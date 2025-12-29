Nación planea anticipar la campaña de vacunación contra la gripe: la postura de Mendoza.

La detección de nuevos casos de gripe H3N2 en Neuquén puso en alerta a las autoridades sanitarias de todo el país. Ante este escenario, el Ministerio de Salud de Argentina trabaja para "acelerar los tiempos y arrancar antes la campaña" nacional de vacunación . La provincia de Mendoza se plegará a las medidas, mientras se evalúa el stock de los laboratorios.

Un dato a tener en cuenta es que el adelantamiento masivo de la vacunación está sujeto exclusivamente a la capacidad de entrega y el stock de los laboratorios proveedores.

En Argentina, se han confirmado 5 casos de la variante de influenza A (H3N2) . Los primeros 3 casos (dos adolescentes de Santa Cruz y un niño en Buenos Aires) fueron detectados por el Instituto Malbrán el 19 de diciembre de 2025. En tanto, el 28 de diciembre se confirmaron 2 casos adicionales en Neuquén.

Gripe en Argentina: Salud trabaja para "acelerar los tiempos y arrancar antes la campaña de vacunación".

Uno de los puntos que mayor debate genera es la aparición del subclado K , una variante del virus que presenta pequeñas mutaciones. Al respecto, el reconocido infectólogo Eduardo López llevó tranquilidad a la población, aunque con matices técnicos.

"La vacuna puede perder algo de efectividad frente a la mutación, pero mantiene una protección aceptable contra los casos graves", explicó López en Clarín.

El especialista, además, enfatizó que la recomendación de vacunarse para las personas de riesgo sigue vigente y es fundamental, incluso si la formulación actual no es específica para el nuevo subclado.

Semana de Vacunación en las Américas, vacunacion, vacunas, gripe, antigripal, covid.jpg La vacunación sigue vigente para las personas de riesgo. Foto: Yemel Fil

Gripe en Argentina: la situación en Mendoza

Si bien en Mendoza no se han reportado casos positivos de Gripe H3N2, las autoridades han reforzado el mensaje de la importancia de vacunarse.

Tras el avance de los contagios en Argentina, Iris Aguilar, jefa de Inmunizaciones de Mendoza, en diálogo con Sitio Andino, aclaró cómo se está trabajando en la provincia y quiénes deben acudir a los centros de salud en la actualidad.

Aguilar fue categórica al explicar que Mendoza se rige por la estrategia federal: "Nosotros haremos lo que indique Nación, ya que son ellos quienes compran, distribuyen las vacunas y establecen los lineamientos a seguir. No es una decisión provincial", señaló respecto al posible adelantamiento de la campaña general.

Semana de Vacunación en las Américas, iris aguilar.jpg Iris Aguilar aseguró que Mendoza adoptará los lineamientos de Nación. Foto: Yemel Fil

Sin embargo, la funcionaria destacó que la provincia cuenta actualmente con dosis de la cepa 2025 y que la vacunación no está detenida para quienes más lo necesitan.

¿Quiénes pueden vacunarse hoy?

Si usted pertenece a alguno de los siguientes grupos de riesgo, puede acercarse a los vacunatorios de Mendoza, ya que hay disponibilidad de dosis:

Menores de 2 años.

Mayores de 65 años.

Personas gestantes (embarazadas).

Personas con comorbilidades (enfermedades crónicas respiratorias, cardíacas, inmunodeficiencias, etc.).

La recomendación general de los expertos es no esperar al invierno, especialmente en el contexto de circulación temprana del virus H3N2. La inmunización sigue siendo la herramienta más eficaz para evitar complicaciones, internaciones y cuadros graves de la enfermedad.