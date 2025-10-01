Elecciones 2025 en Santa Rosa: estas son las boletas que te encontrarás para votar

El 26 de octubre se realizarán en Mendoza las elecciones 2025 , en las que se renovarán cinco bancas de diputados nacionales , además de 24 diputados y 19 senadores provinciales , distribuidos entre los cuatro distritos electorales. También se elegirá la mitad de los concejales en doce departamentos. En esta nota, te contamos qué se vota en Santa Rosa .

La intendenta Flor Destéfanis fue una de las seis que decidió no unificar los comicios municipales con los provinciales , por lo tanto la categoría de concejales se votará el 22 de febrero de 2026.

Además, la comuna del Este integra —junto a Maipú, Junín, Rivadavia, San Martín y La Paz— la Segunda Sección Electoral , donde se elegirán cinco senadores y seis diputados provinciales.

La boleta única provincial que habrá en Santa Rosa en las elecciones 2025

La particularidad de este turno electoral es que se utilizará la boleta única, tanto a nivel nacional como provincial, lo que implica que cada elector recibirá dos boletas y deberá depositarlas en dos urnas diferentes.

En el caso de la local, el modelo en Santa Rosa es el siguiente:

Boleta única Santa Rosa, elecciones 2025 Mendoza

Cómo está compuesto el Concejo Deliberante de Santa Rosa

El Concejo santarrosino tiene 10 bancas: 4 de UCR - Cambia Mendoza, 4 del PJ (Frente de Todos) y 2 del bloque Ahora Santarrosinos.

En Santa Rosa se elegirán cinco concejales.

De estas, en las elecciones de febrero del año próximo se renovarán 3 bancas de la UCR (la de Ezequiel Quiles y Norma Trigo) , 1 del PJ (Leonardo Saile y Romina Donaire) y 1 de Ahora Santarrosinos (la de Débora Quiroga, que ingresó por el PJ y luego cambió de bloque).

Mientras que seguirán en sus bancas dos años más Diego Ercoli y Liliana Campos (Cambia Mendoza), Mariano Vilches y Melisa Ibañez (PJ) y María José Buffa (Ahora Santarrosinos).

Candidatos en la Segunda Sección Electoral

Senadores Provinciales

Frente Fuerza Justicialista: Luis Novillo, Luz Llorens, Juan Pablo Gulino, Lorena Guerrero, Luis Zacca.

Frente Verde: Manuel Verdaguer, Analía Pallero, Andrés Rovira, Melisa Del Castillo, Laura Chacón.

Protectora: Mario Prospiti, Estela Fanny Arrieta, Claudio Contrera, Melisa Cosimano, Viviana Llorenz.

Frente de Izquierda - Unidad: Martín Rodríguez, Verónica Paiz, Mario Daniel Luna, Vanesa Elizabeth Jerez, Jésica Yamila Bustos.

Frente Libertario Demócrata: Damián Córdoba, Adriana Alicia Saini, Jorge Mackern, Mariam Moreno, Zulma Barrera.

Provincias Unidas: Daniel Ignacio Diserio, Erika Vanesa Gitto, Diego Gabriel Menci, Corina Roxana Carusso, Darío Rubé González.

Frente La Libertad Avanza + Cambia Mendoza: Néstor Majul, Alejandra Gómez, Natalia Rabite, Franco Martín, Roberto Morgante .

. Partido de los Jubilados: Luis Ghisleni, Sofía Benegas, Fabián Soto, Mabel Jofré, Edgardo Frías.

Diputados Provinciales

Frente Fuerza Justicialista: Matías Montes, Aixa Moreno, Rolando Firmani, Ana Sevilla, Carola Rita Flores, Julio Armando Ortíz.

Frente Verde: Alejandro Verón, Marina Molina, Érica Giménez, Miguel Marchetta, Sofía Porte, Ricardo González .

. Protectora: Emir Moisés Nasiff, Ernestina Clara Varela, Ever Llano, Johanna Fragapane, Javier Alberto Kader, Paula Andreina Tripi.

Frente de Izquierda - Unidad: Tupac Coletti Roumeu, Daniela Luna, Carmen Marcela Callier, Pablo Antonio Cucchi, Julián Lentz, Vanesa Soledad Padilla.

Frente Libertario Demócrata: Bello Fabián, Adriana Bortolozzo, Valentina Zenocrati, Sergio Raúl Luna, Analía Lorena Oyola, Eduardo Díaz.

Provincias Unidas: Gerardo Santarelli, Lorena Rippari, Javier Jofré, Melina López, Mario Rodríguez, Marcia Lazari.

Frente La Libertad Avanza + Cambia Mendoza: Griselda Petri, Pablo Castro, Daniel Llaver, Cecilia Soler, Lucas Marcel Villar, Melina Ibañez Costa .

. Partido de los Jubilados: María Isabel Grosso, Salvador Buonasorte, Gladys Lucero, Marcelo Marroquín, Fabiana Guerrero, Alberto Godoy.

La boleta única nacional en las elecciones 2025 en Mendoza

Además de la boleta provincial, en Santa Rosa, el elector se encontrará con la boleta nacional.

boleta única provincia de Mendoza, elecciones 2025, diputado nacional, para portada

Los candidatos a diputado nacional en las elecciones 2025 en Mendoza

Frente Fuerza Justicialista

Emir Félix

Marisa Uceda

Matías Stevanato

Flor Destéfanis

Fernando Ubieta

Frente Verde

Diputados Nacionales

Mario Vadillo

Belén Bobba

Dugar Chappel

Oriana Torres

Maximiliano Muñoz

Protectora Fuerza Política

Carolina Jacky

Sebastián Zelada

María Inés Rojas

Mateo Matas

Laura Urzi

Frente de Izquierda y de los Trabajadores - Unidad

Micaela Blanco Minoli

Nicolás Fernández

Marta Bernabeu

Nicolás Cortez

Julieta Uceda

Movimiento al Socialismo

Susana Barros

Fernando Flores

Pamela Miranda

Nahuel Díaz

Lis López

Frente Libertario Demócrata

Gabriel Sottile

Mariel Maestri

Gastón Pescarmona

Ángeles Bermejo

Federico Raffetto

Alianza Defendamos Mendoza - Provincias Unidas

Jorge Difonso

Flavia Manoni

Jorge Palero

Gisella Talquenca

Frente La Libertad Avanza + Cambia Mendoza