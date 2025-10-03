José Luis Espert confirmó el vínculo con Machado y el cobro de U$S200.000 pero negó que haya sido por la campaña

El diputado nacional y candidato de La Libertad Avanza, José Luis Espert , rompió el silencio con un video en el que buscó dar "explicaciones de frente y con total sinceridad" frente a las denuncias que lo vinculan con el empresario Federico "Fred" Machado, detenido y acusado de narcotráfrico. El presidente Javier Milei lo respaldó.

El economista admitió haber sido "ingenuo" pero negó categóricamente ser un "delincuente", y detalló su versión sobre el origen de los U$S200.000 que recibió.

Espert atribuyó la polémica a una "campaña sucia" iniciada por el dirigente kirchnerista Juan Grabois y aseguró que su único vínculo con Machado fue como consultor económico, una vez finalizada la campaña presidencial de 2019. "Nosotros somos distintos, no somos como ellos", afirmó.

Espert relató que conoció a Machado a través de un tercero, quien se lo presentó como "un empresario exitoso y admirador" de su proyecto liberal. Según su relato, Machado lo contactó con una empresa minera guatemalteca, Minas del Pueblo , que necesitaba sus servicios como economista para reestructurar una deuda.

"En enero de 2020, nuevamente ejerciendo mi profesión como consultor económico y habiendo finalmente firmado un contrato con aquella empresa, comencé a recabar información", explicó Espert. "A principio de febrero de ese año, terminada la elección y totalmente dedicado a mi actividad privada de consultor, recibí un adelanto en virtud de ese contrato".

"Nada que esconder": La explicación sobre los U$S200.000

El candidato libertario fue enfático al señalar que la operación fue totalmente transparente y legal. Aseguró que el dinero fue recibido en una cuenta a su nombre en Estados Unidos, debidamente declarada en Argentina y que puso como condición que el pago se hiciera por transferencia desde otro banco en Estados Unidos para garantizar la trazabilidad. "Cuando uno recibe un pago en Estados Unidos, lo hace dentro de uno de los sistemas más controlados y estrictos del mundo", argumentó.

Además, insistió en que "no se trató de un pago del señor Machado, sino de una empresa que solicitaba mis servicios profesionales". El trabajo con la minera, según Espert, se frustró por la llegada de la pandemia de COVID-19, que impidió su viaje a Guatemala para continuar con la consultoría.

Admitió que en 2019, Machado le ofreció llevarlo en su avión privado para presentar un libro en Viena y que fue uno de los "tantos que ayudaron en la campaña" presidencial de ese año.

Ingenuo, pero no delincuente

Espert confesó que recién en abril de 2021 se enteró "por los medios" del pedido de captura internacional contra Machado. "Entré en pánico. Nunca imaginé que podía pasarme una cosa así en mi vida", admitió.

"No tenía la menor idea y nunca la tuve de estas supuestas actividades ilícitas del señor Machado, que se hicieron públicas mucho después de concluir mi relación contractual", aseguró, para luego resumir su defensa en un frase: "Puedo haber pecado de ingenuo, pero delincuente jamás".

Nada que esconder. No somos todos lo mismo. pic.twitter.com/zCF4vQW5iS — José Luis Espert (@jlespert) October 3, 2025

Finalmente, apuntó contra Juan Grabois por "repetir" una "campaña sucia" de hace cuatro años y por "meterse con su familia" para justificar un supuesto crecimiento patrimonial, el cual, según Espert, se debe a la herencia de un campo de su padre fallecido en 2018.

El banque de Javier Milei

El presidente Javier Milei salió a jugar una carta fuerte y le brindó un contundente respaldo a su primer candidato a diputado en la provincia de Buenos Aires. A través de sus redes sociales, el mandatario calificó el escándalo como una "inmunda y burda operación montada por el kirchnerismo".

El jefe de Estado compartió el video en el que Espert da su versión de los hechos y lo acompañó con un mensaje lapidario contra la oposición: "El PROFE @jlespert desmontando la inmunda y burda operación montada por el kirchnerismo", comienza el tuit del Presidente.

Y concluye con una dura acusación: "Los kirchneristas están tapados de causas de corrupción y como todo ladrón creen a otros de su misma condición. Fin.".