1 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
NOVEDAD

Impuesto Automotor: qué modelos podrán dejar de pagar patentes en Mendoza

El ministro de Hacienda, Víctor Fayad, presentó los lineamientos del Presupuesto 2026. Qué es el "Pago Único Liberatorio" que propone en el Impuesto Automotor.

El Gobierno eximirá del pago del Impuesto Automotor a algunos vehículos.&nbsp;

El Gobierno eximirá del pago del Impuesto Automotor a algunos vehículos. 

Foto: Yemel Fil
 Por Cecilia Zabala

Este miércoles el ministro de Hacienda y Finanzas, Víctor Fayad, presentó los lineamientos generales del Presupuesto 2026 en la Legislatura de Mendoza, incluidas las leyes de Avalúo e Impositiva, con algunas novedades respecto a impuesto Automotor e Inmobiliario. En esta nota te contamos qué vehículos podrán dejar de pagar patentes.

Lee además
Cuánto se actualizará el monto por interés de las cuotas restantes del Impuesto Automotor.
Atención contribuyentes

ATM fijó las tasas de interés para el pago en cuotas de los impuestos Inmobiliario y Automotor
Menos impuestos: Guaymallén anunció medidas para apoyar a emprendedores
Gran Mendoza

Guaymallén: nuevos incentivos fiscales buscan potenciar el desarrollo económico en el departamento

Según destacó el ministro, quedarán eximidos del pago del Impuesto Automotor en los subsiguientes ejercicios fiscales los siguientes vehículos:

  • Motocicletas de hasta 10 millones de avalúo.
  • Los automotores hasta modelo 2005 (incluye vehículos rurales, camionetas, pick-ups, jeeps, camiones y furgones de hasta 4.000 kilos).

Esto se debe a que se trata de los modelos con mayor mora y el monto total de lo que representan en este impuesto es un 5% del total.

El objetivo de esto es lograr la simplificación tributaria y la eficienca recaudatoria debido a que los montos no son significativos y generan más "trastornos" administrativos.

pago unico liberatorio

Qué requisitos se deben cumplir para dejar de pagar el Impuesto Automotor

Según explicó Fayad, estos vehículos estarán eximidos del pago del Automotor a partir de 2027, siempre y cuando tengan sus pagos al día.

Cuánto aumentará el Impuesto Automotor en 2026

Según explicaron desde Hacienda, la actualización será en base a los valores de los vehículos informados desde ACARA (Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina), a tono con la inflación.

Descuentos

Como este año, para el año próximo se prevé el mismo esquema de descuentos. 5% de descuento por pago anual, 10% sobre objetos con el impuesto 2025 cancelado, otro 10% para objetos con el impuesto 2024 cancelado y otro 10% para quienes no presenten deuda al 31 de diciembre de este año, con lo que puede acumularse hasta un 35% de descuento.

Temas
Seguí leyendo

El Gobierno ratificó a Espert como candidato en medio de la polémica judicial

Para qué obras el Gobierno de Mendoza prevé tomar deuda en el Presupuesto 2026

Impuesto Inmobiliario: la "corrección" en el valor de las propiedades que plantea el Gobierno

Elecciones 2025 en Santa Rosa: estas son las boletas que te encontrarás para votar

Presupuesto 2026: punto por punto, qué prevé el gobierno de Cornejo para el próximo año

Bullrich exige a Espert aclarar vínculos con presuntos aportes del narcotráfico

Las nuevas derrotas que el Gobierno Nacional espera en el Senado

El gobierno de Mendoza presenta el Presupuesto 2026 con equilibrio fiscal, baja de impuestos y pedido de roll over

LO QUE SE LEE AHORA
Víctor Fayad presenta el proyecto de Presupuesto 2026 del gobierno de Alfredo Cornejo
Legislatura provincial

El gobierno de Mendoza presenta el Presupuesto 2026 con equilibrio fiscal, baja de impuestos y pedido de roll over

Las Más Leídas

Los vecinos de la localidad de El Algarrobal reclaman semáforos y mayor seguridad 
Manifestación

Vecinos de El Algarrobal reclaman soluciones urgentes tras la muerte de dos niñas

Día del Vendedor y del Vendedor Viajante: por qué se celebra este 1 de octubre
Efemérides

Día del Vendedor y del Vendedor Viajante: por qué se celebra este 1 de octubre

El trabajo en un juicio por jurado es remunerado. 
sorteo anual

Si tu DNI termina en estos números podés ser jurado en un juicio en el 2026

Conmoción en Guaymallén por el brutal homicidio de un hombre de 31 años. 
buscan a dos sujetos

Las claves del homicidio en Guaymallén: una bicicleta, el celular de la víctima y su entorno

El presidente Xeneize, Juan Román Riquelme, reveló un plan que emocionó a todo el mundo Boca.
buena noticia

Juan Román Riquelme sacudió a Boca: el anuncio que enloqueció a los hinchas y revoluciona La Bombonera

Te Puede Interesar

El Gobierno eximirá del pago del Impuesto Automotor a algunos vehículos. 
NOVEDAD

Impuesto Automotor: qué modelos podrán dejar de pagar patentes en Mendoza

Por Cecilia Zabala
Para qué obras el Gobierno de Mendoza prevé tomar deuda en el Presupuesto 2026
Financiamiento

Para qué obras el Gobierno de Mendoza prevé tomar deuda en el Presupuesto 2026

Por Florencia Martinez del Rio
El ministro Víctor Fayad explicó las correcciones que proponen para el avalúo de algunas propiedades. 
ACTUALIZACIÓN

Impuesto Inmobiliario: la "corrección" en el valor de las propiedades que plantea el Gobierno

Por Cecilia Zabala