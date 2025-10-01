El Gobierno ratificó a Espert como candidato en medio de la polémica judicial

El vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó que José Luis Espert seguirá siendo el primer candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires , pese a la denuncia judicial y las investigaciones periodísticas que lo vinculan con el narcotraficante Federico “Fred” Machado.

La ratificación se dio en la conferencia de prensa de este miércoles en Casa Rosada, luego de que Juan Grabois —también candidato bonaerense— presentara una denuncia en base a un documento de la Justicia de Estados Unidos que menciona un supuesto giro de USD200.000 en 2020 desde Machado a Espert .

Adorni buscó cerrar filas en el Gobierno tras las distintas expresiones públicas sobre el caso. Javier Milei había calificado el tema como una “operación del kirchnerismo” , mientras que Patricia Bullrich advirtió que el candidato debía dar explicaciones urgentes porque la administración no puede aceptar vínculos con dinero del narcotráfico.

"El tema del diputado Espert es un refritado de hace seis o siete años . Esto viene de larga data", sostuvo.

"Si la Justicia tiene que pedir explicaciones al doctor Espert, se las pedirá y él las dará . Pero no hay ningún cambio adicional con respecto a nada".

"Hay un error en la lectura de lo que dijo Bullrich. Lo correcto es que, si hay explicaciones, deben darse en la Justicia. Pero no hay incompatibilidad entre lo que planteó ella y lo que dijo el Presidente", agregó.

El trasfondo de la denuncia contra José Luis Espert

Machado, detenido en Río Negro con prisión domiciliaria, tiene condena en la Argentina por narcotráfico y enfrenta un pedido de extradición de Estados Unidos. Allí se lo investiga por lavado de dinero y vínculos con una socia presa por tráfico de drogas.

En su campaña presidencial de 2019, Espert había reconocido que el empresario le prestó un avión y una camioneta blindada para trasladarse.

Ahora, frente a las acusaciones sobre el presunto giro de dinero, el legislador aseguró que se trata de una “operación política” y anticipó que llevará a la Justicia a Grabois, aunque no negó explícitamente la existencia de la transferencia.

La controversia estalló horas antes de que comenzara en Diputados el debate del Presupuesto 2026, justamente en la Comisión de Presupuesto y Hacienda que preside Espert. Desde la oposición kirchnerista exigieron que se lo remueva no solo de la comisión, sino incluso de su banca.

Cómo afecta a la campaña la denuncia contra José Luis Espert

Adorni no descartó modificaciones en la agenda de campaña de este fin de semana en la provincia de Buenos Aires, pero lo adjudicó a “cuestiones de tiempos” y no a un intento de evitar la foto de Milei con Espert en medio del escándalo.

“Si la Justicia argentina lo cita, Espert tendrá que dar las explicaciones, por supuesto que sí”, concluyó el vocero.