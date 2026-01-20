Pablo Perri ultima detalles para lo que será una Fiesta de la Vendimia histórica.

A poco más de un mes para que el Teatro Griego Frank Romero Day vuelva a encender sus luces, el clima de Vendimia ya se respira en la provincia de Mendoza. Se cumplen 90 años desde la primera edición de la Fiesta de la Vendimia, y la responsabilidad recae sobre Pablo Perri, que por segunda vez dirige la máxima celebración.
En diálogo con Sitio Andino, Perri compartió las sensaciones que atraviesa el equipo técnico y artístico en esta etapa de definiciones. "Uno va adquiriendo experiencia y empieza a disfrutar el proceso", señaló el director, estableciendo un paralelismo con su debut en 2024.
Sincronía visual: habrá pasajes donde el vestuario será el protagonista absoluto, mientras que en otros, la iluminación o la escenografía tomarán el centro de la escena para guiar la mirada del espectador.
Interpelación al público: a diferencia de otros años, la historia no será narrada de forma pasiva. Dos personajes centrales preguntarán directamente al mendocino qué ha hecho con su fiesta en estos 90 años, buscando generar un sentimiento de orgullo y pertenencia.
"Si el día que veo cómo cortan un vestuario o escucho la música dejo de emocionarme, tendré que dedicarme a otra cosa", confesó Perri, subrayando la carga sentimental que rodea a esta edición aniversario.
Cronograma y preparativos
De acuerdo con lo referido por el propio director, los tiempos de producción avanzan según lo previsto.
"Los músicos ya llevan un mes de trabajo intenso y se espera que en las próximas dos semanas los bailarines comiencen con los ensayos coreográficos generales. Próximamente, se iniciará el montaje de la infraestructura en el escenario del Frank Romero Day. Vamos muy bien", expresó.
La cita será el sábado7 de marzo, con su posterior repetición el día 8. Perri extendió la invitación tanto a los mendocinos como a los turistas, asegurando que será una celebración para recordar la historia que "nos marcó y seguirá marcando a las nuevas generaciones".
Pablo Perri, director de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026
Embed - EL DIRECTOR DE LA FIESTA DE LA VENDIMIA 2026 ANTICIPÓ QUE SERÁ UNA FIESTA CON MUCHAS SORPRESAS