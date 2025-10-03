3 de octubre de 2025
Nuevo aumento en la tarifa de la luz: cómo impactará en Mendoza

El Ente Provincial Regulador Eléctrico (EPRE) aprobó los nuevos cuadros tarifarios de la luz, tras los ajustes realizados por la Nación.

 Por Florencia Martinez del Rio

El Ente Provincial Regulador Eléctrico (EPRE) aprobó los nuevos cuadros tarifarios que regirán en la provincia de Mendoza durante octubre, a través de la resolución 231, publicada este viernes en el Boletín Oficial. De esta manera, los usuarios tendrán un aumento en sus boletas de la luz de entre $19 y $386 mensuales en promedio.

El EPRE recalculó los valores luego de los ajustes en los precios estacionales de energía, potencia y transporte para el período comprendido entre el 1° y el 31 de este mes, establecidos por la Secretaría de Energía de la Nación, que impactan en el componente Costo de Abastecimiento.

En cuanto al Valor Agregado de Distribución (VAD), ítem provincial de la tarifa, el ente aclaró que no se aplicará ninguna actualización en octubre y se mantiene el vigente desde mayo.

Impacto en la provincia de Mendoza del aumento en la tarifa de la luz

La variación promedio será del 0,17%, dependiendo del consumo y categoría tarifaria del usuario. Se aplicará a partir de los consumos del 1° de octubre.

Para los usuarios residenciales, que representan el 85% de los usuarios de Mendoza, el ajuste rondará entre los $19 y $386 mensuales en promedio.

Continúan las bonificaciones y topes para los usuarios residenciales categorizados en Nivel 2 (ingresos bajos) y Nivel 3 (ingresos medios):

  • Usuarios Nivel 2: consumo subsidiado hasta 700 kWh bimestrales (350 kWh mensuales). El consumo excedente se abona al precio del Nivel 1. Mantienen una bonificación del 66,26% en el mes de octubre.
  • Usuarios Nivel 3: consumo subsidiado hasta 500 kWh bimestrales (250 kWh mensuales). El consumo excedente se abona al precio del Nivel 1. Mantienen una bonificación del 51,08% en el mes de octubre.

Desde el EPRE recordaron que sigue habilitado el Registro de Acceso a los Subsidios de Energía. Aquellos que deseen ser incluidos en el RASE deberán ingresar al siguiente sitio web: https://www.argentina.gob.ar/subsidios o mediante la página web del EPRE https://epremendoza.gob.ar/segmentacion-tarifaria/ y completar el formulario.

