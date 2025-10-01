1 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
Todos los candidatos

Elecciones 2025 en Santa Rosa: estas son las boletas que te encontrarás para votar

En Santa Rosa habrá dos boletas, una para la categoría de diputados nacionales y otra para legisladores provinciales. Los detalles.

elecciones santa rosa
Foto: IA/ Sitio Andino
 Por Cecilia Zabala

El 26 de octubre se realizarán en Mendoza las elecciones 2025, en las que se renovarán cinco bancas de diputados nacionales, además de 24 diputados y 19 senadores provinciales, distribuidos entre los cuatro distritos electorales. También se elegirá la mitad de los concejales en doce departamentos. En esta nota, te contamos qué se vota en Santa Rosa.

Lee además
Todo listo para vivir la Feria del Libro de Mendoza en el Este.
Para agendar

Feria del Libro: qué departamentos tendrán actividades este miércoles 1 de octubre
Santa Rosa se prepara para la Feria del Libro con destacados referentes nacionales.
Literatura y arte

Santa Rosa se prepara para la Feria del Libro con destacados referentes nacionales

La boleta única provincial que habrá en Santa Rosa en las elecciones 2025

La particularidad de este turno electoral es que se utilizará la boleta única, tanto a nivel nacional como provincial, lo que implica que cada elector recibirá dos boletas y deberá depositarlas en dos urnas diferentes.

En el caso de la local, el modelo en Santa Rosa es el siguiente:

Boleta única Santa Rosa, elecciones 2025 Mendoza

Cómo está compuesto el Concejo Deliberante de Santa Rosa

El Concejo santarrosino tiene 10 bancas: 4 de UCR - Cambia Mendoza, 4 del PJ (Frente de Todos) y 2 del bloque Ahora Santarrosinos.

En Santa Rosa se elegirán cinco concejales.

De estas, en las elecciones de febrero del año próximo se renovarán 3 bancas de la UCR (la de Ezequiel Quiles y Norma Trigo) , 1 del PJ (Leonardo Saile y Romina Donaire) y 1 de Ahora Santarrosinos (la de Débora Quiroga, que ingresó por el PJ y luego cambió de bloque).

Mientras que seguirán en sus bancas dos años más Diego Ercoli y Liliana Campos (Cambia Mendoza), Mariano Vilches y Melisa Ibañez (PJ) y María José Buffa (Ahora Santarrosinos).

Candidatos en la Segunda Sección Electoral

Senadores Provinciales

  • Frente Fuerza Justicialista: Luis Novillo, Luz Llorens, Juan Pablo Gulino, Lorena Guerrero, Luis Zacca.
  • Frente Verde: Manuel Verdaguer, Analía Pallero, Andrés Rovira, Melisa Del Castillo, Laura Chacón.
  • Protectora: Mario Prospiti, Estela Fanny Arrieta, Claudio Contrera, Melisa Cosimano, Viviana Llorenz.
  • Frente de Izquierda - Unidad: Martín Rodríguez, Verónica Paiz, Mario Daniel Luna, Vanesa Elizabeth Jerez, Jésica Yamila Bustos.
  • Frente Libertario Demócrata: Damián Córdoba, Adriana Alicia Saini, Jorge Mackern, Mariam Moreno, Zulma Barrera.
  • Provincias Unidas: Daniel Ignacio Diserio, Erika Vanesa Gitto, Diego Gabriel Menci, Corina Roxana Carusso, Darío Rubé González.
  • Frente La Libertad Avanza + Cambia Mendoza: Néstor Majul, Alejandra Gómez, Natalia Rabite, Franco Martín, Roberto Morgante.
  • Partido de los Jubilados: Luis Ghisleni, Sofía Benegas, Fabián Soto, Mabel Jofré, Edgardo Frías.

Diputados Provinciales

  • Frente Fuerza Justicialista: Matías Montes, Aixa Moreno, Rolando Firmani, Ana Sevilla, Carola Rita Flores, Julio Armando Ortíz.
  • Frente Verde: Alejandro Verón, Marina Molina, Érica Giménez, Miguel Marchetta, Sofía Porte, Ricardo González.
  • Protectora: Emir Moisés Nasiff, Ernestina Clara Varela, Ever Llano, Johanna Fragapane, Javier Alberto Kader, Paula Andreina Tripi.
  • Frente de Izquierda - Unidad: Tupac Coletti Roumeu, Daniela Luna, Carmen Marcela Callier, Pablo Antonio Cucchi, Julián Lentz, Vanesa Soledad Padilla.
  • Frente Libertario Demócrata: Bello Fabián, Adriana Bortolozzo, Valentina Zenocrati, Sergio Raúl Luna, Analía Lorena Oyola, Eduardo Díaz.
  • Provincias Unidas: Gerardo Santarelli, Lorena Rippari, Javier Jofré, Melina López, Mario Rodríguez, Marcia Lazari.
  • Frente La Libertad Avanza + Cambia Mendoza: Griselda Petri, Pablo Castro, Daniel Llaver, Cecilia Soler, Lucas Marcel Villar, Melina Ibañez Costa.
  • Partido de los Jubilados: María Isabel Grosso, Salvador Buonasorte, Gladys Lucero, Marcelo Marroquín, Fabiana Guerrero, Alberto Godoy.

