1 de octubre de 2025
Sitio Andino
Impuesto Inmobiliario: la "corrección" en el valor de las propiedades que plantea el Gobierno

El ministro Víctor Fayad explicó porque pretenden sincerar el avalúo de muchas propiedades en distintos puntos de la provincia, que impactará en el Impuesto Inmobiliario.

Foto: Yemel Fil
 Por Cecilia Zabala

En las leyes de Avalúo e Impositiva que acompañan el Presupuesto 2026, el gobierno de Mendoza anunció algunos cambios, en los impuestos patrimoniales, que impactan en el contribuyente. En esa sintonía, se plantea un cambio sustancial en el Impuesto Inmobiliario para algunas zonas.

Junto al "Pago Único Liberatorio" para algunos vehículos que propone el Poder Ejecutivo, plantea una "corrección" en el avalúo de algunas propiedades, que impactará en lo que deberán pagar algunos propietarios.

presentación presupuesto 2026, victor fayad
"Este año corregimos los valores de terrenos urbanos y el anterior -a partir de vuelos aéreos- corregimos la cantidad de metros cuadrados que estaban fuera del radar de ATM, también hicimos vuelos en zonas rurales y actualizamos parcelas que no tenían declaradas mejoras. Ahora le toca a lo que no es urbano adecuar el valor del terreno al valor del mercado", advirtió el ministro.

El inmobiliario tiene dos componentes: el valor de la tierra y el valor de la mejora. "En el caso de la tierra para lo urbano empezamos a utilizar hace dos años la metodología del 10% del valor de mercado y eso generó una ecualización y una actualización del valor de la tierra", explicó.

"Lo que pretendemos hacer ahora con lo rural es actualizar a valor de mercado. En las normas de Avalúo -tanto urbano como rural- de hace 30 años se establecieron ciertos valores por metro cuadrado que no se actualizaron. Esa provincia de hace 30 años es muy distinta a la actual", sostuvo.

Ejemplos que exponen el defasaje en los avalúos para el impuesto Inmobiliario

"En la Ley de Avalúo actual, una hectárea en Gualtallary (Tupungato) vale 40% más barato que una hectárea en Nueva California (San Martín) porque hace 30 años esta zona era más valiosa", señaló Fayad y explicó que a valores de mercado "hoy una hectárea en Gualtallary vale tres veces más que una en Nueva California".

Otro de los ejemplos que dio fue que en 1.990 una hectárea en Barriales (Junín) costaba 50% más que una en Los Chacayes (Tunuyán). Pero según el Observatorio Valores de Mercado, hoy la hectárea en Los Chacayes vale 3,7 veces más que en Barriales.

"Desde ese tiempo los valores solo se han actualizado por inflación, pero los valores relativos no han cambiado. Lo que proponemos es adecuar los valores relativos conforme a los valores de mercado actuales, que es la metodología que hemos venido utilizando para el urbano", explicó Fayad.

Las zonas que más se revalorizaron en precios de mercado

Según explicó Víctor Fayad, a valores de mercado, "hoy las zonas más caras (rurales) de la provincia de Mendoza son las que están alrededor del casco urbano del Gran Mendoza y Valle de Uco".

Cómo calcular el Avalúo 2026

Según la metodología aplicada para el cálculo del Avalúo de las propiedades rurales, se contempla el 10% del valor del mercado establecido por el Observatorio el Mercado Inmobiliario de Mendoza, con un dólar fijado en $1.325. El monto mínimo del Impuesto Inmobiliario previsto será de $43.645.

En cuanto al monto del Impuesto Inmobiliario Urbano e Interfaz 2026, se contempla hasta el 10% del valor del mercado establecido por el Observatorio el Mercado Inmobiliario de Mendoza, un dólar a $1.325 y $87.021 por metro cuadrado de construcción (esto es el 10% del 72% del valor del m2 establecido por el Colegio de Arquitectos de Mendoza). En este caso, el monto mínimo será de $43.654.

