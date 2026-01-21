21 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
Un mensaje al mundo

Alfredo Cornejo destacó el valor humanitario de la Cumbre por la Paz protagonizada por veteranos de Malvinas

Durante un encuentro en Casa de Gobierno, Alfredo Cornejo subrayó el mensaje de superación, esperanza y resolución pacífica de los conflictos que dejó la expedición al Aconcagua.

Alfredo Cornejo junto a los veteranos de la Guerra de Las Malvinas.

Alfredo Cornejo junto a los veteranos de la Guerra de Las Malvinas.

Por Sitio Andino Política

El Gobernador de la provincia de Mendoza Alfredo Cornejo, acompañado por el subsecretario de Relaciones Institucionales de Mendoza, José María Videla Sáenz, recibió en la Casa de Gobierno a veteranos argentinos y británicos de la Guerra de las Malvinas que participaron del proyecto humanitario Aconcagua 2026 – Cumbre por la Paz. Se trata de una iniciativa que reunió a excombatientes de ambos países en una expedición conjunta al cerro Aconcagua, con el objetivo de transmitir un mensaje de paz, entendimiento y diálogo a la comunidad internacional.

Durante el encuentro, la representante de la embajada británica, Sally Cawdery, y los excombatientes británicos entregaron obsequios tanto a los veteranos argentinos que participaron del ascenso como al propio Gobernador, en un gesto de fraternidad y respeto mutuo que reforzó el espíritu del proyecto.

Lee además
Lenta y con perfil bajo, así arrancó la campaña para las elecciones 2026 en los municipios.
Escenario electoral

Lenta y con perfil bajo, así arrancó la campaña para las elecciones 2026 en los municipios
El Gobierno de Mendoza ratificó un préstamo internacional para obras de Aysam.
Los detalles del crédito

El Gobierno de Mendoza ratificó un préstamo internacional para obras de Aysam

Alfredo Cornejo destacó la iniciativa llevada a cabo por la expedición

Al dirigirse a los presentes, el Gobernador Cornejo destacó el profundo significado de la iniciativa y subrayó su valor como mensaje para las futuras generaciones. “Nos alegra enormemente recibirlos en la sede del Gobierno de Mendoza. El proyecto que ustedes han encabezado tiene un gran significado para nuestros países y, sobre todo, para la humanidad, porque transmite un mensaje claro: la búsqueda de la paz, el entendimiento y la resolución de los conflictos por vías pacíficas”, expresó.

El mandatario remarcó además el esfuerzo humano y simbólico que implicó la expedición al señalar que “subir o intentar subir uno de los cerros más altos del planeta es, además, un mensaje muy alentador para las generaciones que vienen. Es una señal de superación, de compromiso y de esperanza”.

image

“Para nosotros es importante recibirlos, acompañar este acto y contribuir a difundir el sentido de este proyecto, que es profundamente humanitario y que, en definitiva, es un proyecto por la paz”, señaló el Gobernador, y dio la bienvenida a los veteranos que llegaron desde otras provincias y desde el Reino Unido.

La representante de la embajada británica, Sally Cawdery, en tanto, aseguró que en este encuentro “honramos a todos los veteranos de ambos lados y celebramos una iniciativa que reconoce que la paz se construye paso a paso, igual que una montaña se asciende metro a metro”, y añadió que “el Aconcagua nos recuerda que aun en las alturas más difíciles, avanzar juntos nos lleva más lejos”.

image

Veteranos de la Guerra de Las Malvinas integraron la expedición al Aconcagua

La expedición, que logró concretar la cumbre este martes, reunió a veteranos argentinos y británicos, todos ellos con edades comprendidas entre los 60 y 70 años. Entre los argentinos se destacó la participación del suboficial mayor y veterano de Malvinas Ricardo Ezequiel González, mendocino de 64 años y oriundo de Uspallata, quien realizó el ascenso acompañado por su hijo, reforzando el valor intergeneracional y simbólico de la travesía.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/alfredocornejo/status/2014025768754393513&partner=&hide_thread=false

La patrulla argentina estuvo integrada por Omar Rubén Godoy, Julio César Peñalba, José Luis Ameri, Horacio Javier Núñez, Ricardo Vicente Pannunzio, Ricardo Ezequiel González, Ezequiel González, Fernando Torres y María Soledad Frías. Por el lado británico participaron Will Kevans, Gary Fortuin, Stephen Crowley y Chris “Jacko” Jackson.

La iniciativa nació en abril de 2025, a partir de un contacto con la Asociación de Veteranos de Guerra de Malvinas Mendoza, con el objetivo de concretar una expedición conjunta en el Aconcagua como símbolo de encuentro y reconciliación. Lejos de buscar modificar el pasado o saldar debates históricos, la Cumbre por la Paz propuso abrir el diálogo y demostrar que, aun después del conflicto, es posible construir gestos de unión y transmitir un mensaje de paz al mundo.

Temas
Seguí leyendo

El Gobierno de Mendoza reforzó el presupuesto para hospitales: los motivos

Cornejo llamó a licitación para transformar 16 kilómetros del Acceso Sur y mejorar la conectividad

La defensa de Santilli y Cornejo a la reforma laboral y su impacto en la recaudación

Las obras claves para Cornejo que anunció Diego Santilli en Mendoza

Santilli llegó a Mendoza y recorrió las obras de ampliación del Metrotranvía junto a Cornejo

Licitan otro tramo de la ambiciosa obra del Acceso Este: cuándo iniciarán los trabajos

Cornejo vuelve a la carga por las rutas nacionales: los pedidos que le hará a Santilli

Cornejo reapareció en Chile, donde celebró la convivencia entre ideologías en un foro internacional

LO QUE SE LEE AHORA
Comodoro Rivadavia declaró la emergencia geológica y urbanística tras el desplazamiento de tierras.
Carta abierta

El pedido de una legisladora mendocina a Milei tras el temporal en Comodoro Rivadavia

Las Más Leídas

Conmoción por la muerte de Gaby Ferrero, querida actriz de Graduados y Casi Ángeles video
Triste noticia

Conmoción por la muerte de Gaby Ferrero, querida actriz de "Graduados" y "Casi Ángeles"

El robo ocurrió en segundos y la huida de los delincuentes se extendió durante varias cuadras
Violento robo

Video: delincuentes robaron una camioneta con una familia mendocina adentro en Mar del Plata

Riña, tiros y muerte en Godoy Cruz: investigan el homicidio de un adolescente.
Investigación

Godoy Cruz: un adolescente murió tras una violenta riña a tiros durante un cumpleaños

Calor intenso y tormentas con granizo: el tiempo para este miércoles 21 de enero en Mendoza.
El clima

Calor intenso y tormentas con granizo: el tiempo para este miércoles en Mendoza

Qué impacto tiene la llegada de automóviles chinos eléctricos e híbridos en Mendoza
MERCADO AUTOMOTOR

Qué impacto tiene la llegada de automóviles chinos eléctricos e híbridos en Mendoza