La boleta única nacional en las elecciones 2025 en Mendoza

Además de la boleta provincial, en Santa Rosa, el elector se encontrará con la boleta nacional.

boleta única provincia de Mendoza, elecciones 2025, diputado nacional, para portada

Los candidatos a diputado nacional en las elecciones 2025 en Mendoza

Frente Fuerza Justicialista

  • Emir Félix
  • Marisa Uceda
  • Matías Stevanato
  • Flor Destéfanis
  • Fernando Ubieta

Frente Verde

  • Diputados Nacionales
  • Mario Vadillo
  • Belén Bobba
  • Dugar Chappel
  • Oriana Torres
  • Maximiliano Muñoz

Protectora Fuerza Política

  • Carolina Jacky
  • Sebastián Zelada
  • María Inés Rojas
  • Mateo Matas
  • Laura Urzi

Frente de Izquierda y de los Trabajadores - Unidad

  • Micaela Blanco Minoli
  • Nicolás Fernández
  • Marta Bernabeu
  • Nicolás Cortez
  • Julieta Uceda

Movimiento al Socialismo

  • Susana Barros
  • Fernando Flores
  • Pamela Miranda
  • Nahuel Díaz
  • Lis López

Frente Libertario Demócrata

  • Gabriel Sottile
  • Mariel Maestri
  • Gastón Pescarmona
  • Ángeles Bermejo
  • Federico Raffetto

Alianza Defendamos Mendoza - Provincias Unidas

  • Jorge Difonso
  • Flavia Manoni
  • Jorge Palero
  • Gisella Talquenca

Frente La Libertad Avanza + Cambia Mendoza

  • Luis Alfonso Petri
  • Pamela Fernanda Verasay
  • Álvaro Martínez
  • María Julieta Metral Asensio
  • Mauricio Oscar Pinti Clop
Temas
Seguí leyendo

Un herido tras un choque entre dos camiones en Santa Rosa

Presupuesto 2026: punto por punto, qué prevé el gobierno de Cornejo para el próximo año

Bullrich exige a Espert aclarar vínculos con presuntos aportes del narcotráfico

Las nuevas derrotas que el Gobierno Nacional espera en el Senado

El gobierno de Mendoza presenta el Presupuesto 2026 con equilibrio fiscal, baja de impuestos y pedido de roll over

Obras públicas en Guaymallén: así será el Plan Bianual hasta 2026

Cornejo defendió la reforma del estatuto y acusó a la oposición de "doble discurso"

Milei irá nuevamente a Estados Unidos: será el viaje número 13 de su gestión

LO QUE SE LEE AHORA
Víctor Fayad presenta el proyecto de Presupuesto 2026 del gobierno de Alfredo Cornejo
Legislatura provincial

El gobierno de Mendoza presenta el Presupuesto 2026 con equilibrio fiscal, baja de impuestos y pedido de roll over

Las Más Leídas

La víctima fue identificada como Franco Patricio Aracena de 31 años.
Conmoción

Horror en Guaymallén: desapareció el viernes y lo hallaron hoy sin vida y maniatado en su casa

Los vecinos de la localidad de El Algarrobal reclaman semáforos y mayor seguridad 
Manifestación

Vecinos de El Algarrobal reclaman soluciones urgentes tras la muerte de dos niñas

La Legislatura de Mendoza aprobó el nuevo Estatuto el Empleado Público que envió el gobernador Alfredo Cornejo. 
polémica

Es ley la modificación del estatuto del empleado público: desempató Hebe Casado

Día del Vendedor y del Vendedor Viajante: por qué se celebra este 1 de octubre
Efemérides

Día del Vendedor y del Vendedor Viajante: por qué se celebra este 1 de octubre

Triple crimen: las fuerzas de seguridad lograron la detención de Pequeño J, el presunto autor intelectual
En Perú

Triple crimen: detuvieron a "Pequeño J", el presunto autor intelectual

Te Puede Interesar

Presupuesto 2026: qué prevé el gobierno de Cornejo para el próximo año. video
Legislatura

Presupuesto 2026: punto por punto, qué prevé el gobierno de Cornejo para el próximo año

Por Florencia Martinez del Rio
El Hospital Notti, renovado: Mendoza lanzó la licitación para el nuevo Centro Ambulatorio.
Salud

El Hospital Notti, renovado: Mendoza puso en marcha la licitación para el nuevo Centro Ambulatorio

Por Natalia Mantineo
Octubre arranca con una fuerte suba del dólar: a cuánto cotiza hoy
MERCADO CAMBIARIO

Octubre arranca con una fuerte suba del dólar: a cuánto cotiza hoy

Por Soledad Maturano