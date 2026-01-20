Escenario flotante y vista 360°: la apuesta de Cultura que sorprende en el Parque San Martín

Con música, agua y una vista privilegiada , el escenario flotante del lago del Parque General San Martín marca un antes y un después en los festivales al aire libre de Mendoza. La iniciativa, impulsada por la Subsecretaría de Cultura , busca renovar la experiencia del público y potenciar eventos históricos del calendario estival.

La novedosa propuesta debutó durante el festival Vino Blues y se mantendrá para otros eventos del calendario estival como Jazz en el Lago y Americanto 2026 . La iniciativa apunta a renovar la experiencia del público , integrar el entorno natural al espectáculo y potenciar festivales con identidad local y regional.

La idea de montar un escenario sobre el agua surgió como una decisión estratégica para romper con los formatos tradicionales de los recitales al aire libre. Así lo explicó a SITIO ANDINO Laura Beningazza , directora de Actividades Artísticas , quien señaló que el objetivo fue “ innovar un poco sobre lo que estamos acostumbrados a ver: un escenario cuadrado, en el mismo lugar y anclado en el mismo terreno ”.

La elección de este espacio no es casual y se vincula también con la puesta en valor del entorno patrimonial , en particular del Museo Cornelio Moyano , ubicado frente al espejo de agua. Beningazza subrayó que este espacio atravesó importantes mejoras de infraestructura durante el último año. “Por primera vez tiene gas natural, se arreglaron los techos y se mejoraron espacios clave”, sostuvo.

El lago permite una vista 360 grados, con mayor amplitud visual y diferentes puntos de observación para el público.

De esta forma, el proyecto no solo responde a una búsqueda estética, sino también a una mirada cultural integral que contempla el crecimiento y la revitalización de festivales con trayectoria. “Esto nos da la posibilidad de volver a reflotar otros eventos que se habían perdido casi por completo, como el Americanto”, expresó Beningazza, remarcando la importancia de recuperar propuestas artísticas históricas y fortalecer su vínculo con nuevas generaciones.

La subsecretaría de Cultura reveló cómo se instaló el escenario en el lago

Desde el punto de vista técnico, la instalación del escenario flotante se realizó mediante una licitación pública única. De ese proceso se desprenden distintos servicios y proveedores que hacen posible el espectáculo. “No es solo el escenario, también hay otros servicios que se brindan al público, como ambulancias y asistencia general, para que sea un evento amplio y seguro”, explicó la funcionaria.

El armado de la estructura requirió un trabajo especializado dentro del propio lago. Personal de la empresa adjudicataria ingresó al agua para anclar el escenario, respetando todas las medidas de seguridad necesarias. “Por suerte hicieron días de mucho calor, así que no fue de mucho trastorno meterse al agua para el armado”, comentó Beningazza.

escenario flotante en lago del parque, jazz en el lago, vino blues, parque san martin “Si se puede, la idea es repetirlo. Primero hay que ver cómo funciona esta primera vez y evaluar su continuidad en el futuro”, explicó Laura Beningazza. Foto: Yemel Fil

La propuesta también dialoga con una tendencia creciente de complementar lo artístico con lo tecnológico, visible en eventos recientes impulsados por Cultura.

En ese marco, la directora de Actividades Artísticas señaló que experiencias como el show de drones y el escenario flotante forman parte de una prueba piloto. “Si se puede, la idea es repetirlo. Primero hay que ver cómo funciona esta primera vez y evaluar su continuidad en el futuro”, explicó.

Eventos gratuitos y cultura al aire libre: propuestas que atraen a los mendocinos

Uno de los aspectos más valorados de la iniciativa fue la respuesta del público, que superó las expectativas oficiales durante las primeras noches de Vino Blues. “Pensábamos que iba a ir menos gente, pero nos sorprendió la cantidad de público que empezó a llegar desde muy temprano, desde las seis de la tarde”, señaló Beningazza. Según relató, muchas personas asistieron con reposeras, mate y comida, convirtiendo el evento en una verdadera experiencia comunitaria.

escenario flotante en lago del parque, jazz en el lago, vino blues, parque san martin Uno de los aspectos más valorados fue la respuesta del público, que superó las expectativas oficiales durante la primera noche de Vino Blues. Foto: Yemel Fil

En ese sentido, destacó el carácter gratuito y al aire libre de la propuesta. “No hay muchas propuestas donde no tengas que pagar una entrada o ir a un lugar cerrado. Acá la gente puede ir con toda la familia, sentarse y escuchar música, que en definitiva es lo más importante”, afirmó. Incluso mencionó grupos familiares numerosos que asistieron juntos para disfrutar de los recitales.

El escenario flotante permanecerá en el lago durante toda la programación prevista: Vino Blues los días 19 y 20 de enero; Jazz en el Lago del 21 al 23; y Americanto el fin de semana del 24 y 25. Este último festival contará con artistas destacados de la música popular latinoamericana y tendrá como cierre a la reconocida cantante Susana Baca, una de las figuras más esperadas del calendario cultural mendocino.

escenario flotante parque general san martín Así se vivió la primera noche del festival Vino Blues, con el estreno del innovador escenario flotante. Foto: Gentileza Cultura Mendoza.

En cuanto a la inversión, desde la Subsecretaría de Cultura explicaron que un porcentaje del presupuesto provincial 2026 está destinado a los eventos de la Fiesta Nacional de la Vendimia. De los $23.230 millones asignados al área de Cultura, alrededor de $2.000 millones se destinan a la licitación pública para contratar soluciones estructurales, técnicas y sanitarias necesarias tanto para el evento central como para todas las actividades del Calendario Verano y Vendimia 2026.

Con esta propuesta, el lago del Parque General San Martín se reafirma como un escenario cultural estratégico, donde convergen música, innovación, espacio público y acceso gratuito. La experiencia del escenario flotante abre la puerta a nuevas formas de vivir la cultura en Mendoza, fortaleciendo el vínculo entre el público, los artistas y el paisaje urbano.