Omar Félix mantuvo el tradicional encuentro con las representantes vendimiales

Omar Félix desayunó con las reinas distritales.

Las chicas concretaron una provechosa mañana, donde dieron cuenta al jefe comunal de proyectos, aspiraciones e iniciativas para el año en el que les toca representar a sus distritos.

Omar Félix: "Da gusto escuchar el compromiso y las ganas de trabajar" "Las representantes nos acercan propuestas e iniciativas vinculadas a sus distritos. Da gusto escuchar el compromiso y las ganas que tienen de trabajar por las comunidades que representan", destacó el Intendente Omar Félix.

Por su parte, la representante departamental de San Rafael, Sofía Zingaretti, acompañó la jornada y planteó que “poder compartir con todas las chicas y que expongan sus ideas es algo muy gratificante”.

Las reinas distritales desayunaron con Omar Félix