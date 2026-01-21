21 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
Salud

Murió por gripe en Mendoza pese a estar vacunado: los motivos del primer deceso nacional

La muerte del paciente con gripe generó alerta ya que estaba vacunado, pese a ello, los expertos aseguran que sus enfermedades de base fueron determinantes.

Murió por gripe en Mendoza pese a estar vacunado: los motivos del primer deceso nacional.

Murió por gripe en Mendoza pese a estar vacunado: los motivos del primer deceso nacional.

 Por Natalia Mantineo

Este martes, la provincia de Mendoza registró la primera muerte del país por gripe H3N2. Se trata de un hombre de 74 años, residente de España, con varias enfermedades de bases, que permaneció internado del 17 de diciembre hasta su deceso en el hospital Carrillo, en Las Heras.

Lee además
Gripe H3N2: murió en Mendoza el paciente español que permanecía internado en el Carrillo
Primera muerte del país

Gripe H3N2: murió en Mendoza el turista español que permanecía internado en el Carrillo
Siniestro leve: errores comunes que pueden complicarte el reclamo al seguro
Mundo Asegurador

Siniestros leves: los pasos clave que pueden ahorrarte multas y dolores de cabeza
Gripe H3N2 en Mendoza, primer caso hospital Carrillo
Gripe en Mendoza: el hombre que murió estaba vacunado, pero su salud se complicó por sus enfermedades de base.

Gripe en Mendoza: el hombre que murió estaba vacunado, pero su salud se complicó por sus enfermedades de base.

Gripe, complicada: enfermedades de base y tiempos de incubación

Según detalló a Sitio Andino, Beatriz Montenegro, directora del Hospital Carrillo -donde el paciente permanecía internado desde el 17 de diciembre-, el hombre presentaba múltiples comorbilidades, entre ellas, enfermedades respiratorias y cardíacas severas.

"Su estado de salud comenzó a deteriorarse gravemente 48 horas antes de emprender su viaje hacia Mendoza, donde arribó a pasar las fiestas de Navidad y Año Nuevo con sus familiares locales", contó la médica.

En este sentido, la especialista destacó: "La vacunación hizo que este paciente tuviera alternativa de tratamiento durante un mes y su desestabilización fue causa del desenlace fatal, pero tal vez sin vacuna podría haber sido un desenlace en etapa aguda mucho más precoz".

Por otro lado, la médica acotó que al estar vacunados se logra que la actividad del virus sea menor y que no sea altamente contagioso.

"Este paciente no contagió a nadie de su grupo familiar ni a los que viajaron con él desde España, ni a la familia que residia acá en Mendoza y los recibió en su hogar", dijo Montenegro.

¿Por qué vacunarse si existe riesgo de muerte?

Si bien ninguna vacuna tiene un 100% de efectividad para prevenir el contagio, su función principal es evitar la hospitalización y las complicaciones letales en la población general.

En casos de riesgo extremo, como el del paciente fallecido, la vacuna es una herramienta de defensa, pero no siempre es suficiente ante un organismo con fallas multiorgánicas previas.

Por este motivo, el Ministerio de Salud mantiene una “recomendación fuerte” para que los grupos de riesgo se inmunicen, especialmente ante la circulación de la cepa H3N2.

vacunacion, vacuna, abuelos, enfermedad, gripe, antigripal, salud.jpg
Los expertos insisten que la vacunación es la mejorar prevención.

Los expertos insisten que la vacunación es la mejorar prevención.

Grupos que deben priorizar la vacunación

Aunque no es obligatoria por calendario oficial para toda la población, la inmunización es fundamental para:

  • Mayores de 65 años.

  • Niños y niñas de entre 6 meses y 2 años.

  • Personas entre 2 y 64 años con enfermedades crónicas (diabetes, enfermedades pulmonares, cardíacas o inmunodeficiencias).

  • Personal de salud y de seguridad.

Un dato para tener en cuenta es que quienes ya están vacunados con la cepa de la gripe 2025 están protegidos y no hay que vacunarse otra vez. El paso a seguir, es una inmunización con la nueva dosis del 2026, que si bien se pretende adelantar a la fecha programada, aún no está definido el calendario a nivel nacional.

Temas
Seguí leyendo

Resultados del Quini 6 de hoy miércoles 21 de enero: números ganadores del sorteo 3341

Día Internacional del Abrazo: historia y significado del 21 de enero

Habrá corte de luz en estos departamentos de la provincia de Mendoza este miércoles 21 de enero

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, miércoles 21 de enero

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este miércoles 21 de enero

Calor intenso y tormentas con granizo: el tiempo para este miércoles en Mendoza

Veteranos de Malvinas argentinos y británicos hicieron cumbre en el Aconcagua por la paz

Escenario flotante y vista 360°: la apuesta de Cultura que sorprende en el Parque San Martín

LO QUE SE LEE AHORA
Calor intenso y tormentas con granizo: el tiempo para este miércoles 21 de enero en Mendoza.
El clima

Calor intenso y tormentas con granizo: el tiempo para este miércoles en Mendoza

Las Más Leídas

﻿Una mujer murió tras un grave accidente vial con un colectivo en Godoy Cruz.
Accidente fatal

Tragedia en plena calle: una mujer murió al ser embestida por un colectivo en Godoy Cruz

El robo ocurrió en segundos y la huida de los delincuentes se extendió durante varias cuadras
Violento robo

Video: delincuentes robaron una camioneta con una familia mendocina adentro en Mar del Plata

Conmoción por la muerte de Gaby Ferrero, querida actriz de Graduados y Casi Ángeles video
Triste noticia

Conmoción por la muerte de Gaby Ferrero, querida actriz de "Graduados" y "Casi Ángeles"

Unidad Fiscal Malargüe.
La víctimas eran su esposa y su hija

Imputaron en Malargüe a conductor por la muerte de dos mujeres

El niño de 12 años asesinado en el enfrentamiento con la policía.
Violencia urbana

Un menor de 12 años murió durante un tiroteo entre la policía y ocupantes de un auto en fuga