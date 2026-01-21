21 de enero de 2026
{}
Día Internacional del Abrazo: historia y significado del 21 de enero

Cada 21 de enero se celebra el Día Internacional del Abrazo. Descubrí el origen de esta fecha y los distintos tipos de abrazos que existen.

Cada 21 de enero se celebra el Día Internacional del Abrazo, una fecha que invita a detenerse un momento y valorar el poder del contacto humano. Más allá del gesto afectivo, el abrazo cumple un rol clave en el bienestar emocional y físico, fortalece vínculos y se convierte en una forma simple y universal de conexión.

21 de enero: cuál es el origen del Día Internacional del Abrazo

La efeméride fue impulsada por el estadounidense Kevin Zaborney, quien propuso crear una jornada dedicada a expresar afecto de manera abierta. La primera celebración tuvo lugar el 21 de enero de 1986, en la localidad de Clio, Michigan, y con el tiempo ganó popularidad en Estados Unidos gracias a su inclusión en el Calendario de eventos Chase, hasta expandirse a otros países.

Kevin Zaborney, el impulsor del Día Internacional del Abrazo.

Los 6 beneficios de abrazar

Especialistas coinciden en que el abrazo aporta múltiples beneficios para la salud:

  • Genera seguridad y confianza, especialmente en situaciones de estrés.
  • Reduce el estrés al estimular la liberación de dopamina y serotonina.
  • Fortalece los vínculos afectivos y satisface la necesidad de contacto humano.
  • Mejora el estado de ánimo y ayuda a mantener el equilibrio emocional.
  • Favorece la autoestima, en especial en personas tímidas o inseguras.
  • Contribuye a regular la presión arterial y la frecuencia cardíaca.

Los 10 tipos de abrazos y su significado

  1. Abrazo de reconocimiento: expresa orgullo, apoyo y celebración por un logro.
  2. Abrazo “bailando”: combina cercanía, juego y complicidad emocional.
  3. Abrazo protector: transmite cuidado, contención y sensación de refugio.
  4. Abrazo con palmadas en la espalda: típico entre amigos o familia, refleja compañerismo.
  5. Medio abrazo: gesto de apoyo y aceptación sin connotaciones románticas.
  6. Abrazo intenso o de despedida: denota una fuerte carga emocional y apego.
  7. Abrazo con caricias en la espalda: muestra confianza profunda y conexión.
  8. Abrazo “vuelo”: propio de parejas, simboliza pasión y entrega emocional.
  9. Abrazo con contacto visual: refuerza la comunicación y la sinceridad afectiva.
  10. Abrazo distante o “puente”: evidencia frialdad o incomodidad en el vínculo.

Fuente: Bodas.net

