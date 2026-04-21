21 de abril de 2026
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Flor Destéfanis

La intendenta Flor Destéfanis presentó su informe de gestión y destacó avances en Santa Rosa

La intendenta de Santa Rosa Flor Destéfanis presentó su informe y dejó un mensaje claro: “los municipios del interior también pueden”.

&nbsp;La Red de Innovación Local, que certificó a Santa Rosa en Gestión Eficiente.

 La Red de Innovación Local, que certificó a Santa Rosa en Gestión Eficiente.

Por Sitio Andino Departamentales

Como cada año, la intendenta Flor Destéfanis encabezó la exposición pública del informe de gestión, donde repasó los principales logros alcanzados durante el último año y proyectó los desafíos a futuro para el departamento de Santa Rosa.

La presentación se estructuró en distintos ejes, entre ellos la planificación y certificación en gestión eficiente, el fortalecimiento de un Estado municipal activo, y el impulso a la educación, el trabajo y la producción como pilares fundamentales del desarrollo local.

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En ese marco, Destéfanis destacó la importancia de construir comunidad, promoviendo espacios de encuentro, pertenencia e identidad. Además, remarcó el posicionamiento de Santa Rosa como un municipio que apuesta a la modernización, con herramientas de comunicación propias como Este TV, el primer canal de streaming de la zona Este.

Uno de los puntos destacados de la jornada fue el reconocimiento otorgado por la Red de Innovación Local, que certificó a Santa Rosa en Gestión Eficiente. Se trata de una distinción que reciben gobiernos locales que se destacan por el uso responsable, estratégico y transparente de los recursos públicos.

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En este sentido, Santa Rosa se convirtió en una de las siete primeras ciudades del país en obtener esta certificación y la tercera en la provincia de Mendoza, consolidándose como un referente en gestión pública a nivel regional.

El evento, realizado en el auditorio municipal, también contó con propuestas culturales y recreativas, con la participación de artistas, food trucks, artesanos y emprendedores, generando un espacio de encuentro para toda la comunidad.

Santa Rosa informe de gestión

Santa Rosa informe gestión

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