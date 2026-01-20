Veteranos de Malvinas argentinos y británicos hicieron cumbre en el Aconcagua por la paz

Este martes se confirmó oficialmente que el grupo logró alcanzar la cima del Aconcagua

Con un objetivo profundamente simbólico , veteranos de la Guerra de Malvinas, argentinos y británicos , se unieron para alcanzar la cumbre del Aconcagua , la montaña más alta de Sudamérica. Como símbolo de unión, memoria y un mensaje de paz para el mundo , nueve veteranos argentinos (entre ellos un mendocino) y seis veteranos británicos lograron hacer cumbre este martes.

La travesía, marcada por el compromiso, la valentía y la superación personal , comenzó el martes 6 de enero con una ceremonia inaugural en el Parque Provincial Aconcagua . Tras ese emotivo encuentro, los 15 excombatientes , de entre 60 y 70 años , iniciaron el exigente ascenso. Este martes se confirmó oficialmente que el grupo logró alcanzar la cima del Aconcagua .

Según la información preliminar, uno de los veteranos que logró hacer cumbre es el Suboficial Mayor y Veterano de Malvinas Ricardo Ezequiel González , de 64 años , oriundo de Uspallata , quien realizó la expedición acompañado por su hijo , en un gesto que reforzó aún más el valor simbólico de la travesía.

Por su parte, los veteranos británicos que participaron de la expedición fueron Will Kevans, Gary Fortuin, Stephen Crowley y Chris "Jacko" Jackson.

Cómo nació la idea

La iniciativa tuvo su origen en abril de 2025, cuando Oscar Barrios, presidente de la Asociación de Veteranos de Guerra de Malvinas Mendoza, recibió un llamado solicitando apoyo para concretar una expedición conjunta de veteranos en el Aconcagua. El objetivo era claro: enviar un mensaje de paz al mundo y respaldar una acción humanitaria, con patrullas de Argentina y el Reino Unido ascendiendo juntas la montaña más alta del continente.

Si bien el ascenso contaba con un tiempo estimado, Barrios explicó que cada participante avanzó a su propio ritmo, ya que, pese a la preparación previa, las condiciones físicas varían entre los excombatientes.

La Cumbre por la Paz no pretende modificar el pasado ni cerrar debates históricos inconclusos. Su propósito fue otro: abrir el diálogo y propiciar el encuentro entre quienes vivieron la guerra en primera persona y que, a pesar de lo atravesado, eligieron unirse para demostrar que un mundo sin violencia ni rencores es posible.