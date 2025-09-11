Comicios legislativos

Elecciones 2025: Provincias Unidas presentó sus candidatos y los ejes de la campaña

El Frente Defendamos Mendoza-Provincias Unidas pretende convertirse en alternativa en las próximas elecciones 2025 en la provincia de Mendoza.

Foto: Yemel Fil
 Por Florencia Martinez del Rio

El Frente Defendamos Mendoza-Provincias Unidas presentó este jueves sus candidatos nacionales y provinciales de cara a las elecciones 2025. Jorge Difonso, quien encabeza la lista para el Congreso de la Nación, dijo que buscarán el voto de los descontentos con la gestión del oficialismo en la provincia de Mendoza y de los reacios al peronismo.

El espacio que espera consolidarse como alternativa en las urnas el próximo 26 de octubre hizo su presentación esta mañana en un hotel céntrico, con la presencia de los referentes de los partidos que lo integran. Difonso lideró el encuentro junto a los otros miembros de la lista a diputados nacionales: Flavia Manoni y Jorge Palero.

"Nosotros apuntamos al votante que se cansó de (Alfredo) Cornejo y que no quiere que vuelva al kirchnerismo. Ese es el votante mendocino que queremos representar", explicó el candidato.

"Defendamos Mendoza tiene que levantar las banderas que Cornejo bajó para arreglar una lista con (Javier) Milei que le sirve a él y algunos candidatos de él, pero que no le sirven a los mendocinos. Entonces, este frente tiene que plantarse ante esa situación, y debatir en Mendoza y en el Congreso", dijo Difonso, respecto a la alternativa para el votante que pretende construir.

Sobre cómo se cocinó este frente, el diputado provincial afirmó: "Surge de la situación que está viviendo Mendoza. Nos juntamos con distintos referentes de toda la provincia, incluso viniendo de distintos espacios, y dijimos 'esto no puede seguir así, hay que defender Mendoza, organizarse y presentarse para debatir con el Gobierno'",

La alianza está integrada por distintas agrupaciones: Compromiso Federal, Hacemos, PRO, Partido Fé, Coalición Cívica, Partido Socialista, Partido Federal, Unión Popular, Radicales por el Futuro, Jubilados auténticos, Movimiento de Unidad Popular, sumados a partidos departamentales.

En la presentación hubo críticas a la gestión del presidente Javier Milei. Tanto del radical Jorge Palero como de la senadora provincial Flavia Manoni, quien en relación al veto a la ley de financiamiento educativo, resaltó: "Atacar la educación pública es atacar nuestra identidad, a estudiantes, docentes y no docentes. A dos años de llegada de Milei, qué indicador mejoramos. La sociedad sale a buscar otra opción".

Los ejes de la campaña para las elecciones 2025

En cuanto a la campaña, Difonso adelantó: "Todas las semanas vamos a ir haciendo propuestas. No nos vamos a quedar solo en la crítica. Vamos a ir haciendo propuestas". Entre esos ejes estará la educación, la salud y los productores y empresarios locales.

"No puede ser que en la Argentina tengamos docentes de primera y de segunda. Un docente de Córdoba, Buenos Aires, Santa Fe o Neuquén, es de primera, porque tienen un buen sueldo y acceden a la jubilación cuando tienen que acceder. En Mendoza tienen un sueldo que llega casi a la mitad de las otras provincias y se jubilan mucho más tarde. También tenemos docentes recién recibidos que no adquieren la titularidad", indicó el exintendente de San Carlos.

El sancarlino propuso llegar a una equiparación en la jubilación, ya sea modificando la ley nacional para equiparar los derechos de los docentes en todas las provincias, o a crear una caja de jubilaciones en Mendoza, a través de una ley provincial.

"Por alguno de los dos caminos, este espacio va a pelear para mejorar al docente. Con el aporte de los activos, con buena administración y haciéndonos cargo de nuestros docentes cuando se jubilan, con el 82% móvil y que no tengan que andar mendigando o buscando otros trabajos", señaló Difonso.

Candidatos de Provincias Unidas para las elecciones 2025

  • Diputados nacionales: Jorge Difonso, Flavia Manoni, Jorge Palero.
  • Senadores provinciales: Federico Ábalos (Primer Distrito), Daniel Disero (Segundo Distrito), Vanesa Riera (Tercer Distrito), Cecilia Bielli (Cuarto Distrito).
  • Diputados provinciales: Roberto Righi (Primer Distrito), Gerardo Santarelli (Segundo Distrito), Laura Balsells Miró (Tercer Distrito), Gustavo Majstruk (Cuarto Distrito).

Qué se vota en las elecciones 2025 en Mendoza

El 26 de octubre, los mendocinos elegirán 5 diputados nacionales, 24 diputados y 19 senadores provinciales, repartidos entre los cuatro distritos electorales. Además, se votará por la mitad de los concejales en los de departamentos de Capital, Godoy Cruz, Las Heras, Guaymallén, Lavalle, Tunuyán, Tupungato, San Carlos, San Martín, Junín, General Alvear y Malargüe.

Cada elector recibirá dos boletas: una Nacional, para diputados nacionales (con foto del primer candidato y casilleros de opción), y otra Provincial, para senadores, diputados y concejales (con nombres completos, casillero de lista completa y diseño dividido en tercios: logo partidario, foto y detalles de postulación).

