20 de enero de 2026
{}
Pablo Perri ultima detalles para lo que será una Fiesta de la Vendimia histórica

El director de la Fiesta de la Vendimia 2026 dialogó con Sitio Andino sobre los preparativos de la ceremonia que este año tendrá un homenaje especial.

Pablo Perri ultima detalles para lo que será una Fiesta de la Vendimia histórica.

foto: Yemel Fil
 Por Natalia Mantineo

A poco más de un mes para que el Teatro Griego Frank Romero Day vuelva a encender sus luces, el clima de Vendimia ya se respira en la provincia de Mendoza. Se cumplen 90 años desde la primera edición de la Fiesta de la Vendimia, y la responsabilidad recae sobre Pablo Perri, que por segunda vez dirige la máxima celebración.

En diálogo con Sitio Andino, Perri compartió las sensaciones que atraviesa el equipo técnico y artístico en esta etapa de definiciones. "Uno va adquiriendo experiencia y empieza a disfrutar el proceso", señaló el director, estableciendo un paralelismo con su debut en 2024.

Para él, esta edición es más que un espectáculo; es una "segunda hija" gestada desde hace casi dos años junto a su guionista.

  • Sincronía visual: habrá pasajes donde el vestuario será el protagonista absoluto, mientras que en otros, la iluminación o la escenografía tomarán el centro de la escena para guiar la mirada del espectador.

  • Interpelación al público: a diferencia de otros años, la historia no será narrada de forma pasiva. Dos personajes centrales preguntarán directamente al mendocino qué ha hecho con su fiesta en estos 90 años, buscando generar un sentimiento de orgullo y pertenencia.

vendimia 2024.jpg
En esta edición, Pablo Perri promete una fiesta colmada de homenajes y sorpresas.

"Si el día que veo cómo cortan un vestuario o escucho la música dejo de emocionarme, tendré que dedicarme a otra cosa", confesó Perri, subrayando la carga sentimental que rodea a esta edición aniversario.

Vendimia 2026, pablo perri, 90 cosechas, gareca, ministerio de cultura

Cronograma y preparativos

De acuerdo con lo referido por el propio director, los tiempos de producción avanzan según lo previsto.

"Los músicos ya llevan un mes de trabajo intenso y se espera que en las próximas dos semanas los bailarines comiencen con los ensayos coreográficos generales. Próximamente, se iniciará el montaje de la infraestructura en el escenario del Frank Romero Day. Vamos muy bien", expresó.

obras teatro griego frank romero day, vendimia 2025, galería
Según contó el director de la Fiesta de la Vendimia, en unas semanas comienza el montaje del Frank Romero Day.

La cita será el sábado 7 de marzo, con su posterior repetición el día 8. Perri extendió la invitación tanto a los mendocinos como a los turistas, asegurando que será una celebración para recordar la historia que "nos marcó y seguirá marcando a las nuevas generaciones".

Pablo Perri, director de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026

Embed - EL DIRECTOR DE LA FIESTA DE LA VENDIMIA 2026 ANTICIPÓ QUE SERÁ UNA FIESTA CON MUCHAS SORPRESAS

