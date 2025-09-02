Elecciones 2025 en Santa Rosa: qué se vota y cómo será la renovación del Concejo Deliberante

El 26 de octubre en la provincia de Mendoza se llevarán cabo las elecciones 2025 , en las que se elegirán 5 diputados nacionales, 24 diputados y 19 senadores provinciales, repartidos entre los cuatro distritos electorales . Además, se elegirá la mitad de los concejales en 12 departamentos. En esta nota te contamos qué se vota en Santa Rosa.

La intendenta de Santa Rosa, Flor Destefanis, decidió que se vote la categoría departamental separado a las elecciones nacionales y provinciales ; es decir que se votarán los cargos legislativos nacionales y provinciales en en la misma fecha (26 de octubre) y concejales el 22 de febrero de 2026.

En el caso de Santa Rosa, se elegirán 5 de los 10 concejales, mientras que el resto se renovará en 2027. Así se establece de acuerdo a la Constitución Provincial y a la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 1079.

Rivadavia (votará por concejales el 22 de febrero)

Santa Rosa (votará por concejales el 22 de febrero)

La Paz (votará por concejales el 22 de febrero)

Además, Santa Rosa integra junto a La Paz, San Martín, Maipú, Rivadavia y Junín el Segundo Distrito Electoral, donde se elegirán 5 senadores y 6 diputados provinciales.

Qué se vota en Santa Rosa

Además de las listas de la categoría de diputados nacionales que se encontrarán en todas las escuelas de la provincia, en Santa Rosa este 26 de octubre estarán las listas de candidatos a diputados y senadores del Segundo Distrito Electoral.

En tanto, los concejales se elegirán en elecciones desdobladas, el 22 de febrero de 2026.

Cómo está compuesto el Concejo Deliberante de Santa Rosa

El Concejo santarrosino tiene 10 bancas: 4 de UCR - Cambia Mendoza, 4 del PJ (Frente de Todos) y 2 del bloque Ahora Santarrosinos.

De estas, en las elecciones de febrero del año próximo se renovarán 3 bancas de la UCR (la de Ezequiel Quiles y Norma Trigo) , 1 del PJ (Leonardo Saile y Romina Donaire) y 1 de Ahora Santarrosinos (la de Débora Quiroga, que ingresó por el PJ y luego cambió de bloque).

Mientras que seguirán en sus bancas dos años más Diego Ercoli y Liliana Campos (Cambia Mendoza), Mariano Vilches y Melisa Ibañez (PJ) y María José Buffa (Ahora Santarrosinos).