Impuesto Automotor: qué modelos podrán dejar de pagar patentes en Mendoza

Este miércoles el ministro de Hacienda y Finanzas, Víctor Fayad, presentó los lineamientos generales del Presupuesto 2026 en la Legislatura de Mendoza, incluidas las leyes de Avalúo e Impositiva, con algunas novedades respecto a impuesto Automotor e Inmobiliario. En esta nota te contamos qué vehículos podrán dejar de pagar patentes.
Según destacó el ministro, quedarán eximidos del pago del Impuesto Automotor en los subsiguientes ejercicios fiscales los siguientes vehículos:
Motocicletas de hasta 10 millones de avalúo.
Los automotores hasta modelo 2005 (incluye vehículos rurales, camionetas, pick-ups, jeeps, camiones y furgones de hasta 4.000 kilos).
Esto se debe a que se trata de los modelos con mayor mora y el monto total de lo que representan en este impuesto es un 5% del total.
El objetivo de esto es lograr la simplificación tributaria y la eficienca recaudatoria debido a que los montos no son significativos y generan más "trastornos" administrativos.
pago unico liberatorio
Qué requisitos se deben cumplir para dejar de pagar el Impuesto Automotor
Según explicó Fayad, estos vehículos estarán eximidos del pago del Automotor a partir de 2027, siempre y cuando tengan sus pagos al día.
Cuánto aumentará el Impuesto Automotor en 2026
Según explicaron desde Hacienda, la actualización será en base a los valores de los vehículos informados desde ACARA (Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina), a tono con la inflación.
Descuentos
Como este año, para el año próximo se prevé el mismo esquema de descuentos. 5% de descuento por pago anual, 10% sobre objetos con el impuesto 2025 cancelado, otro 10% para objetos con el impuesto 2024 cancelado y otro 10% para quienes no presenten deuda al 31 de diciembre de este año, con lo que puede acumularse hasta un 35% de descuento.