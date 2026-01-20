Omar Félix mantuvo el tradicional encuentro con las representantes vendimiales

Como es una tradición, el Intendente de San Rafael Omar Félix recibió a las 18 representantes vendimiales con quienes compartió un desayuno, escuchó sus inquietudes y las invitó a desarrollar proyectos y actividades con la comunidad.
Las representantes de San Rafael compartieron sus iniciativas y proyectos con el Intendente Omar Félix durante un desayuno institucional.
Las chicas concretaron una provechosa mañana, donde dieron cuenta al jefe comunal de proyectos, aspiraciones e iniciativas para el año en el que les toca representar a sus distritos.
“Las representantes nos acercan propuestas e iniciativas vinculadas a sus distritos. Da gusto escuchar el compromiso y las ganas que tienen de trabajar por las comunidades que representan”, destacó el Intendente Omar Félix.
Por su parte, la representante departamental de San Rafael, Sofía Zingaretti, acompañó la jornada y planteó que “poder compartir con todas las chicas y que expongan sus ideas es algo muy gratificante”.