diversidad de variedades de aceituna ofrece matices únicos de sabor, color y aroma.

El aceite de oliva mendocino no solo acompaña la cocina cotidiana, sino que también representa un motor productivo y cultural para la provincia. Su reconocimiento internacional y sus beneficios para la salud lo convierten en un verdadero tesoro gastronómico argentino. Incorporarlo a la dieta diaria es apostar por el bienestar y por un producto local de calidad indiscutible.

