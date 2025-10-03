Nuevo aumento en la tarifa de la luz: cómo impactará en Mendoza.

El Ente Provincial Regulador Eléctrico (EPRE) aprobó los nuevos cuadros tarifarios que regirán en la provincia de Mendoza durante octubre, a través de la resolución 231, publicada este viernes en el Boletín Oficial. De esta manera, los usuarios tendrán un aumento en sus boletas de la luz de entre $19 y $386 mensuales en promedio.
El EPRE recalculó los valores luego de los ajustes en los precios estacionales de energía, potencia y transporte para el período comprendido entre el 1° y el 31 de este mes, establecidos por la Secretaría de Energía de la Nación, que impactan en el componente Costo de Abastecimiento.