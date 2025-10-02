3 de octubre de 2025
¿Se baja de la candidatura? El dato que surge de la causa Espert que lo complica aún más

El diputado libertario quedó más comprometido tras la aparición de documentos que confirman una transferencia de USD 200 mil y que viajó varias veces con Fred Machado.

Espert, complicado por sus vínculos con Fred Machado.

Foto: @JuanGrabois en X

La situación genera incomodidad en el oficialismo nacional y en las últimas horas surgieron más rumores respecto a una posible baja de la candidatura del excandidato a presidente. Si eso llegase a ocurrir, el Gobierno tiene dos opciones: reimprimir las boletas únicas sin la figura de Espert, o mantener las ya impresas y que quede el rostro del legislador, pese a que no participe.

La administración de Javier Milei respaldó al diputado nacional.
Denuncias por vínculos con el narcotráfico

El Gobierno ratificó a Espert como candidato en medio de la polémica judicial
Patricia Bullrich exige a Espert aclarar vínculos con presuntos aportes del narcotráfico.
Polémica

Bullrich exige a Espert aclarar vínculos con presuntos aportes del narcotráfico

Los vuelos de José Luis Espert en aviones de Fred Machado

De acuerdo con la investigación que lleva adelante el juez federal Martínez de Giorgi, Espert viajó 35 veces en 2019 en aviones vinculados a Machado. En al menos cinco de esos vuelos, ambos compartieron viaje. Uno de los traslados fue a Puerto Madryn para participar de una presentación de un libro.

El propio legislador reconoció ante la Justicia haber usado aeronaves con fines electorales: “En algunas oportunidades utilicé, con fines electorales, aviones que -según se estableció ahora- directa o indirectamente pertenecerían a esta persona”, declaró.

Sin embargo, Espert aseguró que nunca contrató esos servicios de manera personal y que desconocía quién era el propietario de las aeronaves. También remarcó que no tuvo relación con el manejo de los fondos de campaña cuando en 2019 fue candidato presidencial por el partido UNITE.

El piloto Axel Vugdelija confirmó que trabajó en los vuelos y relató que recibía itinerarios y listados de pasajeros desde el entorno de Espert, a través de una secretaria.

La primera imagen de José Luis Espert con Fred Machado (último, de izquierda a derecha).

La denuncia por una transferencia de 200 mil dólares

A este expediente se suma otra causa radicada en la Justicia federal de San Isidro. Allí, el dirigente de Unión por la Patria Juan Grabois denunció a Espert por una transferencia de 200 mil dólares que habría realizado una socia de Machado en febrero de 2020.

En las últimas horas, el diario La Nación reveló que esa operación aparece registrada en un libro contable del Bank of America, incorporado como prueba en un juicio celebrado en Texas. La documentación muestra el movimiento financiero desde la cuenta de Machado hacia Espert, el 22 de enero de 2020, antes de que se conociera la situación judicial del empresario.

Los registros también mencionan el código N28FM, correspondiente a la matrícula de uno de los aviones que Machado habría puesto a disposición de Espert durante la campaña presidencial.

El panorama judicial para José Luis Espert

El juez Lino Mirabelli pidió certificar la causa de Martínez de Giorgi para evaluar si corresponde unificar los expedientes, ya que ambos se vinculan con presuntos aportes y servicios de Machado a la campaña electoral de Espert.

De esta manera, la Justicia deberá determinar si los vínculos financieros y logísticos con Machado comprometen la situación judicial del actual diputado y candidato de La Libertad Avanza.

Elecciones 2025

