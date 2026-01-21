Día Internacional del Abrazo: historia y significado del 21 de enero

Cada 21 de enero se celebra el Día Internacional del Abrazo, una fecha que invita a detenerse un momento y valorar el poder del contacto humano. Más allá del gesto afectivo, el abrazo cumple un rol clave en el bienestar emocional y físico, fortalece vínculos y se convierte en una forma simple y universal de conexión.
21 de enero: cuál es el origen del Día Internacional del Abrazo
La efeméride fue impulsada por el estadounidense Kevin Zaborney, quien propuso crear una jornada dedicada a expresar afecto de manera abierta. La primera celebración tuvo lugar el 21 de enero de 1986, en la localidad de Clio, Michigan, y con el tiempo ganó popularidad en Estados Unidos gracias a su inclusión en el Calendario de eventos Chase, hasta expandirse a otros países.