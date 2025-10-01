Impuesto Automotor: qué modelos podrán dejar de pagar patentes en Mendoza

Este miércoles el ministro de Hacienda y Finanzas, Víctor Fayad , presentó los lineamientos generales del Presupuesto 2026 en la Legislatura de Mendoza, incluidas las leyes de Avalúo e Impositiva, con algunas novedades respecto a impuesto Automotor e Inmobiliario . En esta nota te contamos qué vehículos podrán dejar de pagar patentes.

Entre las novedades que Fayad dio a conocer ante las Comisiones de Hacienda y Presupuesto de Diputados y Senadores , fue la el "Pago Único Liberatorio" , que será el último pago del Impuesto Automotor que podrán hacer los propietarios de algunos vehículos.

Según destacó el ministro, quedarán eximidos del pago del Impuesto Automotor en los subsiguientes ejercicios fiscales los siguientes vehículos:

Esto se debe a que se trata de los modelos con mayor mora y el monto total de lo que representan en este impuesto es un 5% del total.

El objetivo de esto es lograr la simplificación tributaria y la eficienca recaudatoria debido a que los montos no son significativos y generan más "trastornos" administrativos.

Qué requisitos se deben cumplir para dejar de pagar el Impuesto Automotor

Según explicó Fayad, estos vehículos estarán eximidos del pago del Automotor a partir de 2027, siempre y cuando tengan sus pagos al día.

Cuánto aumentará el Impuesto Automotor en 2026

Según explicaron desde Hacienda, la actualización será en base a los valores de los vehículos informados desde ACARA (Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina), a tono con la inflación.

Descuentos

Como este año, para el año próximo se prevé el mismo esquema de descuentos. 5% de descuento por pago anual, 10% sobre objetos con el impuesto 2025 cancelado, otro 10% para objetos con el impuesto 2024 cancelado y otro 10% para quienes no presenten deuda al 31 de diciembre de este año, con lo que puede acumularse hasta un 35% de descuento.