Día Internacional del Abrazo: historia y significado del 21 de enero

Cada 21 de enero se celebra el Día Internacional del Abrazo, una fecha que invita a detenerse un momento y valorar el poder del contacto humano. Más allá del gesto afectivo, el abrazo cumple un rol clave en el bienestar emocional y físico, fortalece vínculos y se convierte en una forma simple y universal de conexión.

21 de enero: cuál es el origen del Día Internacional del Abrazo La efeméride fue impulsada por el estadounidense Kevin Zaborney, quien propuso crear una jornada dedicada a expresar afecto de manera abierta. La primera celebración tuvo lugar el 21 de enero de 1986, en la localidad de Clio, Michigan, y con el tiempo ganó popularidad en Estados Unidos gracias a su inclusión en el Calendario de eventos Chase, hasta expandirse a otros países.

Kevin Zaborney - Día del Abrazo Kevin Zaborney, el impulsor del Día Internacional del Abrazo. Foto: web Los 6 beneficios de abrazar Especialistas coinciden en que el abrazo aporta múltiples beneficios para la salud:

Genera seguridad y confianza , especialmente en situaciones de estrés.

, especialmente en situaciones de estrés. Reduce el estrés al estimular la liberación de dopamina y serotonina.

al estimular la liberación de dopamina y serotonina. Fortalece los vínculos afectivos y satisface la necesidad de contacto humano.

y satisface la necesidad de contacto humano. Mejora el estado de ánimo y ayuda a mantener el equilibrio emocional.

y ayuda a mantener el equilibrio emocional. Favorece la autoestima , en especial en personas tímidas o inseguras.

, en especial en personas tímidas o inseguras. Contribuye a regular la presión arterial y la frecuencia cardíaca. Los 10 tipos de abrazos y su significado Abrazo de reconocimiento: expresa orgullo, apoyo y celebración por un logro. Abrazo “bailando”: combina cercanía, juego y complicidad emocional. Abrazo protector: transmite cuidado, contención y sensación de refugio. Abrazo con palmadas en la espalda: típico entre amigos o familia, refleja compañerismo. Medio abrazo: gesto de apoyo y aceptación sin connotaciones románticas. Abrazo intenso o de despedida: denota una fuerte carga emocional y apego. Abrazo con caricias en la espalda: muestra confianza profunda y conexión. Abrazo “vuelo”: propio de parejas, simboliza pasión y entrega emocional. Abrazo con contacto visual: refuerza la comunicación y la sinceridad afectiva. Abrazo distante o “puente”: evidencia frialdad o incomodidad en el vínculo. Fuente: Bodas.net

