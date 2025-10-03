Nuevo aumento en la tarifa de la luz: cómo impactará en Mendoza.

El Ente Provincial Regulador Eléctrico (EPRE) aprobó los nuevos cuadros tarifarios que regirán en la provincia de Mendoza durante octubre, a través de la resolución 231, publicada este viernes en el Boletín Oficial. De esta manera, los usuarios tendrán un aumento en sus boletas de la luz de entre $19 y $386 mensuales en promedio.

El EPRE recalculó los valores luego de los ajustes en los precios estacionales de energía, potencia y transporte para el período comprendido entre el 1° y el 31 de este mes , establecidos por la Secretaría de Energía de la Nación , que impactan en el componente Costo de Abastecimiento .

En cuanto al Valor Agregado de Distribución (VAD) , ítem provincial de la tarifa, el ente aclaró que no se aplicará ninguna actualización en octubre y se mantiene el vigente desde mayo.

La variación promedio será del 0,17% , dependiendo del consumo y categoría tarifaria del usuario. Se aplicará a partir de los consumos del 1° de octubre.

Para los usuarios residenciales, que representan el 85% de los usuarios de Mendoza, el ajuste rondará entre los $19 y $386 mensuales en promedio.

Continúan las bonificaciones y topes para los usuarios residenciales categorizados en Nivel 2 (ingresos bajos) y Nivel 3 (ingresos medios):

Usuarios Nivel 2: consumo subsidiado hasta 700 kWh bimestrales (350 kWh mensuales). El consumo excedente se abona al precio del Nivel 1. Mantienen una bonificación del 66,26% en el mes de octubre.

consumo subsidiado hasta 700 kWh bimestrales (350 kWh mensuales). El consumo excedente se abona al precio del Nivel 1. Mantienen una bonificación del 66,26% en el mes de octubre. Usuarios Nivel 3: consumo subsidiado hasta 500 kWh bimestrales (250 kWh mensuales). El consumo excedente se abona al precio del Nivel 1. Mantienen una bonificación del 51,08% en el mes de octubre.

Desde el EPRE recordaron que sigue habilitado el Registro de Acceso a los Subsidios de Energía. Aquellos que deseen ser incluidos en el RASE deberán ingresar al siguiente sitio web: https://www.argentina.gob.ar/subsidios o mediante la página web del EPRE https://epremendoza.gob.ar/segmentacion-tarifaria/ y completar el formulario.