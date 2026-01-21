Alfredo Cornejo destacó el valor humanitario de la Cumbre por la Paz protagonizada por veteranos de Malvinas

El Gobernador de la provincia de Mendoza Alfredo Cornejo , acompañado por el subsecretario de Relaciones Institucionales de Mendoza, José María Videla Sáenz, recibió en la Casa de Gobierno a veteranos argentinos y británicos de la Guerra de las Malvinas que participaron del proyecto humanitario Aconcagua 2026 – Cumbre por la Paz . Se trata de una iniciativa que reunió a excombatientes de ambos países en una expedición conjunta al cerro Aconcagua , con el objetivo de transmitir un mensaje de paz, entendimiento y diálogo a la comunidad internacional.

Durante el encuentro, la representante de la embajada británica, Sally Cawdery, y los excombatientes británicos entregaron obsequios tanto a los veteranos argentinos que participaron del ascenso como al propio Gobernador, en un gesto de fraternidad y respeto mutuo que reforzó el espíritu del proyecto.

Al dirigirse a los presentes, el Gobernador Cornejo destacó el profundo significado de la iniciativa y subrayó su valor como mensaje para las futuras generaciones. “Nos alegra enormemente recibirlos en la sede del Gobierno de Mendoza. El proyecto que ustedes han encabezado tiene un gran significado para nuestros países y, sobre todo, para la humanidad, porque transmite un mensaje claro: la búsqueda de la paz, el entendimiento y la resolución de los conflictos por vías pacíficas”, expresó.

El mandatario remarcó además el esfuerzo humano y simbólico que implicó la expedición al señalar que “subir o intentar subir uno de los cerros más altos del planeta es, además, un mensaje muy alentador para las generaciones que vienen. Es una señal de superación, de compromiso y de esperanza ”.

“Para nosotros es importante recibirlos, acompañar este acto y contribuir a difundir el sentido de este proyecto, que es profundamente humanitario y que, en definitiva, es un proyecto por la paz”, señaló el Gobernador, y dio la bienvenida a los veteranos que llegaron desde otras provincias y desde el Reino Unido.

La representante de la embajada británica, Sally Cawdery, en tanto, aseguró que en este encuentro “honramos a todos los veteranos de ambos lados y celebramos una iniciativa que reconoce que la paz se construye paso a paso, igual que una montaña se asciende metro a metro”, y añadió que “el Aconcagua nos recuerda que aun en las alturas más difíciles, avanzar juntos nos lleva más lejos”.

Veteranos de la Guerra de Las Malvinas integraron la expedición al Aconcagua

La expedición, que logró concretar la cumbre este martes, reunió a veteranos argentinos y británicos, todos ellos con edades comprendidas entre los 60 y 70 años. Entre los argentinos se destacó la participación del suboficial mayor y veterano de Malvinas Ricardo Ezequiel González, mendocino de 64 años y oriundo de Uspallata, quien realizó el ascenso acompañado por su hijo, reforzando el valor intergeneracional y simbólico de la travesía.

La patrulla argentina estuvo integrada por Omar Rubén Godoy, Julio César Peñalba, José Luis Ameri, Horacio Javier Núñez, Ricardo Vicente Pannunzio, Ricardo Ezequiel González, Ezequiel González, Fernando Torres y María Soledad Frías. Por el lado británico participaron Will Kevans, Gary Fortuin, Stephen Crowley y Chris “Jacko” Jackson.

La iniciativa nació en abril de 2025, a partir de un contacto con la Asociación de Veteranos de Guerra de Malvinas Mendoza, con el objetivo de concretar una expedición conjunta en el Aconcagua como símbolo de encuentro y reconciliación. Lejos de buscar modificar el pasado o saldar debates históricos, la Cumbre por la Paz propuso abrir el diálogo y demostrar que, aun después del conflicto, es posible construir gestos de unión y transmitir un mensaje de paz al mundo.