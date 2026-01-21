Murió por gripe en Mendoza pese a estar vacunado: los motivos del primer deceso nacional.

Este martes, la provincia de Mendoza registró la primera muerte del país por gripeH3N2. Se trata de un hombre de 74 años, residente de España, con varias enfermedades de bases, que permaneció internado del 17 de diciembre hasta su deceso en el hospital Carrillo, en Las Heras.
Gripe, complicada: enfermedades de base y tiempos de incubación
Según detalló a Sitio Andino, Beatriz Montenegro, directora del Hospital Carrillo -donde el paciente permanecía internado desde el 17 de diciembre-, el hombre presentaba múltiples comorbilidades, entre ellas, enfermedades respiratorias y cardíacas severas.
"Su estado de salud comenzó a deteriorarse gravemente 48 horas antes de emprender su viaje hacia Mendoza, donde arribó a pasar las fiestas de Navidad y Año Nuevo con sus familiares locales", contó la médica.
En este sentido, la especialista destacó: "La vacunación hizo que este paciente tuviera alternativa de tratamiento durante un mes y su desestabilización fue causa del desenlace fatal, pero tal vez sin vacuna podría haber sido un desenlace en etapa aguda mucho más precoz".
Por otro lado, la médica acotó que al estar vacunados se logra que la actividad del virus sea menor y que no sea altamente contagioso.
"Este paciente no contagió a nadie de su grupo familiar ni a los que viajaron con él desde España, ni a la familia que residia acá en Mendoza y los recibió en su hogar", dijo Montenegro.
¿Por qué vacunarse si existe riesgo de muerte?
Si bien ninguna vacuna tiene un 100% de efectividad para prevenir el contagio, su función principal es evitar la hospitalización y las complicaciones letales en la población general.
En casos de riesgo extremo, como el del paciente fallecido, la vacuna es una herramienta de defensa, pero no siempre es suficiente ante un organismo con fallas multiorgánicas previas.
Por este motivo, el Ministerio de Salud mantiene una “recomendación fuerte” para que los grupos de riesgo se inmunicen, especialmente ante la circulación de la cepa H3N2.
Grupos que deben priorizar la vacunación
Aunque no es obligatoria por calendario oficial para toda la población, la inmunización es fundamental para:
Mayores de 65 años.
Niños y niñas de entre 6 meses y 2 años.
Personas entre 2 y 64 años con enfermedades crónicas (diabetes, enfermedades pulmonares, cardíacas o inmunodeficiencias).