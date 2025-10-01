Elecciones 2025 en Santa Rosa: estas son las boletas que te encontrarás para votar

El 26 de octubre se realizarán en Mendoza las elecciones 2025, en las que se renovarán cinco bancas de diputados nacionales, además de 24 diputados y 19 senadores provinciales, distribuidos entre los cuatro distritos electorales. También se elegirá la mitad de los concejales en doce departamentos. En esta nota, te contamos qué se vota en Santa Rosa.
La boleta única provincial que habrá en Santa Rosa en las elecciones 2025
La particularidad de este turno electoral es que se utilizará la boleta única, tanto a nivel nacional como provincial, lo que implica que cada elector recibirá dos boletas y deberá depositarlas en dos urnas diferentes.
En el caso de la local, el modelo en Santa Rosa es el siguiente:
Boleta única Santa Rosa, elecciones 2025 Mendoza
Cómo está compuesto el Concejo Deliberante de Santa Rosa
El Concejo santarrosino tiene 10 bancas: 4 de UCR - Cambia Mendoza, 4 del PJ (Frente de Todos) y 2 del bloque Ahora Santarrosinos.
En Santa Rosa se elegirán cinco concejales.
De estas, en las elecciones de febrero del año próximo se renovarán 3 bancas de la UCR (la de Ezequiel Quiles y Norma Trigo) , 1 del PJ (Leonardo Saile y Romina Donaire) y 1 de Ahora Santarrosinos (la de Débora Quiroga, que ingresó por el PJ y luego cambió de bloque).
Mientras que seguirán en sus bancas dos años más Diego Ercoli y Liliana Campos (Cambia Mendoza), Mariano Vilches y Melisa Ibañez (PJ) y María José Buffa (Ahora Santarrosinos).
Candidatos en la Segunda Sección Electoral
Senadores Provinciales
Frente Fuerza Justicialista: Luis Novillo, Luz Llorens, Juan Pablo Gulino, Lorena Guerrero, Luis Zacca.
Frente Verde: Manuel Verdaguer, Analía Pallero, Andrés Rovira, Melisa Del Castillo, Laura Chacón.