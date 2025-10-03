3 de octubre de 2025
{}
Rumbo a las elecciones 2025, el dirigente de peso nacional que planea traer Jorge Difonso a Mendoza

El candidato por el Frente Provincias Unidas, Jorge Difonso, prepara la llegada de un referente de su espacio a nivel nacional para las elecciones 2025

 Por Florencia Martinez del Rio

En medio de la campaña para las elecciones 2025, Jorge Difonso, candidato a diputado nacional por el Frente Provincias Unidas-Defendamos Mendoza, prepara la llegada a Mendoza de un referente de su espacio, Juan Schiaretti, exgobernador de Córdoba y aspirante a mantener su banca en el Congreso.

Este jueves, Difonso, junto a los senadores Flavia Manoni y Gabriel Pradines, recibió al legislador nacional Juan Fernando Brügge, del bloque Encuentro Federal, para analizar la campaña. “La agenda de Schiaretti está bastante cargada pero, obviamente, Mendoza es una prioridad, así que es muy factible que a Schiaretti lo tengamos aquí antes del 26 de octubre”, adelantó.

De esta manera, buscarán reforzar la estrategia electoral con la visita del candidato a diputado nacional y exgobernador de Córdoba. El Frente Provincias Unidas reúne a seis gobernadores de signos políticos de diferentes, -Jujuy, Santa Cruz, Corrientes, Chubut, Santa Fe y Córdoba.

debate presidencial 2023, Juan Schiaretti.jpg

"Entre todos nos hemos puesto de acuerdo en que tenemos que avanzar en una opción que surja de adentro del país, basta de mendigar al exterior. Acá no nos va a venir a solucionar la vida, ni los rusos, ni los chinos, ni los norteamericanos, acá lo resolvemos nosotros, los argentinos”, dijo Brügge.

El frente que busca "romper" con la "grieta" en las elecciones 2025

Brügge declaró que el Frente Provincias Unidas “quiere romper la grieta” entre “el kirchnerismo que fracasó y Milei que está fracasando”, e hizo referencia a los acontecimientos de los últimos días. “Estados Unidos dará un apoyo, pero ¿a dónde va ir esa plata? ¿Cuál es la prioridad del gasto?”, se preguntó Brügge y recordó que el país hace dos años que no tiene Ley de Presupuesto, porque “al gobierno no le interesa tenerla”.

Además, señaló: “Apostar a la cuestión financiera ha traído a la Argentina más endeudamiento, menos fuentes de trabajo y menos producción. La idea del déficit cero no puede ser a cualquier costo, tiene que ser con la gente adentro”.

Los candidatos en Mendoza

  • Diputados nacionales: Jorge Difonso, Flavia Manoni, Jorge Palero.
  • Senadores provinciales: Federico Ábalos (Primer Distrito), Daniel Disero (Segundo Distrito), Vanesa Riera (Tercer Distrito), Cecilia Bielli (Cuarto Distrito).
  • Diputados provinciales: Roberto Righi (Primer Distrito), Gerardo Santarelli (Segundo Distrito), Laura Balsells Miró (Tercer Distrito), Gustavo Majstruk (Cuarto Distrito).
