Alfredo Cornejo confirmó la visita de Karina Milei a Mendoza: ¿Vendrá también Javier Milei?

El gobernador Alfredo Cornejo confirmó la visita a la provincia de Mendoza de Karina Milei , secretaria general de la Presidencia, al tiempo que la llegada del mandatario Javier Milei en la previa de las elecciones municipales fue adelantada por el diputado libertario Facundo Correa Llano .

Este miércoles, Cornejo se refirió a la posibilidad de volver a recibir a los hermanos Milei en el contexto del "Tour de la gratitud" con el que vienen recorriendo distintas partes del país luego de los buenos resultados electorales de octubre pasado y dio algunos detalles, aunque restan confirmaciones.

"No lo tenemos confirmado, pero sí hay prevista una visita, no seguro del Presidente, pero sí de Karina Milei, alrededor del 18 de febrero , a Mendoza", declaró el Gobernador. Una de las posibilidades es que el desembarco sea en San Rafael , tras el buen desempeño de la alianza Cambia Mendoza y La Libertad Avanza en ese departamento, el mismo que buscan replicar en las elecciones 2026 .

De esta manera, los libertarios pisarían la provincia para el cierre de campaña de cara a los comicios en seis municipios , que serán el 22 de febrero. " El Presidente está saliendo a algunos lugares, tiene a Mendoza también como alternativa , pero no tenemos fecha específica", añadió el mandatario durante una recorrida de una obra integral del sistema cloacal en Luján de Cuyo, donde también firmó un convenio para el desarrollo de un nuevo parque solar.

¿Javier Milei viene a Mendoza?

Con la confirmación de la llegada de Karina Milei, la duda es sobre la participación del Presidente. Sin embargo, el diputado nacional Facundo Correa Llano, en diálogo con Aconcagua Radio, dijo que están haciendo fuertes tratativas para contar con la visita del mandatario y que solo resta la confirmación.

Javier Milei en Mendoza 09-10-25 (02) El presidente Javier Milei, en su último paso por Mendoza. Foto: Prensa La Libertad Avanza

"El Presidente ha estado hace poquito en Mar del Plata con el Tour de la Gratitud, junto con Karina Milei, recorriendo la Argentina, diferentes provincias, esperamos poder tener en breve la confirmación de la visita acá a la provincia de Mendoza, así que en cuanto tengamos confirmada la visita, por supuesto, lo daremos a conocer, así que bueno, estamos con ansias, esperando esa confirmación", declaró el libertario.

"Siempre los esperamos con los brazos abiertos, estamos trabajando en eso, y viendo un poco el cronograma, que podamos coincidir en fechas y días para que nos puedan visitar acá en la provincia de Mendoza", agregó el legislador mendocino.

Alfredo Cornejo, la baja de la edad de imputabilidad y la reforma laboral

La mesa política del Gobierno nacional anunció que en el temario para las sesiones extraordinarias que iniciarán el 2 de febrero, que tiene a la reforma laboral entre los principales proyectos, sumarán la Ley Penal Juvenil, que apunta a bajar la edad de imputabilidad.

"Lo que no quiero es que se generen expectativas de que, por el solo cambio de la ley, vamos a resolver problemas que son endémicos, de un cierto grupo de personas que caen en la delincuencia juvenil a muy escasa edad y que realmente no son imputables. Incluso hasta organizaciones criminales aprovechan esa inimputabilidad para cargarle delitos en distintos casos. Con lo cual es positivo, nosotros apoyamos eso", dijo Cornejo acerca de la iniciativa.

En cuanto a si esto generará mayor demanda de recursos por parte de las provincias a la Nación, el Gobernador señaló: "El cambio va a traer un nuevo público para nuestro sistema penitenciario. Estamos estudiándolo, tanto con Seguridad como con Infancia. Tanto Tadeo García Zalazar como Mercedes Rus están trabajando en eso, conocen el proyecto. Y eso va a repercutir en los próximos años. Así que para el futuro inmediato no es un tema menor".

"Yo creo que hay muchas cosas que se resuelven a nivel de jurisdicción federal pero que impactan en la gestión de las provincias. Hay muchos, muchos, muchos temas. Uno es este. Y sin duda que las provincias tienen que estar bien financiadas para cumplir estos cambios de presupuestos. No es lo mismo tener 300 chicos más detenidos que tener 80 y así sucesivamente. Por supuesto, esto se va a aplicar a futuro".

alfredo cornejo, allasino, obras saneamiento y energia, lujan de cuyo, sistema cloacal, cloacas El gobernador Alfredo Cornejo. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

Respecto al tratamiento del proyecto de reforma laboral que se viene en el Congreso, del que el mandatario firmó parte de su redacción en el Consejo de Mayo, afirmó: "Nosotros necesitamos modificar las relaciones laborales, modernizar nuestra legislación, porque si hay algún problema que tenemos en la Argentina es el empleo, y fundamentalmente el empleo que sea en blanco que sea bien remunerado, que aumenten los salarios, pero que haya más, y la legislación actual conspira con eso".

"No creo que haya que tener miedo de ningún tipo, porque la modificación laboral se está haciendo, de hecho, con mucho empleo en negro, que no hacen aporte al sistema previsional, y entonces eso conspira contra las jubilaciones futuras, porque los monotributistas han crecido muchísimo en todos estos años, y eso es otra forma de empleo, con lo cual, no hay que meter miedo de que va a haber un cambio negativo para el trabajador, al contrario, creo que va a ser positivo para los trabajadores y para las empresas", añadió.